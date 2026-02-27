Theo Sina, nữ diễn viên trẻ Ngụy Anh Kỳ với biệt danh Tiểu Tinh Kỳ Đại Vương mới đây đã gây sốt mạng xã hội khi hóa thân thành nàng Ngu Cơ trong bộ ảnh mới. Tạo hình này của cô giống với Lưu Diệc Phi trong tác phẩm điện ảnh Hồng Môn Yến (2011). Thậm chí, nhiều người khen ngợi Ngụy Anh Kỳ đẹp không kém gì Lưu Diệc Phi.

"Nhìn nhan sắc này mới thấy ông trời bất công, không phải chúng sinh bình đẳng, mà cô ấy thượng đẳng", "Ông trời cho cô ấy quá nhiều", "Ngũ quan hoàn hảo, đẹp rực rỡ nhưng không mang tính công kích mà rất ưa nhìn", "Khí chất của cô ấy rất tốt, vào vai nào cũng hợp", "Nhan sắc này xứng đáng xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ để khán giả ngắm thỏa mãn con mắt", "Nhà đầu tư nên lăng xê cô ấy, thay vì mấy cô cậu thái tử thái nữ kém sắc diễn dở hiện nay, không biết cô ấy diễn ra sao nhưng nhan sắc này chiến thắng tuyệt đối rồi", khán giả hết lời ca ngợi nhan sắc của Ngụy Anh Kỳ.

Ngụy Anh Kỳ gây sốt với nhan sắc hoàn hảo trong tạo hình Ngu Cơ - một trong những mỹ nhân nổi danh của lịch sử Trung Quốc

Nữ diễn viên được khen ngợi khi có đường nét tinh tế, xứng danh đại mỹ nhân

Ngụy Anh Kỳ sinh năm 2004, với lợi thế chiều cao 1,76 m cô bước chân vào giới giải trí thông qua vai trò người mẫu. Sina cho biết thêm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Ngụy Anh Kỳ đã vô cùng nổi bật với nhan sắc vượt trội, ngũ quan hoàn hảo, bất kỳ ai đi qua cô cũng phải ngoái đầu nhìn ngắm vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn tựa mỹ nhân đó.

Sở hữu nhiều ưu điểm ngoại hình nên Ngụy Anh Kỳ thoải mái khoe mặt mộc hay những bức hình thời còn niên thiếu chưa tham gia giới giải trí.

Người đẹp sinh năm 2004 cũng là hoa khôi tại trường Đại học Nam Khai, Trung Quốc. Năm 2024, cô giành được danh hiệu Á quân tại Cuộc thi người mẫu Con đường Tơ lụa mới Trung Quốc lần thứ 31. Giải thưởng này đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp của cô.

Ngụy Anh Kỳ cao 1,76 m, làn da trắng sứ, vóc dáng nhỏ nhắn, dung mạo là mơ ước của hàng triệu cô gái

Đáng nói, Ngụy Anh Kỳ xinh đẹp từ nhỏ, không có sự khác biệt nhiều giữa video trên mạng và ngoài đời thực như các hot girl mạng khác

Ngôi sao sinh năm 2004 cũng rất đa tài. Năm 2024, cô lọt vào danh sách các diễn viên trẻ triển vọng của nền tảng Hồng Quả

Ngụy Anh Kỳ mang sắc vóc như nữ chính sinh ra trong nhung lụa được miêu tả trong tiểu thuyết

Với vai trò người mẫu, hiện Ngụy Anh Kỳ đang hợp tác với Cục du lịch địa phương, chụp các bộ ảnh cổ trang khác nhau để giới thiệu văn hóa đặc sắc của Quý Châu, Phúc Châu Trung Quốc. Nhờ đó, những bộ ảnh cổ trang cực đẹp của Ngụy Anh Kỳ cũng dần nổi tiếng trên MXH. Mỗi buổi phát sóng của cô thu hút hàng triệu người, đỉnh điểm có lúc đạt 510.000 khán giả cùng xem.

Hiện tại, Ngụy Anh Kỳ còn tham gia đóng phim ngắn trên nền tảng Hồng Quả. Người đẹp 22 tuổi xuất hiện trong các tác phẩm như Hiện Trường Phạm Tội, Đánh Mất Tình Yêu Bệ Hạ Tâm Hoảng Hốt. Khán giả khen ngợi: "Cô ấy như nữ chính từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra", "Ngoại hình của Ngụy Anh Kỳ phù hợp với mọi loại nhân vật".

Ngụy Anh Kỳ có đôi mắt sáng, phù hợp với nhiều kiểu khí chất khác nhau

Nữ diễn viên có vẻ đẹp tự nhiên nên nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng

Hiện Ngụy Anh Kỳ vừa làm người mẫu vừa đóng phim

Cô còn livestream trò chuyện với khán giả