Thị trường phim truyền hình Hàn Quốc hai tháng đầu năm 2026 chứng kiến một cuộc đua khốc liệt khi các nhà đài và nền tảng trực tuyến liên tục tung ra những dự án "bom tấn". Trong bối cảnh đó, tạp chí điện ảnh danh tiếng Cine21 đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô với hơn 50 chuyên gia hàng đầu trong ngành để tìm ra tác phẩm đáng kỳ vọng nhất năm.

Kết quả bình chọn của Cine21 gây không ít bất ngờ khi nhiều dự án quy tụ dàn sao hạng A vẫn không thể chạm tay vào vị trí quán quân. Đứng thứ năm là The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) với dàn cast gồm Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Xếp trên một bậc là Scandal do Son Ye Jin và Ji Chang Wook đóng chính. Vị trí thứ ba thuộc về Slowly and Intensely, dự án đánh dấu màn kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo. Đứng thứ hai là Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) do IU và Byeon Woo Seok đảm nhận vai chính.

Và vượt lên trên tất cả để giành vị trí cao nhất là Everyone Is Fighting Against Their Own Worthlessness (Tạm dịch: Mọi Người Đều Đang Chiến Đấu Với Sự Vô Giá Trị Của Chính Mình) do Goo Kyo Hwan và Go Youn Jung đóng chính.

Không phải ngẫu nhiên bộ phim được giới chuyên môn đặt trọn niềm tin. Đây là dự án của biên kịch Park Hae Young, người từng viết nên những “bản thánh ca chữa lành” như My Mister và My Liberation Notes, kết hợp cùng đạo diễn Cha Young Hoon, người đứng sau thành công của When the Camellia Blooms.

Chỉ riêng sự kết hợp này đã đủ để truyền thông Hàn Quốc gọi đây là “tổ hợp vàng”. Ngay từ tiêu đề, tác phẩm đã cho thấy tham vọng không hề đơn giản: chạm thẳng vào nỗi bất an sâu kín nhất của con người hiện đại, cảm giác mình vô giá trị.

Thuộc thể loại chính kịch xã hội, phim lấy bối cảnh giới điện ảnh và xoay quanh những người trẻ luôn cảm thấy lạc lõng khi đứng giữa những người bạn thành đạt. Ở đó có sự đố kỵ, mặc cảm bị so sánh và nỗi đau khi nhận ra mình mãi đứng ở “rìa cuộc chơi”.

Lấy “bất an” làm từ khóa trung tâm, bộ phim không chỉ phơi bày những “ngọn đèn đỏ” trong tâm hồn, những tín hiệu cảnh báo về sự tự ti và khủng hoảng giá trị mà còn hướng tới việc trở thành “ngọn đèn xanh” dẫn lối, giúp khán giả tìm lại bình yên nội tại.

Goo Kyo Hwan vào vai Hwang Dong Man thành viên duy nhất trong nhóm bạn “Hội 8 người” vẫn chưa thể debut làm đạo diễn. Giữa những cái tên đã thành danh, Dong Man lạc lõng như một vị khách không được chào đón.

Anh dùng vẻ ngoài phô trương và lời lẽ đao to búa lớn để che giấu sự bất an. Nhân vật này được xây dựng như hình ảnh đại diện cho những người “bình thường” đôi khi thê thảm, đôi khi đáng thương, nhưng luôn ấm áp và chân thành. Thông điệp mà Dong Man mang lại rất rõ ràng: “Tôi cũng giống như bạn thôi.”

Sau thành công toàn cầu với Can This Love Be Translated? đóng cùng Kim Seon Ho, Go Youn Jung tiếp tục thử thách bản thân với vai Byeon Eun Ah, giám đốc sản xuất của một công ty điện ảnh, nổi tiếng với biệt danh “Lưỡi rìu” vì những lời phê bình kịch bản sắc lẹm.

Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, Eun Ah mang trong mình những tổn thương chưa lành từ quá khứ. Chính sự “vô giá trị” nhưng chân thành của Dong Man lại trở thành liều thuốc chữa lành cho cô. Ngược lại, Eun Ah cũng là người giúp Dong Man nhận ra giá trị rực rỡ mà anh luôn phủ nhận.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên phụ chất lượng như Oh Jung Se vào vai Park Kyung Se đạo diễn nổi tiếng rơi vào khủng hoảng sau một thất bại phòng vé, nảy sinh tâm lý đối đầu phức tạp với Dong Man. Kang Mal Geum vào vai Go Hye Jin, nhà sản xuất tài năng, người giữ vai trò điều hòa những mối quan hệ chồng chéo trong nhóm.

Park Hae Joon vào vai Hwang Jin Man anh trai của Dong Man, từng là nhà thơ kiêu hãnh nhưng sau biến cố đã sống tách biệt với thế giới. Mỗi nhân vật là một lát cắt khác nhau của cảm giác “vô dụng” từ người thất bại trong sự nghiệp đến kẻ đánh mất lý tưởng sống.

Nếu những bộ phim khác chinh phục khán giả bằng quy mô sản xuất hay dàn sao đình đám, Everyone Is Fighting Against Their Own Worthlessness được kỳ vọng chạm đến trái tim bằng sự thấu hiểu.

Với đội ngũ sản xuất bảo chứng chất lượng và dàn cast thực lực, tác phẩm không đơn thuần kể một câu chuyện về thất bại. Nó đối diện trực diện với nỗi sợ bị bỏ lại phía sau nỗi sợ phổ biến nhất của thế hệ hiện đại và đưa ra lời an ủi rằng: giá trị của mỗi người không nằm ở tốc độ thành công.

Chính vì vậy, giữa một năm 2026 ngập tràn “bom tấn”, đây được xem là bộ phim duy nhất mang dáng dấp của một “sách giáo khoa chữa lành” tác phẩm có thể ở lại lâu hơn trong lòng khán giả, thay vì chỉ tạo nên cơn sốt nhất thời.