Câu nói 4 chữ của Mỹ Tâm đang viral khắp MXH

Ngày 2/3, ekip đã tung ra trailer chính thức cho bộ phim điện ảnh Tài, dự kiến khởi chiếu vào ngày mùng 6 sắp tới. Là tác phẩm đánh dấu vai trò hoàn toàn mới đối với Mỹ Tâm - nhà sản xuất và Mai Tài Phến - đạo diễn, Tài hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé Việt hậu cơn sốt phim Tết 2026 đang dần hạ nhiệt. Đếm ngược vài ngày nữa ra rạp, dân tình nhốn nháo, đứng ngồi không yên để hóng từng trailer và hình ảnh về bộ phim.

Trailer chính thức của Tài

Mở đầu trailer là không khí đời thường tại chợ cá khi Đạt (Vinh Râu) giới thiệu về Tài (Mai Tài Phến) người đàn ông hiền lành, giỏi giang nhưng lận đận tình duyên. Biến cố ập đến khi Tiến (Sỹ Toàn) bắt cóc bà Phúc (NSƯT Hạnh Thúy), mẹ của Tài và lạnh lùng đe dọa qua điện thoại. Loạt hình ảnh bà Phúc bị khống chế, ngâm nước, treo trên xe cẩu rồi nhốt trong container khiến không khí trailer chuyển sang tông màu nghẹt thở.

Để cứu mẹ, Tài buộc phải dấn thân vào con đường nguy hiểm khi tìm đến bà Kim (Hồng Ánh) và nhận lời vận chuyển hàng lậu vùng biên. Từ đây, trailer tăng tốc với những pha rượt đuổi trên sông, lái tắc ráng, ẩu đả trên cao, cho thấy màu sắc hành động sông nước đầy kịch tính. Mâu thuẫn tiếp tục chồng chất khi Tài bị truy đuổi bởi Long Cò (Trần Kim Hải) và Hải (Huỳnh Thi), trong khi quá khứ liên quan đến tiền bạc dần được hé lộ.

Cao trào được đẩy lên khi Tiến trực tiếp tấn công Tài, khiến số phận nhân vật chính trở nên mong manh giữa vòng xoáy trả thù và sinh tồn. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây bùng nổ mạng xã hội lại nằm ở những giây cuối. Khi Hải tuyên bố: “Không kịp đâu Tài” , nhân vật do Mỹ Tâm thủ vai lập tức đáp trả bằng câu nói vỏn vẹn bốn chữ: “Ai nói không kịp?” . Máy quay cận gương mặt đầy quyết liệt của cô, như một lời thách thức và đảo chiều cục diện.

Chỉ một câu thoại ngắn ngủi nhưng đủ khiến khán giả bàn tán khắp MXH. Không cần xuất hiện hay thoại quá nhiều trong trailer, Mỹ Tâm vẫn tạo điểm nhấn bằng đúng bốn chữ, vừa dứt khoát, vừa mở ra hy vọng, đồng thời gợi tò mò về vai trò thực sự của cô trong toàn bộ câu chuyện. Ngoài ra, thần thái và hình ảnh mạnh mẽ, có phần ra dáng "chị đại" của Mỹ Tâm khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, nôn nóng chờ đợi vào màn thể hiện của nữ ca sĩ và dàn cast trong bộ phim.

Chia sẻ về dự án, Mỹ Tâm cho biết: "Tài là một bộ phim điện ảnh có rất nhiều 'mảnh tình' khác nhau tạo nên. Ở đó, có một chút tình cảm gia đình, một chút tình cảm xóm làng, một chút tình anh em, có cả một chút tình cảm đôi lứa dù chỉ đôi chút, phớt qua. Bản thân tôi rất thích cách đạo diễn Mai Tài Phến thực hiện bộ phim này. Bạn luôn quyết tâm, có một chút 'cứng đầu' nhưng vẫn biết cách lắng nghe số đông. Tôi tin nhiều người sẽ thấy 'chạm' với Tài".

Những hình ảnh chính thức của Tài đã phần nào hé lộ tinh thần bộ phim: câu chuyện xoay quanh con người và những mối quan hệ đời sống. Với dàn diễn viên quen mặt cùng định hướng rõ ràng từ ekipsản xuất, tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 3/2026 và đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.