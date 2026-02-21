Trang Sina đưa tin mới đây trong buổi quảng bá của bộ phim điện ảnh Tinh Hà Nhập Mộng, đạo diễn Hàn Diên đã có những chia sẻ tâm huyết về quá trình sản xuất tác phẩm, cũng như những khó khăn khi ra rạp đúng dịp Tết Nguyên đán 2026, phải cạnh tranh với nhiều bom tấn khác.

Theo Hàn Diên, Tinh Hà Nhập Mộng là một tác phẩm có đề tài mới mẻ và dành cho giới trẻ, vì vậy, phim khó thu hút đối tượng là trẻ em và gia đình hơn. Nhưng nếu khán giả cho phim một cơ hội được đến tầm mắt của mọi người, người xem sẽ thấy bộ phim rất thú vị.

Đạo diễn Tinh Hà Nhập Mộng nghẹn ngào cầu xin khán giả xem phim, mong rạp chiếu sắp xếp suất chiếu tốt hơn

Bên cạnh đó, đạo diễn Hàn Diên nghẹn ngào cầu xin các rạp chiếu cho Tinh Hà Nhập Mộng những suất chiếu hiệu quả hơn. Hiện tại, tác phẩm này không có khả năng cạnh tranh với những phim khác, nên suất chiếu thường bị xếp vào khung giờ khuya hoặc rạng sáng.

"Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ dành cho phim khoa học viễn tưởng trong nước nhiều cơ hội, nhiều không gian và nhiều khả năng hơn", đạo diễn Hàn Diên chia sẻ.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng thành tích của phim không thể được quyết định bởi những lời cầu xin của đạo diễn, nhà sản xuất hay dàn diễn viên, mà phải từ thực tế phản ứng của khán giả. Bộ phim Tinh Hà Nhập Mộng được đánh giá có phần kỹ xảo tốt, nhưng kịch bản không hấp dẫn, đặc biệt diễn xuất của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Tống Thiến quá tệ.

Nam chính Vương Hạc Đệ diễn quá tệ

Hai diễn viên không tạo ra chemistry hấp dẫn, nội dung bị cho là đạo nhái từ nhiều phim khác

Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn tới trải nghiệm của khán giả, vì vậy, nhiều người không sẵn lòng xem phim. Đồng thời, sau 4 ngày công chiếu, Tinh Hà Nhập Mộng chỉ đạt được khoảng 67 triệu NDT, chiếm chỉ có 1,2% tổng doanh thu các phim chiếu Tết. Với hiệu quả thấp như vậy, các rạp chiếu không thể vì "ủng hộ phim khoa học viễn tưởng hay đoàn phim" mà cho thêm suất chiếu.

Theo Maoyan, sắp tới, tỷ lệ suất chiếu của Tinh Hà Nhập Mộng càng sụt giảm, phim hiện tại bị dự đoán không vượt quá 100 triệu NDT. Đây có thể coi là tác phẩm thất bại nhất trong lịch sử những phim chiếu dịp Tết Nguyên đán, bởi thời điểm này lượng khán giả đông, doanh thu cao nhất trong cả năm, hiếm có phim nào không đạt nổi 100 triệu NDT.

Trang Sina cho biết thêm Tinh Hà Nhập Mộng là một bộ phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo để xây dựng các thế giới giả tưởng khác nhau, với 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt. Độ phức tạp của mỗi khung hình rất cao, và chi phí dựng hình là khổng lồ, giới phân tích dự đoán chi phí sản xuất phim có thể lên tới 150-200 triệu NDT.

Tinh Hà Nhập Mộng là phim khoa học viễn tưởng nên chi phí sản xuất, thực hiện kỹ xảo cao

Tuy nhiên, với chi phí quảng cáo, các loại thuế và chia lợi nhuận cho rạp chiếu, Tinh Hà Nhập Mộng phải thu về ít nhất 400 triệu NDT mới hòa vốn. Song, con số này trở thành nhiệm vụ khó khăn khi bộ phim hiện tại có doanh thu đặt trước thấp, bị đánh giá là dự án không có tính cạnh tranh trong thị trường phim Tết năm nay. Vì vậy, tác phẩm này có thể lỗ vốn tới 1,500 tỷ VNĐ.

Trước đó, nhà sản xuất của Tinh Hà Nhập Mộng tự tin khẳng định đây là tác phẩm pha trộn giữa Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) và Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ), về một thế giới đa vũ trụ mang phong cách Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trailer ra mắt, điều đọng lại trong tâm trí khán giả là diễn xuất giả trân trợn mắt và quá lố của hai diễn viên chính. Không những vậy, trên Douban, khán giả còn đánh giá hình ảnh của phim như đạo nhái (copy) từ 10 tác phẩm khoa học vũ trụ khác.

Phim đang có doanh thu cực thấp

Tinh Hà Nhập Mộng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, có phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể hoán đổi giữa thực tế và mộng ảo.

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu (Bưu Ca) là người quản lý của Lưu Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tư Mông (Tống Thiến) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.