Ngành phim ngắn đang chứng kiến tốc độ phát triển chóng mặt, kéo theo mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi thời gian sản xuất bị nén đến mức tối đa, các diễn viên buộc phải chấp nhận làm việc với cường độ cao để giữ chỗ đứng. Trong bối cảnh đó, trường hợp của Lý An Na, nữ diễn viên chuyên đảm nhận vai chính trong phim ngắn, đã trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời phơi bày mặt sau khắc nghiệt của một ngành công nghiệp đang tăng trưởng nóng.

Theo chia sẻ, chỉ trong một năm, Lý An Na đã hoàn thành 48 bộ phim ngắn, làm việc với nhịp độ không khác gì dây chuyền lắp ráp. Cô cũng được coi là diễn viên đóng nhiều phim nhất một năm, một kỷ lục không biết nên vui hay buồn. Mỗi dự án chỉ mất trung bình 6-7 ngày quay, thời gian làm việc mỗi ngày thường trên 16 tiếng, thậm chí có thời điểm kéo dài tới 20 tiếng. Khối lượng công việc dày đặc buộc cô phải ghi nhớ hơn 2.000 chữ thoại mỗi ngày, liên tục di chuyển giữa các đoàn phim để kịp tiến độ.

Để hoàn thành lịch quay, nữ diễn viên thường trang điểm từ rạng sáng, ăn uống vội vàng khi đang đứng, tranh thủ ngủ chợp mắt trong những khoảng thời gian hiếm hoi. Lịch trình căng thẳng này không chỉ kéo dài trong vài tháng mà được duy trì suốt cả năm, khiến Lý An Na 5 năm liền không thể về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Trường hợp của Lý An Na cũng phản ánh thực trạng phổ biến của ngành phim ngắn hiện nay. Chu kỳ quay phim thường bị bó hẹp còn 3–7 ngày, diễn viên phải làm việc 18–20 tiếng/ngày, chỉ ngủ 2–3 tiếng. Thậm chí, có đoàn phim được cho là chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim để đối phó với những rủi ro sức khỏe bất ngờ trong quá trình quay.

Tổng hợp nhiều đoạn cut trong một vài bộ phim Lý An Na đóng

Căn nguyên của cường độ làm việc cực đoan này nằm ở nỗi lo sinh tồn và sự cạnh tranh khốc liệt. Ngành phim ngắn vận hành theo cấu trúc “kim tự tháp”: chỉ chưa tới 10% diễn viên ở nhóm trên cùng có thể kiếm tới 80.000 tệ (280 triệu đồng)/ngày, trong khi hơn 90% còn lại chỉ nhận dưới 1.000 tệ (3,5 triệu đồng)/ngày, còn diễn viên quần chúng thậm chí chỉ được 80 tệ (280 nghìn đồng)/ngày. Trong môi trường đó, tâm lý “không dám dừng lại” trở thành trạng thái chung, bởi chỉ cần chậm một nhịp, cơ hội có thể rơi vào tay người khác.

Cái giá phải trả cho guồng quay đó là sức khỏe và sự an toàn nghề nghiệp. Việc trang điểm liên tục 18 tiếng/ngày trong thời gian dài khiến nhiều diễn viên gặp tình trạng tổn thương da nghiêm trọng, suy giảm miễn dịch, sa sút trí nhớ - dần trở thành những bệnh nghề nghiệp phổ biến. Nguy hiểm hơn, đã có trường hợp diễn viên phải quay cảnh dưới nước trong môi trường nước thải lẫn đinh sắt, và riêng năm 2025 ghi nhận 5 ca đột tử trong ngành, làm dấy lên lo ngại về điều kiện lao động.