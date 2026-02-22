Bộ phim cổ trang Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng là tác phẩm tiếp theo của Trung Quốc thực hiện với mong muốn làm sống dậy bầu không khí giang hồ với những cảnh võ thuật mãn nhãn, nhưng sau khi xem những tập đầu khán giả cho rằng nhà sản xuất đã hoàn toàn sai khi chọn hai diễn viên thực lực kém để đảm nhận vai chính.

Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng có sự tham gia của hai diễn viên trẻ đang được o bế nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại là Chu Dực Nhiên và Bao Thượng Ân

Trong phim, Bao Thượng Ân vào vai nữ chính Thái Chiêu, thiếu nữ xinh đẹp xuất thân từ Lạc Anh Cốc, phụng mệnh gia tộc đến Thanh Tuyết Tông học nghệ, vô tình lại vướng vào một vụ án lớn. Thế rồi, cô gặp gỡ Mộ Thanh Yến (Chu Dực Nhiên đóng), một chàng trai trẻ bí ẩn, thâm trầm và quyết đoán. Đồng hành qua nhiều sóng gió, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, Thái Chiêu không hề hay biết rằng Mộ Thanh Yến chính là thiếu chủ Ma giáo.

Theo Sina , cả Chu Dực Nhiên và Bao Thượng Ân đều được mệnh danh là "thái tử thái nữ" của nền tảng Tencent Video. Họ chưa có nhiều danh tiếng nhưng được liên tiếp được đóng vai chính trong những bộ phim có kinh phí đầu tư lớn và được quảng bá mạnh để tạo dấu ấn với khán giả. Thế nhưng, đáng buồn là mỗi tác phẩm hai người tham gia đều không đạt thành tích cao như mong đợi.

Bao Thượng Ân bị chê cảnh nào cũng trợn mắt, biểu cảm nghèo nàn, ánh mắt yếu, ảnh tĩnh thì xinh khi chuyển động thì xấu

Chu Dực Nhiên đẹp nhưng không hợp với phim cổ trang, diễn xuất rập khuôn theo công thức, ra vẻ nguy hiểm

Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng ngay từ những tập đầu tiên đã bị khán giả chê không tiếc lời, trong đó, diễn xuất của hai ngôi sao trẻ lại nhận nhiều phê bình nhất.

"Vấn đề lớn nhất là diễn xuất của cả vai chính lẫn vai phụ đều quá tệ, trong cùng một bộ phim mà tôi không thấy nổi một người có diễn xuất vượt qua trình độ câu lạc bộ kịch ở trường học", "Chu Dực Nhiên điển trai nhưng vẻ đẹp quá hiện đại không phù hợp với vai cổ trang, cả kiểu tóc cũng mang từ phim học đường tới chẳng thay đổi gì so với những vai khác, giống như đang cosplay thôi", "Bao thượng Ân chỉ biết trợn mắt trong mọi cảnh quay, đơ khỏi bàn", "Tính cách nữ chính gượng gạo, gây cười giả tạo", "Diễn xuất gượng gạo tới mức nổi da gà, đạo diễn thì quay qua loa, chất lượng còn không bằng phim ngắn màn hình dọc", "Nhà làm phim đừng coi khán giả là tên hề nữa, muốn nâng người thì hãy chọn ai có chút tài năng mà nâng đỡ", "Bao Thượng Ân diễn thua cả diễn viên phụ hay người qua đường", khán giả cho rằng bộ phim sai lầm từ khâu tuyển chọn diễn viên chính còn non kinh nghiệm, khả năng thể hiện kém.

Khán giả chán ngán khi một ngôi sao trẻ chưa có thành tích như Bao Thượng Ân liên tục đảm nhận vai chính

Thậm chí, cô còn bị chê diễn xuất không bằng nữ diễn viên phụ Phạm Tĩnh Y vai Thích Lăng Ba

Bên cạnh đó, nội dung phim bị chê lộn xộn, rối rắm, nhiều cảnh quay sử dụng kỹ xảo bị lộ do tỷ lệ không cân bằng. Tác phẩm mở màn đã không nhận được quảng cáo từ các nhà đầu tư, chứng minh người trong ngành cũng không đánh giá cao tiềm năng của Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng .

Theo QQ , Chu Dực Nhiên là nam diễn viên trẻ được nâng đỡ sau thành công của phim học đường Khi Anh Chạy Về Phía Em . Nhưng sau tác phẩm đó, một loạt phim của anh ra mắt thất bại như Chước Chước Phong Lưu, Đấu La Đại Lục 2, Tôi Mộng Giữa Ban Ngày, Hoán Vũ . Tuy nhiên, tài nguyên phim ảnh của Chu Dực Nhiên vẫn rất dồi dào, hiện tại, nam diễn viên đóng chính trong các phim Kiều Sở, 12 Lá Thư ...

Chu Dực Nhiên có ngoại hình đẹp, nhưng diễn xuất nhạt nhòa, đời tư lắm phốt

Tương tự, Bao Thượng Ân cũng được o bế, đóng chính trong nhiều dự án dù chưa có tiếng tăm hay vai diễn nổi bật, thậm chí, cô còn được đóng Hoàng Dung trong Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung . Ngoài Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng , cô còn ba tác phẩm khác chờ lên sóng là Mùa Hè Nồng Nhiệt, Nguyệt Minh Thiên Lý, Yểu Yểu Hữu Kỳ , bất chấp việc nữ diễn viên sinh năm 2002 thường xuyên bị chê diễn dở không thể hiện được tinh thần của nhân vật.

Bao Thượng Ân cũng có nhiều scandal nhưng vẫn được nâng đỡ

Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng thuộc thể loại kiếm hiệp - tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Quan Tâm Tắc Loạn sáng tác, cũng là tác giả của Tinh Hán Xán Lạn. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa những ân oán giang hồ. Bối cảnh đặt trong cuộc đối đầu giữa Lục phái Bắc Thìn thuộc chính đạo và Ma giáo, hai thế lực mang mối huyết hải thâm thù kéo dài trăm năm.

Bộ phim thất bại từ những tập đầu tiên, bị chê là bản lỗi của Tiểu Long Nữ - Dương Quá