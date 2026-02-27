Triệu Lộ Tư rơi vào tuyệt vọng

Theo QQ, Triệu Lộ Tư đã ngừng đóng phim một năm, trong kho tàng của cô chỉ có lại dự án Tình Nhân vốn gây tranh cãi, khi phim quay được một nửa thì nữ diễn viên bị đột quỵ và không trở lại.

Tuy nhiên, giới giải trí luôn thay đổi rất nhanh, các nghệ sĩ trẻ phải liên tục vào đoàn phim để giữ sức nóng tên tuổi. Việc Triệu Lộ Tư ngừng đóng phim trong thời gian dài khiến cho các dự án tốt bị các đồng nghiệp cùng lứa tranh đoạt hết. Trong khi đó, cô không phải là ngôi sao không thể thay thế.

Triệu Lộ Tư không còn phim để chiếu

Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn thường xuyên trò chuyện với người hâm mộ trên sóng livestream. Cô vẫn nhận thêm quảng cáo mới. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa ngôi sao quảng cáo và diễn viên.

Các hot girl mạng vẫn gây chú ý khi có động thái mới, thậm chí trên các nền tảng Douyin hay Tiểu Hồng Thư, họ có nhiều người hâm mộ hơn các diễn viên chính thống. Họ cũng thường xuyên nhận được lời mời đóng quảng cáo. Nhưng tác phẩm là cốt lõi của mỗi diễn viên. Các diễn viên dùng thành tích phim ảnh để định vị giá trị và địa vị của mình trong giới giải trí. Nếu thời gian dài nghệ sĩ không có tác phẩm, địa vị và danh tiếng sẽ tuột dốc, các đối tác cũng sẽ dần quay lưng.

Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư phải tham gia đóng phim mới chứng minh được cô được các nhà sản xuất phim săn đón và chính thức vượt qua scandal bỏ vai giữa chừng.

Tương tự, nhiều ngôi sao như Châu Vũ Đồng, dù vướng scandal bị cả MXH chỉ trích, nhưng chỉ cần có vai diễn hay cô vẫn sẽ được khen ngợi chào đón và tiếp tục nhận dự án mới. Vì vậy, một tác phẩm phim ảnh có thành tích tốt sẽ giúp các nghệ sĩ "ăn bát cơm nghệ thuật" dài hơn, ổn định hơn so với show giải trí hay những buổi biểu diễn miễn phí.

Triệu Lộ Tư vẫn tham gia sự kiện thương mại, livestream nhưng lại không có phim đóng

Trong các buổi livestream, Triệu Lộ Tư cũng tỏ thái độ cẩn trọng, cho biết cô chưa thể tham gia đóng phim ngay. Mới đây, nữ diễn viên còn phủ nhận việc tiếp cận hai dự án Bách Yêu và Công Ngọc. Có thể nói, hiện tại Triệu Lộ Tư không có lời mời đóng phim.

QQ cho biết nhiều nhà sản xuất cũng lo ngại Triệu Lộ Tư sẽ có nhiều yêu sách khi đóng phim. Khi cô mâu thuẫn về mặt lợi ích với đoàn phim Tình Nhân, Triệu Lộ Tư sẵn sàng bỏ ngang, cô còn khẳng định "đoàn phim đó bị lỗ là xứng đáng". Nhiều nhà đầu tư lo lắng sức khỏe tâm thần của nữ diễn viên không ổn định, nếu trong quá trình quay phim Lộ Tư có điều gì không hài lòng, cô có thể làm ảnh hưởng tới hàng trăm người trong ê-kíp.

Triệu Lộ Tư giờ đây là ngôi sao đầy tranh cãi, nhiều nguy cơ

Bên cạnh đó, theo QQ, Triệu Lộ Tư gặp khó khăn về đề tài. Với diễn xuất hạn chế, gương mặt bị đánh giá là chịu di chứng của chỉnh sửa thẩm mỹ, nữ diễn viên sinh năm 1998 khó được mời đóng phim chính kịch. Các kịch bản chính kịch là điều mọi nghệ sĩ đều hướng tới với tham vọng sẽ được nhận giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, lối diễn xuất khoa trương của Triệu Lộ Tư không phù hợp với dòng phim này.

Ưu thế của Triệu Lộ Tư thuộc dòng phim ngôn tình, cổ trang, tuy nhiên, có thể nói các tác phẩm của cô ít có giá trị lâu dài, nội dung bị chê giống phim ngắn trên Douyin.

QQ cho biết trong một năm Triệu Lộ Tư nghỉ ngơi, gây tranh cãi, các ngôi sao như Lư Dục Hiểu, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh đã vươn lên mạnh mẽ. Hiện tại, họ liên tục vào các đoàn phim khác nhau, được đánh giá cao cả về khả năng diễn xuất lẫn thái độ hợp tác. Bề dày tác phẩm của họ không hề kém cạnh so với Triệu Lộ Tư, trong khi họ ít scandal đời tư hơn.