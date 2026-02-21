Mới đây, tổng giám đốc Lotte Entertainment - Kim Jin Keun gây chú ý trên mạng xã hội khi quỳ lạy khán giả phim "Mùi Phở" trong một buổi cinetour tại Hà Nội, kèm mong muốn văn hóa Việt sẽ được lan tỏa qua bộ phim. Hành động của ông nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của vị CEO người Hàn Quốc dành cho văn hóa Việt, tuy nhiên cũng có một số ý kiến suy diễn theo hướng tiêu cực.

Lần đầu quỳ lạy gây "bão mạng" của CEO người Hàn.

Lần thứ 2 quỳ lạy và giải thích của nam CEO.

Trước những tranh luận đó, tại buổi giao lưu thứ hai, ông Kim Jin Keun đã trực tiếp giải thích về hành động của mình: "Bây giờ, tôi sẽ thực hiện một hành động. Mong rằng quý vị không quá ngạc nhiên hay lo lắng. Đây chỉ là một cách để người Hàn Quốc thể hiện sự kính trọng". Sau đó, ông tiếp tục quỳ và cúi gập người trước mọi người, đồng thời gửi lời chúc bằng tiếng Việt: "Chúc mừng năm mới".

Hành động này nhận về tràng pháo tay dài cùng tiếng hò reo từ khán giả có mặt tại rạp. Trong văn hoá Hàn Quốc, quỳ gối là một nghi thức truyền thống đầu năm gọi là sebae – cách cúi mình thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.

Không chỉ dừng lại ở nghi thức mang tính biểu trưng, tổng giám đốc Lotte Entertainment còn thể hiện sự tâm huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt thông qua dự án "Mùi Phở". Ông tin rằng nếu người Hàn Quốc có thể đưa kim chi trở thành biểu tượng ẩm thực vươn tầm quốc tế, người Việt Nam cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với những giá trị của mình. Trong phim "Mùi Phở", nhiều yếu tố văn hóa như phở, hát xẩm, chầu văn, tín ngưỡng thờ Mẫu, tranh dân gian Đông Hồ, âm nhạc ngũ cung… được lồng ghép với mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn nhờ sự ủng hộ của khán giả.

Dàn diễn viên chính phim "Mùi Phở".

Liên quan đến việc một số cá nhân và kênh truyền thông dẫn dắt hành động quỳ gối theo hướng tiêu cực, đạo diễn Minh Beta cũng lên tiếng làm rõ:

"Ở đây, anh Kim cúi lạy tình cảm của khán giả, cúi lạy những giá trị văn hoá cao đẹp và thiêng liêng, như một lời cảm ơn chân thành. Khán giả ở rạp phim cảm nhận được những điều này rất rõ, mình chứng chính là những tràng vỗ tay lớn và những cảm xúc tích cực mạnh mẽ. Đây hoàn toàn không phải là hành động hèn nhát, nhu nhược hay cầu xin, như một số cách diễn giải ác ý đã cố tình đẩy câu chuyện đi xa".

Chứng kiến khoảnh khắc đó, Minh Beta cho biết anh cảm thấy lặng người: "Anh Kim mong muốn lan toả bộ phim "Mùi Phở" không đơn thuần là để quảng bá cho món phở. Phở chỉ là cái cớ để bộ phim nói được nhiều điều về lối sống, về nếp nghĩ, về những nét đẹp trong đời sống gia đình với những nét rất riêng của người Việt. Những điểm chạm đó mới là văn hoá và phở có nhiều điều để nghĩ hơn là đơn thuần một thứ để ăn".

Minh Beta cũng nhấn mạnh tâm huyết của bản thân và ê-kíp khi thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay:

"Lựa chọn làm một bộ phim như "Mùi Phở" với nhiều cái mới và những điều hoài bão, tôi biết ngay từ đầu đây không phải một dự án dễ dàng. Nhưng đó là một dự án đáng làm – thậm chí là cần phải làm để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hoá dân tộc. Nhìn lại, tôi tự thấy chúng tôi đã làm hết sức và thấy tự hào vì những gì mình làm được".

Đạo diễn Minh Beta.

Bên cạnh sự ủng hộ, đạo diễn cho biết ê-kíp cũng phải đối mặt với nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh như thêu dệt thông tin sai sự thật... và công kích cá nhân. Anh dẫn chứng việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc:

"Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị khuếch tán, lan truyền rất nhanh và bị khẳng định là "poster" của phim. Dựa vào đó có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm".

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và bác bỏ tin đồn phim "ế" vé:

"Một chiến dịch tri ân khán giả, tặng 20.000 vé cho các đại gia đình đi xem phim để lan tỏa bộ phim tới các bậc phụ huynh vốn không phải khách quen tại rạp cũng bị diễn giải thành phim ế nên phải tặng vé trong khi lúc đó phim còn chưa khởi chiếu. Ba ngày qua, các rạp chiếu "Mùi Phở" chật kín khán giả, lượng vé bán ra đã gấp 10 lần số vé tặng. Sau chiến dịch này, bắt đầu xuất hiện nhiều bài review ác ý, được gửi đi đồng loạt ở nhiều diễn đàn, lặp đi lặp lại..."

Khép lại, đạo diễn "Mùi Phở" trải lòng về quan điểm làm nghề và niềm tin vào giá trị văn hóa: "Điều đáng được đặt ở vị trí cao nhất vẫn là sự tôn trọng khán giả và sự tôn trọng văn hoá. Và chúng ta không thể lấy sự nhìn nhận chưa vẹn toàn để phán xét những chiều sâu văn hoá mình chưa đủ biết".