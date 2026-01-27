Sina đưa tin bộ phim điện ảnh Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ, Tống Thiến đóng chính đã gia nhập đường đua phim Tết nguyên đán 2026. Nhà sản xuất tự tin khẳng định đây là tác phẩm pha trộn giữa Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) và Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ), về một thế giới đa vũ trụ mang phong cách Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trailer ra mắt, điều đọng lại trong tâm trí khán giả là diễn xuất giả trân trợn mắt và quá lố của hai diễn viên chính.

Vương Hạc Đệ và Tống Thiến góp mặt trong phim điện ảnh "Tinh Hà Nhập Mộng". (Vietsub: Fanpage Tống Thiến)

Tống Thiên và Vương Hạc Đệ trong phim Tinh Hà Nhập Mộng

Phim thể hiện thế giới đa vũ trụ với nhiều hình thái khác nhau

Tinh Hà Nhập Mộng là phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, có phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể hoán đổi giữa thực tế và mộng ảo.

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu (Bưu Ca) là người quản lý của Lưu Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tư Mông (Tống Thiến) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.

Tống Thiến bị chê khi vào vai học sinh cấp ba. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ bị đánh giá diễn lố, làm màu

Trong trailer, Vương Hạc Đệ và Tống Thiến có nhiều tạo hình khác lạ, có thế giới Ma Trận, hoạt hình, cơ giáp, truyện tranh 2D,... Hình ảnh trong đó được đánh giá vui nhộn, nhiều màu sắc và khác sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cả hai diễn viên chính là diễn xuất quá lố, thiếu chiều sâu, luôn trợn mắt trong mọi cảnh quay. Vương Hạc Đệ bị chê diễn lố, điểm yếu của tài tử còn ở giọng thoại gây khó chịu. Trong khi đó, Tống Thiến thiếu sức sống và không tạo được cảm giác hứng thú cho người xem.

"Sao đạo diễn dám giao vai chính phim điện ảnh cho Vương Hạc Đệ vậy, nhìn cậu ta thật lố lăng", "Vương Hạc Đệ mang sự cợt nhả từ ngoài đời vào trong phim", "Tống Thiến vừa già vừa nhạt nhẽo, thật sự nể ai có dũng khí mời cô ấy đóng chính", "Trailer một lời khó nói hết, không có nội dung sâu sắc, kỹ xảo rất bình thường, hàng nhái loại B", "Vương Hạc Đệ biểu cảm lố mà còn không duyên bằng Vu Thích", "Phim này không thể cạnh tranh nổi với Tiêu Nhân và Phi Trì Nhân sinh 3, 1 vé flop", khán giả không đánh giá cao diễn xuất và chất lượng phim Tinh Hà Nhập Mộng.

Vương Hạc Đệ và Tống Thiến trước đó đều bị đánh giá là những diễn viên có khả năng diễn xuất tệ, Tống Thiến nhiều năm qua không có vai diễn thành công. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ dù được o bế, có ngoại hình đẹp nhưng liên tục bị chê diễn lố lăng như "khỉ làm trò".

Cả hai du hành qua nhiều thế giới khác nhau

Cả trailer bị đánh giá như mà diễn xiếc của Vương Hạc Đệ

Vì vậy, theo Sina , điểm thu hút của Tinh Hà Nhập Mộng nằm ở đề tài mới mẻ và tên tuổi đạo diễn Hàn Diên, người đã tạo nên thành công của các bộ phim như Tặng Bạn Một Đóa Hoa Đỏ Nhỏ, Anh Yêu Em ... Tuy nhiên, những tác phẩm trước của Hàn Diên đều là đề tài xã hội, còn Tinh Hà Nhập Mộng lại là phim khoa học viễn tưởng, một đề tài yếu và thất bại liên tiếp tại Trung Quốc.

Điểm yếu của phim nằm ở diễn xuất của hai diễn viên chính. Có thể nói, việc mời cả hai ngôi sao có diễn xuất yếu tham gia một dự án khoa học viễn tưởng là bước đi cực mạo hiểm. Đồng thời, một số khán giả khó tính cho rằng Tinh Hà Nhập Mộng giống như bản nhái kém chất lượng của Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ .