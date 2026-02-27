. Không chỉ vậy, Dạ Vương còn ra mắt vào dịp cuối nghỉ lễ Tết nên dân mạng cũng vô tình bỏ quên bộ phim. Thế nhưng, chính sự im ắng đó lại mở đường cho một cú bứt phá bất ngờ.

gần như không xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Điều này cũng dễ hiểu khi sự chú ý của công chúng chủ yếu đổ dồn vào những dự án được đầu tư quy mô và sở hữu dàn cast đình đám như

Tác phẩm điện ảnh do Huỳnh Tử Hoa và Trịnh Tú Văn đóng chính được xếp lịch chiếu giới hạn tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây từ mùng 4 Tết 20/2. Tỷ lệ suất chiếu chỉ vỏn vẹn 2%, một con số bất lợi nếu đặt cạnh các bom tấn cùng thời điểm. Tuy nhiên, thay vì chìm nghỉm, phim lại tạo nên hiện tượng phòng vé bùng nổ.

Tỷ lệ lấp đầy ghế đạt mức 32% – 33,3%, tương đương trung bình gần 40 khán giả mỗi suất, cao nhất trong số các phim chiếu Tết. Doanh thu ngày đầu vượt 20 triệu NDT (khoảng hơn 76 tỷ đồng), nhanh chóng được gọi là "hắc mã" lớn nhất mùa phim Tết. Đáng chú ý, nhờ sức hút của tác phẩm này, doanh thu phòng vé một ngày của tỉnh Quảng Đông đã vượt Giang Tô để trở lại vị trí số 1 toàn quốc.

Với kinh phí sản xuất khoảng 17 triệu NDT (tương đương khoảng 65 tỷ đồng), Dạ Vương đã hoà vốn chỉ sau ngày công chiếu đầu tiên. Tính đến 24/2, tức sau 4 ngày ra rạp, doanh thu tại Đại lục đã vượt 100 triệu NDT, hơn 380 tỷ đồng. Nền tảng Maoyan dự đoán tổng doanh thu có thể chạm mốc khoảng 150 triệu NDT, xấp xỉ 570 tỷ đồng - một con số đáng nể với một bộ phim nói tiếng Quảng, suất chiếu thấp và bị giới hạn khu vực phát hành.

Không chỉ gây sốt tại Đại lục, phim còn ghi nhận thành tích ấn tượng ở thị trường Hong Kong (Trung Quốc) khi thu về 40,5 triệu HKD (khoảng 125 tỷ đồng) sau 5 ngày, lập kỷ lục doanh thu phim Tết.

Dạ Vương là phim hài mang màu sắc đặc trưng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Câu chuyện xoay quanh Foon (Huỳnh Tử Hoa), quản lý của Club EJ đang trên bờ vực phá sản. Dame V (Trịnh Tú Văn), vợ cũ của Foon và hiện giữ vị trí CEO một tập đoàn giải trí, đồng thời có ý định mua lại hộp đêm để thay máu toàn bộ nhân sự. Kế hoạch tưởng chừng đã an bài thì bất ngờ đổ vỡ khi Prince Fung xuất hiện, một tay chơi sành sỏi với tham vọng thâu tóm Club EJ.

Bị đẩy vào tình thế khó khăn, Foon và Dame V buộc phải bắt tay hợp tác, lên kế hoạch khiến Prince Fung phá sản. Sau loạt tình huống dở khóc dở cười, cả hai không chỉ kiếm được khoản tiền lớn, đóng cửa hộp đêm cũ để mở mô hình kinh doanh mới, mà còn tìm lại tình cảm dành cho nhau.

theo Sina