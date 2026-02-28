Hồng Đăng đã đúng

Nam diễn viên Hồng Đăng trở lại màn ảnh VTV sau 4 năm vắng bóng, bằng vai diễn khách mời trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược. Sự lựa chọn thông minh giúp nam diễn viên chiếm lại được cảm tình của khán giả.

Hồng Đăng chọn vai diễn phản diện vừa khoe diễn xuất, vừa không xuất hiện quá nhiều để trở lại

Trước scandal, Hồng Đăng là gương mặt nam chính quen thuộc trên màn ảnh VTV với rất nhiều vai diễn nổi bật. Tài năng diễn xuất của anh không phải là điều cần bàn cãi. Tuy nhiên, trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên không cần sự xuất hiện rầm rộ mà cần một vai diễn ấn tượng để thử phản ứng của khán giả dành cho mình.

Chính vì vậy, Hồng Đăng đã lựa chọn vai Khang - gã luật sư tham vọng, mưu mô, táo bạo dám làm liều, thậm chí bán rẻ cả nhân cách vì tiền trong Đồng Hồ Đếm Ngược. Và anh đã đúng.

Vai diễn không quá khó, nhưng khiến khán giả ấn tượng vì độ "mặt dày, tráo trở" và việc phá vỡ nhiều giới hạn đạo đức của Khang. Khang chấp nhận làm tình nhân của phú bà, giấu giếm việc đã có vợ con ở quê, thậm chí bằng cấp của gã cũng là giả chỉ để lấy lòng người phụ nữ góa chồng nhiều tiền.

Kẻ khiến cặp đôi nam nữ chính gặp khó khăn là Khang - gã luật sư thông minh, giỏi tính toán chứ không phải bà Tuyết

Khang có thể làm tất cả đều chiều lòng phú bà, nhắm thu lợi ích cho mình

Thậm chí, khi bị bà Tuyết (NSƯT Quách Thu Phương đóng) vạch mặc, hắn không ngại lộ ra bản chất sở khanh lưu manh đe dọa lại bà. Nhưng sau đó, Khanh lại ngọt ngào vỗ về tình nhân, sử dụng chiêu trò thao túng tâm lý tinh vi để xoay chuyển tình thế chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của bà Tuyết. Cuối cùng, vì để ép bà Tuyết, hắn không ngại bắt cóc con gái của nhân tình để tống tiền.

Vai diễn Khanh giúp Hồng Đăng phô bày khả năng diễn xuất đa dạng, hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên. Nhờ đó, nhiều khán giả khẳng định "họ thích xem Hồng Đăng diễn xuất vì nam diễn viên diễn rất hay".

"Tôi vẫn thích xem Hồng Đăng diễn, đóng vai nào ra vai đó", "Hồng Đăng diễn cực đỉnh, có anh ấy diễn là tôi xem", "Nhân vật phản diện diễn rất thuyết phục, thông minh liều lĩnh, bình tĩnh phân tích tình huống khiến tôi phải thót tim lo cho nữ chính", "Tôi không quan tâm đời tư, Hồng Đăng diễn hay hơn lứa trẻ bây giờ", "Chỉ cần vài cảnh là đã thấy đúng chất Hồng Đăng ngày trước, xem tiếp chủ yếu để chờ xem nhân vật Khang sẽ gây sóng gió gì", là đánh giá của nhiều khán giả trên các trang MXH của VTV.

Hồng Đăng diễn xuất ấn tượng khiến khán giả dần bao dung cho anh

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt gắn bó với các dự án phim truyền hình do VFC sản xuất. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Mátxcơva: Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Người Phán Xử, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng… Dự án gần nhất Hồng Đăng tham gia là Thương Ngày Nắng Về, lên sóng năm 2021 - 2022.