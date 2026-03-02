Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng

Mộng Điềm - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự Kiện, Theo Đời sống Pháp luật 21:14 02/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Thảm đỏ ra mắt phim Tài của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã thu hút hàng loạt sao hot của Vbiz tới tham dự.

Tối 2/3, thảm đỏ họp báo ra mắt Tài, bộ phim điện ảnh do Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "cầm trịch", đã chính thức mở cửa. Là dự án đáng chú ý nhất nhì phòng vé tháng 3, Tài nhận được sự kỳ vọng lớn từ người xem. Có mặt tại thảm đỏ sự kiện là màn đổ bộ của hàng loạt sao hot Vbiz như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hoà Minzy, Quốc Thiên, Vân Trang, Đức Phúc, Lê Dương Bảo Lâm, Trúc Nhân...

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 1.

Dàn sao Vbiz đổ bộ tới thảm đỏ phim

Mỹ Tâm, nhân vật chính của chương trình, xuất hiện như một nàng công chúa trong bộ váy hồng phớt nữ tính, nhấn nhá tạo hình với chi tiết cánh hoa bắt mắt trên trang phục. Ở tuổi tứ tuần, Mỹ Tâm khiến dân tình xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng đằm thắm nhưng không kém phần rạng rỡ và trẻ trung. "Hoạ mi tóc nâu" còn ghi điểm khi luôn trong trạng thái tươi cười, chào hỏi khách mời tới họp báo.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 2.

Mai Tài Phến lựa chọn bộ suit nhã nhặn, lịch thiệp, phù hợp với bầu không khí của sự kiện. Anh mang đến vẻ nam tính, trưởng thành hút mắt, làm hội fan girl hú hét không ngừng.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 3.

Đặc biệt, khoảnh khắc Mỹ Tâm nhẹ nhàng kéo tay Mai Tài Phến đứng sát vào cô đã bị bắt trọn qua ống kính phóng viên. 2 người không ngần ngại thể hiện sự đáng yêu, tình tứ trước hàng trăm người. MXH xôn xao, trêu rằng cặp đôi mắc công khai lắm rồi.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 4.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 5.

Ngoài ra, bộ đôi mỹ nam Noo Phước Thịnh và MONO cũng gây chú ý không kém. Noo Phước Thịnh vẫn chứng minh cho người hâm mộ thấy, anh là "ông cố nội" visual nhờ vẻ ngoài trẻ đến khó tin, gương mặt mịn màng đáng ghen tỵ. MONO mặc áo biker jacket cool ngầu, thời thượng, thổi vào làn gió mới tới thảm đỏ ra mắt Tài.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 6.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 7.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 8.

Hồng Ánh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 9.

Kiều Trinh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 10.

NSƯT Hạnh Thuý

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 11.

Quang Trung

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 12.

Ngân Quỳnh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 13.

Đức Phúc

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 14.

Hoà Minzy

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 15.

Phương Mỹ Chi

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 16.

Khổng Tú Quỳnh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 17.

Đông Nhi

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 18.

Trần Ngọc Vàng

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 19.

Han Sara

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng- Ảnh 20.

Lê Dương Bảo Lâm

Mỹ Tâm từ chối Mai Tài Phến
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày