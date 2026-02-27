Vào ngày 25/2, nền tảng OTT toàn cầu Rakuten Viki công bố rằng Our Universe (Trao Em Cả Vũ Trụ) đã đứng hạng 1 về lượt xem tại tổng cộng 142 quốc gia, bao gồm Mỹ, Brazil, Pháp, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và nhiều quốc gia khác. Bộ phim cũng dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem tuần ngay trong tuần phát sóng đầu tiên trên khắp khu vực châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông và Ấn Độ.

Trao Em Cả Vũ Trụ là một bộ phim tình cảm xoay quanh Sun Tae Hyung (Bae In Hyuk) và Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui), hai người thông gia mang trong mình nhiều hiểu lầm sâu sắc về đối phương, nhưng bất ngờ phải cùng nhau nuôi dưỡng cháu trai Seon Woo Joo (Park Yoo Ho). Sau khi chuyển về sống chung một mái nhà, cả hai dần bước vào hành trình trưởng thành, chữa lành và nảy nở tình yêu. Dù gần như không có lời thoại, sự hiện diện của bé Seon Woo Joo khiến các nhân vật chính dần trưởng thành, học cách sẻ chia trách nhiệm, vượt qua khác biệt và phải lòng nhau.

Thuộc thể loại hài - lãng mạn, Trao Em Cả Vũ Trụ không thể thiếu “công đầu” của cặp đôi Bae In Hyuk - Roh Jeong Eui trong việc tạo nên sức hút cho bộ phim. Hai diễn viên trẻ ghi điểm nhờ visual sáng bừng mỗi khung hình, đồng thời mang đến màn kết hợp ăn ý với phản ứng hóa học tự nhiên, đủ để khiến khán giả tin vào câu chuyện tình vừa đáng yêu vừa nhiều rung động. Tuy nhiên, tâm điểm thảo luận của bộ phim lại thuộc về bé Park Yoo Ho.

Loạt phân cảnh có sự xuất hiện của bé Park Yoo Ho đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt lan truyền. Phần lớn khán giả dành lời khen cho biểu cảm tự nhiên, đáng yêu của nhóc tì, thừa nhận chỉ cần nhìn bé cười hay phụng phịu thôi cũng đủ khiến họ “đổ đứ đừ”. Trong phim, Bae In Hyuk vào vai chú ruột của Yoo Ho, nhờ vậy cả hai có nhiều tương tác gần gũi, vui nhộn. Ngoài đời, bé cũng đặc biệt quấn quýt nam diễn viên, tạo nên những khoảnh khắc hậu trường vừa ấm áp vừa hài hước.

Park Yoo Ho sinh tháng 8/2023 và có một chị gái 5 tuổi. Theo Osen, thông tin về bố mẹ của bé không được tiết lộ. Our Universe là dự án đầu tay của Yoo Ho, những cảnh quay đầu tiên được thực hiện khi bé vừa tròn hai tuổi. Sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, cao 85 cm và nặng 11 kg, Yoo Ho gây ấn tượng với hàng mi dài nổi bật. Bé bị dị ứng dâu tây, thích bánh que, mê ôtô, khủng long và đặc biệt yêu màu xanh dương.

Tại buổi họp báo phim hồi tháng 1, êkíp tiết lộ trường quay thường xuyên vang tiếng cười bởi những pha “NG” (quay lỗi) mỗi khi Yoo Ho đứng trước ống kính. Thay vì bám sát kịch bản, nhiều phân đoạn được điều chỉnh linh hoạt dựa trên phản ứng tự nhiên của bé, buộc các diễn viên phải ứng biến sáng tạo để phù hợp với tâm lý trẻ thơ.