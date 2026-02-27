Nước đi liều mạng đáng nể của Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, trên nền tảng Threads, cư dân mạng bất ngờ “đào” lại và chia sẻ rầm rộ một đoạn clip hậu trường trong bộ phim Găng Tay Đỏ. Chỉ vỏn vẹn vài chục giây nhưng đủ khiến người xem phải thót tim: Ninh Dương Lan Ngọc tự mình thực hiện cảnh lái xe băng qua hai chiếc xe tải đang đối đầu nhau, và rồi tai nạn xảy ra ngay trước ống kính. Khoảnh khắc nữ diễn viên loạng choạng tay lái, tông vào đầu xe tải rồi ngã bật xuống đường khiến cả ê-kíp nhốn nháo chạy đến kiểm tra tình hình, còn khán giả xem lại sau nhiều năm vẫn không khỏi rùng mình.

Ít ai ngờ rằng một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh như Ninh Dương Lan Ngọc lại lựa chọn tự mình thực hiện một phân cảnh nguy hiểm đến vậy trong Găng tay đỏ. Trước đó, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh đã đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi quan sát địa hình và trao đổi với các cascadeur, Lan Ngọc quyết định “chơi tới bến”, tự lái xe để giữ trọn cảm xúc và tăng độ chân thật cho nhân vật sát thủ mà cô đảm nhận.

Đoạn clip ngắn hậu trường phân cảnh tai nạn của Lan Ngọc trong Găng Tay Đỏ

Thế nhưng, thực tế phim trường không hề “điện ảnh” như trên màn ảnh. Khi bước vào cảnh quay, Lan Ngọc mất thăng bằng tay lái, đâm vào đầu xe tải và ngã văng xuống đường. Diễn viên Quang Sự ngồi phía sau cũng không kịp phản ứng. Cả đoàn phim lập tức ngừng quay để đưa cô đi cấp cứu. May mắn là chiếc xe tải đã phanh gấp đúng vạch quy định ban đầu nên cú va chạm không trở thành thảm kịch. Dù vậy, Lan Ngọc vẫn bị gãy xương chân và phải tạm hoãn ghi hình để bó bột.

Nhớ lại “cú ngã để đời”, nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ đó là một bài học lớn về giới hạn của bản thân. Cô kể lại khoảnh khắc hai chân bị hất lên, cơ thể bị kéo lê trên mặt đường, còn xe tải phía trước chưa kịp dừng hẳn. Nỗi sợ hãi ập đến khi cô nghĩ đến viễn cảnh có thể bị tật nguyền, thậm chí ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự nghiệp. Sau tai nạn ấy, Lan Ngọc thừa nhận sẽ không bao giờ mạo hiểm đến mức đó thêm lần nào nữa. Danh xưng “đả nữ” hóa ra không hào nhoáng như khán giả tưởng, đằng sau là đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả rủi ro tính mạng.

Không chỉ riêng Lan Ngọc, phim trường Găng Tay Đỏ năm đó cũng ghi nhận nhiều chấn thương đáng tiếc. Đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh từng phải nghỉ quay vài ngày vì gãy tay bó bột. Diễn viên Trần Tuấn Lương, người đảm nhận vai sát thủ số 3, cũng phải khâu 16 mũi ở cằm sau một cảnh song đấu. Những tai nạn liên tiếp cho thấy mức độ chân thật mà đoàn phim theo đuổi không hề đơn giản.

Nhìn lại sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc, công chúng thường nhớ đến những vai diễn mang tính biểu tượng như Nương, Cám hay Ms.Q. Nhưng Găng Tay Đỏ lại là một lát cắt khác: gai góc hơn, liều lĩnh hơn và phần nào cho thấy tinh thần dấn thân đáng nể của cô với điện ảnh. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần đoạn clip hậu trường ấy được chia sẻ lại, khán giả không chỉ “đứng tim” vì pha tai nạn năm nào, mà còn thêm một lần nhìn rõ sự nghiêm túc và hết mình của Lan Ngọc với từng vai diễn.

Găng Tay Đỏ (2016) là phim hành động Việt Nam kể về Số 7 (Ninh Dương Lan Ngọc), một nữ sát thủ máu lạnh được đào tạo từ bé, luôn đeo găng tay đỏ. Sau khi nhiệm vụ ám sát thất bại, cô bị truy lùng, trốn chạy và tình cờ gặp Hồng Việt (Quang Sự). Nhờ sự giúp đỡ, cô dần thấu hiểu giá trị cuộc sống, muốn rũ bỏ quá khứ đen tối để trở thành người lương thiện.

Phim đánh dấu sự chuyển mình của Ninh Dương Lan Ngọc sang thể loại đả nữ với kỹ năng chiến đấu "siêu đẳng" và nhiều cảnh quay hành động tại Nha Trang, Phú Yên, TP.HCM. Được nhận xét là làn gió mới nhưng kịch bản còn thiếu logic, tình tiết hành động chưa thực sự ấn tượng, phim tập trung nhiều vào nội tâm nhân vật.

Bạch Khởi