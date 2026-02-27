Thị trường phòng vé Việt đang sắp chuyển sang giai đoạn mới sau khi dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đã khép lại được gần 1 tuần. Nhìn vào doanh thu phòng vé, có thể khẳng định Thỏ Ơi!! là cái tên chiến thắng chung cuộc, gần như áp đảo về mọi mặt trận. Song, không vì thế mà các bộ phim còn lại không được đón nhận. Báu Vật Trời Cho đang chứng kiến những bước đi chậm mà chắc, với độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt mặt Nhà Ba Tôi Một Phòng ở cả doanh thu lẫn số vé bán ra.

Điều này chứng tỏ sức hút không tưởng từ Báu Vật Trời Cho hay bộ đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần. Mới đây, dân tình chia sẻ rầm rộ đoạn clip hậu trường cho thấy một Phương Anh Đào khác lạ so với ngày thường. Cô nàng đội tóc giả dài qua vai với mái bằng "ngố tàu". Ở vài giây đầu tiên thoáng qua, nữ diễn viên được nhận xét giống y chang... Lê Bống, một người không liên quan gì đến bộ phim.

Đoạn clip khiến dân tình nhìn không ra Phương Anh Đào (Nguồn: CGV)

Từ khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn tới đôi mắt to tròn, những đặc điểm nhan sắc của Lê Bống vô tình lại tựa tựa Phương Anh Đào đến bất ngờ. Khoảnh khắc này đã "gây lú" vài giây, khiến ai nấy cũng phải dụi mắt, nheo mặt một lúc mới nhận ra Phương Anh Đào. Điều này cho thấy 2 mỹ nhân đều vô cùng xinh đẹp, visual đỉnh đến mức khán giả không phân biệt được.

Cả 2 từng có chung khung hình đọ sắc với nhau

Một số bình luận của netizen; - Ủa cứ tưởng Lê Bống các mom ạ. - Lúc thì nhìn ra Phương Anh Đào, lúc nhìn ra Lê Bống. - Trông Đào để mái bằng ngố dễ sợ. - Mấy bà ơi, lú quá. Phương Anh Đào hay Lê Bống vậy. - Càng nhìn càng thấy, Lê Bống xinh thật mà giống Phương Anh Đào ghê.

Được biết, đây là một phân cảnh thời quá khứ bị giấu kín của nhân vật Ngọc, nữ chính Báu Vật Trời Cho, đồng thời là hình mẫu "hồng nhan bạc phận" với nhiều biến cố. Từ một cô gái có phần yếu đuối, Ngọc dần trở nên mạnh mẽ, quyết đoán sau khi nhận "báu vật" định mệnh, sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ con. Dù nhân vật có chuyển biến tâm lý, đây không phải thử thách quá khó với thực lực của Phương Anh Đào.

Trước đó, cô đã cho thấy khả năng xử lý nội tâm khá chắc tay qua loạt dự án như Mai, Chiếm Đoạt hay Tro Tàn Rực Rỡ - những bộ phim đòi hỏi diễn xuất nhiều lớp lang, cảm xúc nặng và không dễ ghi điểm nếu thiếu chiều sâu. Mỗi vai diễn đều cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn, đặc biệt ở những phân đoạn tâm lý giằng xé.

Khi trở lại đường đua phim Tết, Phương Anh Đào tiếp tục tạo thiện cảm nhờ sự kết hợp ăn ý với Tuấn Trần, xây dựng mạch tình cảm đủ tự nhiên và thuyết phục. Bên cạnh đó, một vài cảnh hành động trong phim cũng hé lộ khả năng biến hóa mới, giúp cô không còn bị mặc định với hình tượng mong manh, cam chịu quen thuộc. Sự bền bỉ, ổn định và ngày càng đa dạng trong lựa chọn vai diễn chính là lý do khiến Phương Anh Đào luôn nằm trong top những nữ diễn viên được yêu thích nhất Việt Nam.