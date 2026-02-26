Chiều 26/2, nữ diễn viên Jisoo và các nghệ sĩ của đoàn phim Boyfriend On Demand đã có buổi họp báo giới thiệu dự án sắp ra mắt. Trong đó, chị cả BLACKPINK vui vẻ tiết lộ để biến hóa đa dạng trong phim, cô đã mặc tới 250 bộ trang phục khác nhau, chiêu đãi khán giả một bữa tiệc thời trang rực rỡ mãn nhãn.

Nhà sản xuất phim Boyfriend On Demand, đạo diễn Kim Jung Sik chia sẻ: "Bộ phim là câu chuyện về một dịch vụ hẹn hò giả tưởng. Ở đây, mỗi người sẽ trở thành nhiều nhân vật khác nhau, vì vậy trang phục và tính cách của họ rất khác biệt. Chúng tôi đã đưa tất cả những gì khán giả yêu thích vào bộ phim này". Có thể nói, chỉ có phong cách và vai diễn mà khán giả không nghĩ ra, chứ không có nhân vật mà Boyfriend On Demand không có.

Jisoo mặc nhiều phong cách khác nhau để đi hẹn hò trong phim mới

Lúc thì cô là sinh viên đại học ngây thơ, khi lại kiêu sa tựa nàng công chúa.

Nữ diễn viên Jisoo, thủ vai nữ chính Mi Rae chia sẻ: "Tôi và cô ấy có nhiều điểm tương đồng, chúng tôi cùng đổ tuổi vì vậy có những lo lắng khác nhau. Cách cô ấy vượt qua khó khăn khiến tôi cảm động, đó là lý do tôi lựa chọn dự án này. Đồng thời, khi lần đầu đọc kịch bản về thực tế ảo tôi thấy hấp dẫn và cũng quen thuộc".

Những buổi hẹn hò cảo của Mi Rae quy tụ dàn sao nổi tiếng với những nét quyến rũ khác biệt. Bối cảnh hẹn hò từ khuôn viên trường đại học tới khách sạn sang trọng, hoặc đi dạo ngoài trời dưới cánh hoa anh đào... Chính vì vậy, nữ chính Mi Rae phải thay đổi trang phục phù hợp với từng câu chuyện.

Nữ chính Mi Rae mặc tới 250 bộ trang phục khác nhau

Với ngoại hình nổi bật, Jisoo chinh phục mọi phong cách

Nhà sản xuất đã rất đầu tư khi một mình nữ chính đã sử dụng tới 250 bộ đồ khác nhau. "Tôi nghĩ mình chưa bao giờ mặc nhiều quần áo đến vậy, có nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau, chắc chắn các bạn sẽ thấy rất thú vị". Jisoo chia sẻ.

Theo Naver đây cũng là điểm thu hút của Boyfriend On Demand. Jisoo là thần tượng Kpop nổi tiếng toàn cầu, những gì cô mặc hay sử dụng đều dễ dàng tạo thành xu hướng, được ngược hâm mộ săn lùng, bắt chước theo. Chính vì vậy, nhiều khán giả dự đoán những bộ cánh mà nữ diễn viên mặc trong Boyfriend On Demand sẽ nhanh chóng trở nên hot trên MXH.

Lần trở lại này không chỉ là sự thay đổi về outfit mà còn là sự chuyển mình trong màu sắc nhân vật và chiều sâu cảm xúc của Jisoo. Từ cô nhân viên văn phòng bị deadline dí đến nàng công chúa hoàng gia, từ bác sĩ đến tiếp viên hàng không, luật sư… Mỗi tạo hình đều mang một sắc thái riêng vừa quen thuộc lại vừa đầy bất ngờ.

Trong Boyfriend On Demand, Jisoo đảm nhận vai Mi Rae, một PD webtoon tài năng nhưng đang rơi vào trạng thái quá tải vì áp lực công việc lẫn những khoảng trống trong đời sống cá nhân. Giữa guồng quay bận rộn và cảm giác cô đơn ngày một lớn, Mi Rae quyết định đăng ký một dịch vụ hẹn hò ảo, nơi cô có thể “trải nghiệm” tình yêu thông qua chương trình mô phỏng được lập trình sẵn. Từ lựa chọn tưởng chừng chỉ để giải tỏa ấy, câu chuyện dần mở ra hành trình khám phá cảm xúc, khi ranh giới giữa thế giới công nghệ và rung động thật sự bắt đầu trở nên mong manh.

Tuy nhiên, ngoài thời trang, phim còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi đề cập tới cuộc sống vội vã, gắn liền với MXH của giới trẻ hiện tại

Câu hỏi đặt ra là dù có nhiều thân phận khác nhau, liệu nữ chính có tìm được người mình yêu

Khai thác đề tài tình yêu trong thời đại số, kết hợp yếu tố công nghệ với chất liệu rom-com quen thuộc, Boyfriend On Demand được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới mẻ cho dòng phim tình cảm hiện đại. Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 6/3 trên nền tảng Netflix, hứa hẹn tạo sức hút lớn ngay từ những tập đầu tiên nhờ nội dung thời thượng cùng sức nóng từ màn tái xuất của Jisoo.

Boyfriend On Demand còn tập hợp hàng loạt nam thần hot bậc nhất Hàn Quốc là Seo In Guk, Lee Jae Wook, Seo Kang Joon, lại còn Lee Soo Hyuk, Kim Young Dae, Ong Seong Woo, Jay Park để sánh đôi với chị đẹp Jisoo.

Dàn nam thần sẽ hẹn hò với Jisoo trong phim mới

Hành trình đi tìm tình yêu của Mi Rae bắt đầu vào ngày 6/3

Nguồn: Naver