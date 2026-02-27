Sự bùng nổ của dòng phim ngắn tại Trung Quốc đang mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là những nội dung rác và hành vi thiếu chuẩn mực. Mới đây, một bộ phim ngắn đang đứng Top 5 thịnh hành đã bị cư dân mạng báo cáo vì cảnh quay sàm sỡ nữ diễn viên đầy phản cảm.

Cảnh quay "bàn tay hư" gây bão dư luận

Theo tờ China News, cư dân mạng vừa phát hiện một phân cảnh gây tranh cãi trong tập 28 của bộ phim ngắn mang tên Trở lại trước vụ tráo đổi trẻ em, tiểu thư phủ Hầu tước thắng lớn. Trong cảnh quay nhân vật nữ bị bắt cóc, nam diễn viên đã bịt miệng cô từ phía sau. Tuy nhiên, thay vì diễn xuất bình thường, bàn tay trái của nam diễn viên này lại đặt trực tiếp lên ngực bạn diễn và dường như có hành vi sờ mó thô thiển.

Dù bộ phim đang đứng vị trí thứ 5 trong danh sách phim thịnh hành về chủ đề tái sinh, nhưng ngay khi video bị phát tán, làn sóng phẫn nộ đã bùng nổ. Người xem chỉ trích gay gắt nam diễn viên và yêu cầu ê-kíp sản xuất phải có lời giải thích thỏa đáng. Hiện tại, nhóm sản xuất vẫn giữ im lặng trước cáo buộc này.

Thị trường tỷ đô và sự trì trệ về sáng tạo

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng của dòng phim ngắn (phim màn hình dọc) – loại hình giải trí đang thống trị các thiết bị di động tại Trung Quốc. Theo Sina, quy mô thị trường này ước tính đạt tới 67 tỷ NDT (khoảng 230 nghìn tỷ VNĐ) vào năm 2025.

Tuy nhiên, tờ The Paper nhận định rằng đằng sau con số tỷ đô là một thực trạng đáng ngại về kịch bản. Các nhà làm phim đang lạm dụng những mô-típ "mì ăn liền" cũ rích như: tổng tài mất trí nhớ, hợp đồng hôn nhân, hay các cảnh nữ phụ độc ác bắt cóc nữ chính để câu view rẻ tiền. Sự thiếu hụt về nguồn chất liệu mới và đột phá sáng tạo khiến ngành công nghiệp này rơi vào tình trạng trì trệ.

Việc để những cảnh quay nhạy cảm, thiếu tôn trọng phụ nữ xuất hiện trong các sản phẩm ăn khách cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu kiểm duyệt và đạo đức nghề nghiệp. Nếu không sớm siết chặt quản lý, dòng phim ngắn vốn giàu tiềm năng sẽ sớm bị quay lưng bởi chính những chiêu trò bẩn của mình.

Theo Yahoo, Sina