Phim Bridgerton (Ảnh: Netflix)

Mới đây, một cảnh trong mùa thứ tư của loạt phim truyền hình Bridgerton trên Netflix đã gây xôn xao dư luận sau khi người hâm mộ nhận thấy nhân vật do nữ diễn viên Katie Leung đảm nhận đã dán băng cá nhân lên tai. Việc làm này có thể để che đi lỗ xỏ khuyên tai không phù hợp với bối cảnh thời Nhiếp chính của bộ phim. Nhưng dù đã xử lý khéo léo, khán giả vẫn phát hiện ra.

The Hollywood Reporter điểm qua một số sự cố đã bị phát hiện trong các phim cổ trang đình đám như Bridgerton, Downton Abbey, Game of Thrones. Phần nhiều những tình huống "xuyên không" này được xử lý theo hướng hài hước để phần nào giảm nhẹ tác động không mong đợi.

Ly nước thời thượng ở Game of Thrones

Trong tập thứ tư, mùa cuối cùng loạt phim Game of Thrones của HBO, người hâm mộ đã bất ngờ khi nhận thấy một cốc cà phê Starbucks được đặt gần nhân vật Daenerys Targaryen do Emilia Clarke thủ vai. Khi đề cập đến sự cố này, HBO đã đưa ra tuyên bố: “Cốc cà phê latte xuất hiện trong tập phim là một sai lầm. Daenerys đã gọi một tách trà thảo mộc”.

Ly nước Starbucks xuất hiện trong Game of Thrones (Ảnh chup màn hình)

Starbucks cũng đã trêu đùa bằng một dòng tweet trên mạng xã hội: “Thành thật mà nói, chúng tôi ngạc nhiên là cô ấy không gọi một ly Dragon Drink”, bài đăng từ tài khoản chính thức của chuỗi cà phê này viết. Sau đó, HBO đã chỉnh sửa xóa cốc cà phê khỏi tất cả các lần phát lại trên các nền tảng khác nhau.

Dẫu vậy, chi tiết có phần cẩu thả, đáng trách này đã góp thêm lý do để fan bất bình với mùa cuối cùng bom tấn cổ trang này.

Chai nước "lạc quẻ" ở Downton Abbey

Bộ phim Downtown Abbey được coi là một trong những đỉnh cao về sự chỉn chu, cầu kỳ trong việc xây dựng bối cảnh cổ trang. Tuy nhiên đã có sự cố đáng tiếc xảy ra vào năm 2014. Thời điểm đó, loạt phim của HBO, lấy bối cảnh những năm 1920, đã phát hành một bức ảnh quảng bá có hình ảnh một chai nước nhựa ở phía sau - điều không phù hợp với thời điểm trong phim (đầu thế kỷ 20).

Chai nước nhựa (trong vòng khoanh màu đỏ) xuất hiện ở bức ảnh quảng bá phim (Ảnh: HBO)

Dàn diễn viên phim sau đó đã có bài đăng hài hước trên mạng xã hội, cùng tạo dáng với chai nước. Bài đăng cũng bao gồm một liên kết đến tổ chức phi lợi nhuận Water Aid UK, nhằm mục đích cung cấp nước uống an toàn và vệ sinh trên toàn cầu. Một lỗi khác bị phát hiện trong bộ phim là trong một cảnh mở đầu, trên mái nhà có thể nhìn thấy ăng-ten truyền hình.

Miếng băng dán cá nhân không hợp chuẩn cổ trang

Bộ phim Bridgerton của Netflix lấy bối cảnh thời kỳ Nhiếp chính (đầu thế kỷ 19) ở Anh, nhưng người hâm mộ đã nhận thấy một vài chi tiết không phù hợp. Trong những cảnh mở đầu mùa một, khán giả có thể thấy những cỗ xe ngựa trên con đường lát đá. Tuy nhiên, người ta nhận thấy con đường đó lại có vạch kẻ vàng dành cho xe hơi, điều mà chỉ xuất hiện ở nước Anh vào những năm 1950.

Sang mùa bốn, Katie Leung - người đóng vai Araminta, mẹ kế của Sophie Baek (Yerin Ha) - xuất hiện trong tập đầu tiên với một miếng băng cá nhân nhỏ màu da trên tai - điều không hề tồn tại vào thời điểm đó.

Miếng băng dán cá nhân được "soi" trên tai của nhân vật do Katie Leung đảm nhận (Ảnh chụp màn hình của Netflix)

Chi tiết tuy không quá lộ liễu nhưng cũng dấy lên tranh cãi không đáng có với bộ phim cổ trang ngôn tình phương Tây nổi tiếng.

Ngoài ra ở một số phim với bối cảnh nhiều thập niên như Mad Men hay M*A*S*H cũng đã có những chi tiết không phù hợp. Trong một tập phim Mad Men lấy bối cảnh năm 1968, nhân vật đã gọi trận chung kết bóng bầu dục là Super Bowl. Thực tế sau đó 1 năm, từ năm 1969 tên gọi Super Bowl mới xuất hiện. Bộ phim M*A*S*H thì kể về một nhóm y tá chiến trường trong những năm 1950 đến 1953. Bản thân bộ phim được phát sóng trong suốt những năm 1970. Có một cảnh quay, nhân vật Radar (Gary Burghoff đóng) nằm trên giường với một cuốn truyện tranh Avengers. Thực tế cuốn truyện này chỉ xuất hiện vào những năm 1960 và 1970 và nhóm Avenger còn tập hợp sau đó nhiều năm.

