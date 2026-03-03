Nguy cơ của Trấn Thành

Chiều 3/3, bộ phim Thỏ ơi do Trấn Thành sản xuất chính thức chạm mốc 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh Việt Nam mùa Tết 2026. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng trong ngày 3/3, phim bán được 64.183 vé trên tổng số 3.159 suất chiếu, thu về 4,6 tỷ đồng, giữ vững phong độ trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Vị trí thứ hai trong ngày thuộc về Cảm ơn người đã thức cùng tôi với doanh thu 2,4 tỷ đồng.

Trong tuần trước, Thỏ ơi cũng đứng đầu doanh thu phòng vé với 60,5 tỷ đồng, bán 634.234 vé sau hơn 10.000 suất chiếu.

Mặc dù là một phim đánh dấu sự thử nghiệm với kịch bản tâm lý giật gân, Thỏ ơi vẫn thu hút lượng đông khán giả, phần lớn nhờ tên tuổi đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành và dàn diễn viên đa dạng đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, ê-kíp của Trấn Thành cũng không tránh khỏi những ồn ào truyền thông khi có tin đồn về mức cát-xê “khủng” của diễn viên trong phim được lan truyền trên mạng xã hội. Nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, nhấn mạnh các thông tin hiện chưa được kiểm chứng.

Giới quan sát nhận định Thỏ ơi vẫn có cơ hội tiến đến khoảng 450 tỷ đồng doanh thu nếu giữ được phong độ hiện tại, nhưng khó vượt qua được kỷ lục của Mai với 551 tỷ đồng.

Tuy nhiên Trấn Thành vẫn được xem là “ông vua phòng vé” của điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại với hàng loạt dự án từng đạt doanh thu cao, cộng dồn hơn 2.000 tỷ đồng.