Tính đến hiện tại, Thỏ Ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn đang là cái tên thống trị phòng vé phim Việt với thành tích đáng nể. Không chỉ được đánh giá cao với nội dung mới mẻ, plot twist bất ngờ, bộ phim còn gây ấn tượng với dàn diễn viên tuy mới nhưng toàn là tên tuổi nổi tiếng như ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ LyLy, rapper Pháo Northside, diễn viên Quốc Anh hay TikToker kiêm người mẫu Vĩnh Đam. Thế nên vấn đề diễn xuất của dàn cast, đặc biệt là ở khía cạnh nội tâm vốn không "dễ xơi" cũng trở thành yếu tố được dân tình chú ý.

Hậu phát sóng, những buổi phỏng vấn hậu phim của ê-kíp cũng được quan tâm không kém. Điển hình như mới đây, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản “Ai là người diễn nội tâm đỉnh nhất Thỏ Ơi!!?” bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi câu trả lời của LyLy nhanh chóng tạo ra làn sóng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Thỏ Ơi!! đạt thành tích đáng nể trong số những bộ phim Việt ra rạp đầu năm

Cụ thể, khi được hỏi ai là người thể hiện diễn xuất nội tâm đỉnh nhất trong phim, các diễn viên từ Quốc Anh, Văn Mai Hương, Pháo đến Vĩnh Đam đều có cùng một câu trả lời là Trấn Thành. Đây là lựa chọn có thể nói là khá rõ ràng khi Trấn Thành là gương mặt dày dạn kinh nghiệm, có khả năng kiểm soát cảm xúc và những phân đoạn tâm lý trên màn ảnh tốt.

Tuy nhiên, giữa loạt câu trả lời đồng thuận thì phản hồi của LyLy là "Như nhau hết đi". Câu trả lời này nhanh chóng thành tâm điểm chý ý của netizen. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của nữ diễn viên mang tính chung chung, trả lời cho có, không thể hiện quan điểm rõ ràng. Việc không chọn ai nổi bật hơn cũng khiến cô bị nhìn nhận là không muốn thua ai nhưng cũng chẳng muốn ai hơn mình.

Câu trả lời của LyLy bị cho là đối phó

" LyLy kiểu: Khi bạn không muốn 1 ai hơn mình ", " Người ta hỏi nhất mà cứ trả lời như nhau là sao ý nhỉ ", " LyLy của em ơi, sao câu nào chị cũng trả lời giống nhau không vậy ạ? ", " Sau Thỏ Ơi!! LyLy được biết đến nhiều hơn nhưng có lẽ LyLy nên hoàn thiện hơn kỹ năng phỏng vấn, vì cách Ly nói chuyện và thể hiện bản thân bị khá giống nhân vật Hải Linh trong phim: cái tôi cao, đôi khi cảm giác thấy thiếu sự khiêm nhường. Có thể LyLy không thực sự nghĩ như vậy, nhưng vì mong muốn chứng tỏ bản thân nên thể hiện ra ngoài có thể khiến nhiều người không hiểu Ly sẽ cảm thấy không thiện cảm. Nhiều người họ giỏi, nhưng trả lời biết trước biết sau, cầu thị và thấu đáo hơn ", " Chán không tả nổi, trả lời cho có à? ", dân tình thi nhau bình luận bên dưới đoạn video phỏng vấn.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít khán giả bênh vực LyLy, cho rằng đây đơn giản là lựa chọn mềm mỏng nhằm tránh làm mất lòng hay đặt ai vào thế bị so sánh. Theo góc nhìn này, câu trả lời “như nhau hết đi” được xem là một cách nói giữ hòa khí, tránh tạo ra cảm giác hơn thua trong nội bộ dàn cast, đặc biệt ở thời điểm bộ phim vừa lên sóng và vẫn đang nhận nhiều sự chú ý.

Dàn cast của Thỏ Ơi!! quy tụ toàn những nhân tố có tên tuổi

Nói thêm về LyLy, cô tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, từng là một trong những gương mặt gây chú ý nhất Vpop năm 2018 với bản hit 24H. Sau cột mốc này, LyLy không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ mà còn khẳng định dấu ấn như một nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc được yêu thích của các nghệ sĩ trẻ như AMEE hay Suni Hạ Linh. Đời tư của nữ ca sĩ - diễn viên cũng được chú ý qua mối quan hệ với Anh Tú, dù bản thân nữ ca sĩ hiếm khi trực tiếp nói sâu về chuyện riêng.

Tạm gác lại tranh luận quanh câu trả lời phỏng vấn, Thỏ Ơi!! vẫn là dự án đang nhận được nhiều sự chú ý khi khai thác câu chuyện tâm lý tình cảm xoay quanh những cặp đôi tưởng như rất gần nhau nhưng lại mang trong mình những tổn thương và khoảng lặng riêng. Trong phim, LyLy đảm nhận vai Hải Linh hay Chị Bờ Vai, một MC talkshow nổi tiếng. Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc khi Nhật Hạ - cô gái đeo mặt nạ thỏ do Pháo thủ vai xuất hiện trên sóng và thú nhận đang hẹn hò với người đã có gia đình. Từ đó, Hải Linh nghi ngờ người đàn ông Nhật Hạ nhắc đến là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam). Sự lý trí, điềm tĩnh từng là vũ khí nghề nghiệp của Hải Linh bắt đầu rạn nứt, để lộ những dao động sâu thẳm mà nhân vật luôn cố giấu sau lớp vỏ chuyên nghiệp.

LyLy vào vai một nữ MC nổi tiếng, giỏi giang

Tham gia vào cuộc tình rối ren giữa Hải Linh, Thế Phong và Nhật Hạ còn có Kim (Trấn Thành) - người yêu cũ điên cuồng của nàng Thỏ. Bên cạnh sự những mâu thuẫn, sự ức chế và đau khổ mà bộ tứ này đem lại là chuyện tình ngọt ngào, ngoài lạnh trong nóng được khán giả thích thú của Hải Lan và Ngọc Sơn (Văn Mai Hương và Quốc Anh thủ vai). Hiện tại, Thỏ Ơi!! vẫn đang giữ vị trí nổi bật trên các bảng thảo luận phim Việt, chứng minh rằng tác phẩm này không chỉ gây chú ý bằng nội dung mà còn bằng khả năng khơi gợi đối thoại, điều không phải phim nào cũng làm được.