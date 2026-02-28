Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi: Khúc ca mơ mộng của tuổi trẻ

Sau mùa phim Tết rộn ràng, dự án mang tên Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi của đạo diễn Chung Chí Công khiến không ít trái tim rung động khi mang trở lại thể loại phim tình cảm - gia đình kết hợp với âm nhạc. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã làm tỉnh giấc những giấc mơ ngủ yên thông qua 14 ca khúc đa thể loại, trong đó có 10 sáng tác mới viết riêng cho phim và 4 ca khúc mua lại bản quyền do chính những bạn trẻ của thời đại chấp bút, truyền tải thông qua hành trình của Mộng Hoài, Minh Hiếu và những trái tim đang thổn thức giữa nỗi niềm buồn vui của cuộc sống.

Hành trình vỗ về nhau bằng lời ca tiếng hát

Ngay từ giây đầu tiên, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã định hình rõ với khán giả về "cá tính" của mình - một hành trình kể chuyện thông qua âm nhạc. Bắt đầu bằng ca khúc A Little Dream Of Me mang hơi hướng city pop rộn ràng, giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đưa người xem bước vào thế giới mộng mơ của chính anh thông qua giọng hát và màn trình diễn của Nguyễn Lâm Thảo Tâm và Công Dương. Tại đây, những kẻ khờ mộng mơ bước lên một chuyến tàu tuổi trẻ, trong đó có cả nữ chính Mộng Hoài - cô gái đang đứng tại ke ga giao nhau giữa đời thực và ước vọng.

Điểm sáng của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chính là phần nhạc được Phạm Hải Âu nâng niu như những đứa con của mình. Mỗi ca khúc đại diện cho tiếng lòng khó nói của các nhân vật, dù rằng đó là lời xin lỗi, cảm ơn, anh yêu em cho đến mẹ yêu con, con yêu cha, hay thậm chí ước mơ của tôi là… Mỗi lần cảnh thoại chuyển sang cảnh hát, bối cảnh phim cũng "chuyển pha" theo một cách lung linh và kỳ diệu, như đưa người xem sang một cõi rất khác.

Với Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con, đó là phần casting của Mộng Hoài cho nhóm phim ngắn của Khang, nhanh chóng biến thành màn hòa ca dưới sân trường của xấp xỉ 250 nghệ sĩ. Hoặc phim cũng chừa chỗ cho những phân đoạn lắng lòng, khi Mộng Hoài tâm sự với con thông qua ca khúc Biết Thương Mình Hơn mang lại sự đồng cảm với những ai chuẩn bị đi đến một vùng đất xa xôi để bước gần hơn đến hoài bão của mình.

Thế nhưng, trong thước phim của Chung Chí Công chính là dù buồn hay vui, âm nhạc luôn truyền tải sự chân thực, gần gũi và tưới mát tâm can. Nỗi đau của nhân vật chưa bao giờ bi lụy mà vẫn nhen nhóm tia hy vọng. Như với ca khúc Ở Trong Khu Rừng của Nguyễn Hùng, anh mượn hình ảnh "con cáo" và "bông hoa" để bày tỏ nỗi lòng với Mộng Hoài theo cách không phô trương lẫn khiêm nhường. Anh nói lời thích cô như một lẽ tự nhiên, không màng phía sau đó sẽ là lời chấp nhận hay từ chối, mà chính là thông điệp của hiện tại - rằng tôi đang trân trọng em và chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào.

Một dấu ấn nổi bật của phim âm nhạc Việt Nam

Có lẽ nên dành một lời cảm ơn cho Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, vì bộ phim phần nào đã góp thêm động lực cho dòng phim âm nhạc Việt sau một thời gian dài khá trầm lắng. Mỗi phút của phim như một nhịp tim của khát vọng, thử thách và sự tử tế.

Không dễ gì để Chung Chí Công và Phạm Hải Âu dành nhiều năm trời ấp ủ, nghiên cứu nguồn tư liệu vô hạn của thế giới để tìm ra "điểm chạm" riêng của phim âm nhạc Việt Nam, và cách dự án cuốn hút người xem. Làm không khéo, bộ phim sẽ trở thành một "MV dài" và lấn át cốt truyện. Thế nhưng may mắn thay điều này đã không xảy ra, khi yếu tố âm nhạc len lỏi rất tinh tế vào từng tình tiết, với cách chuyển cảnh mượt mà từ thế giới thật sang thế giới của ước mơ, cho thấy sự khác biệt nhưng cũng đồng điệu rõ rệt.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là món quà đầu năm dành cho những ai từng khóc vì ước mơ dang dở, từng nghĩ mình không đủ can đảm. Với những ai đang chìm trong guồng quay của cơm áo gạo tiền mà bỏ quên ước mơ thuở ban sơ, đây sẽ là tiếng vọng đánh thức đứa trẻ đơn thuần bên trong. Đừng ngại mà cứ khóc đi, cứ cười đi, và cứ thì thầm lời cảm ơn với chính mình - cảm ơn vì vẫn còn ở đây. Không ai đánh thuế ước mơ, nên đôi khi hãy dịu dàng đôi chút với chính mình để từng khoảnh khắc của cuộc sống trở nên tích cực và đáng tận hưởng.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang chiếu tại rạp.