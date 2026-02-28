Tính đến ngày 27/2, Thỏ Ơi!! vẫn vững vàng dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu vượt mốc 368 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Xếp ngay sau là Báu Vật Trời Cho. Trùng hợp thú vị là cả hai bộ phim Tết đang chiếm sóng rạp chiếu đều có sự góp mặt của cùng một gương mặt - diễn viên Lê Trang. Dù chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, cô lại trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Trong Thỏ Ơi!!, Lê Trang vào vai chị Hường, người giúp việc tại nhà của Hải Linh (LyLy) và Phong (Vĩnh Đam). Nhân vật của cô xuất hiện ở một trong những phân đoạn cao trào nhất phim nhưng lại có số phận xui xẻo nhất. Khi ra mở cửa cho Trần Kim (Trấn Thành), chị Hường bất ngờ bị sát hại dù hoàn toàn vô tội.

Chính cái kết chóng vánh ấy lại khiến nhân vật được khán giả nhớ mặt đặt tên. Trên mạng xã hội, nhiều người vừa thương vừa buồn cười gọi vui đây là “người phụ nữ khổ nhất phim Thỏ Ơi!!”. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, khoảnh khắc chị Hường “lãnh cơm hộp” lại trở thành một chi tiết gây bàn tán.

Ít ai biết rằng, để có vài giây trên màn ảnh, Lê Trang đã theo đoàn phim suốt gần 10 ngày. Cô cho biết vai diễn đi theo tuyến nhân vật chính và có khá nhiều phân đoạn, tuy nhiên ở bản dựng cuối cùng, nhiều cảnh đã bị cắt để đảm bảo nhịp phim và cấu trúc tổng thể. Dẫu vậy, Lê Trang cho biết bản thân không buồn khi nhiều cảnh bị lược bỏ. Với cô, quyết định cuối cùng thuộc về nhà sản xuất và đạo diễn để đảm bảo chất lượng chung cho tác phẩm.

Bên cạnh câu chuyện quay nhiều – lên hình ít, điều khiến khán giả tò mò không kém là mức thù lao mà nữ diễn viên nhận được cho vai chị Hường. Lê Trang thẳng thắn cho biết cô hài lòng với cát-xê của mình và khẳng định thù lao trong điện ảnh không được tính dựa trên số giây xuất hiện trên màn ảnh. Theo cô, mức trả công phụ thuộc vào số ngày làm việc và sự đồng hành cùng đoàn phim trong suốt quá trình ghi hình.

“Khi tham gia một dự án điện ảnh, nghệ sĩ phải dành trọn quỹ thời gian cho đoàn phim, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở và những cơ hội công việc khác phải tạm gác lại. Vì vậy, tính thù lao theo số ngày làm việc là điều hợp lý”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nói thẳng về yếu tố tiền bạc trong nghề: không ai đi làm mà không quan tâm đến thu nhập. Với cô, cát-xê không chỉ là thù lao cho vai diễn, mà còn để bù đắp chi phí di chuyển, thời gian và những cơ hội khác phải đánh đổi.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Lê Trang góp mặt trong phim của Trấn Thành. Trước đó, cô từng xuất hiện trong Bố Già với vai vợ của A Sỉn (Lương Nghiêm Huy). Theo chia sẻ của nữ diễn viên, sau mỗi dự án, Trấn Thành đều rất tình cảm với ê-kíp. Nếu phim đạt thành tích tốt, anh thường có thưởng thêm cho cả đoàn. Với Thỏ Ơi!!, cô tiết lộ nam đạo diễn cũng hứa sẽ có phần thưởng bổ sung nếu phim thắng lớn.

Không chỉ xuất hiện trong Thỏ Ơi!!, dịp Tết vừa qua Lê Trang còn góp mặt ở Báu Vật Trời Cho, vào vai tài xế chở nhân vật Ngọc (Phương Anh Đào). Tuy nhiên, một trong hai phân cảnh của cô ở bộ phim này cũng không xuất hiện trong bản chiếu chính thức.

Sinh năm 1993, Lê Trang được khán giả biết đến rộng rãi qua các sân chơi hài như Cười Xuyên Việt, Thách Thức Danh Hài hay Đấu Trường Tiếu Lâm. Gắn bó với nghề hơn một thập kỷ, cô thừa nhận hành trình làm nghề không chỉ có tiếng cười mà còn nhiều giai đoạn chông chênh.

Trong thời gian dài, Lê Trang gần như “đóng đinh” với hình ảnh diễn viên hài duyên dáng, chuyên đảm nhận những vai tạo mảng miếng. Tuy nhiên, chính màu sắc đó lại vô tình khiến cô bị định hình trong một khuôn mẫu nhất định. Khi quyết định giảm cân, thay đổi ngoại hình để mở rộng cơ hội và làm mới bản thân, nữ diễn viên lại đối diện nghịch lý: những vai diễn quen thuộc dần ít đi vì không còn phù hợp với hình ảnh cũ.

Hiện tại, bên cạnh việc tham gia phim ảnh, Lê Trang còn chủ động livestream trên TikTok để kết nối với khán giả và có thêm nguồn thu nhập. Với cô, đó không chỉ là cách thích nghi với thị trường mà còn là lựa chọn thực tế để duy trì cuộc sống trong khi chờ đợi những vai diễn phù hợp hơn.



