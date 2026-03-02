Nhà mình đi thôi - bộ phim hành trình du lịch gia đình mùa xuân mà bạn không thể bỏ lỡ

Giữa không khí sau Tết, khi vali đã mở ra trong căn phòng trọ quen thuộc và guồng công việc bắt đầu siết lại, Nhà Mình Đi Thôi xuất hiện như một khoảng lặng cảm xúc. Bộ phim đi bằng con đường mềm mại tiến đến cảm xúc khán giả. Một hành trình dịch chuyển, một hành trình nhìn lại gia đình.

NHÀ MÌNH ĐI THÔI | OFFICIAL TRAILER | DỰ KIẾN KHỞI CHIẾU MÙNG 10 TẾT 2026

Nhà Mình Đi Thôi nói về kế hoạch đưa cả nhà đi du lịch về quê của Phương (Uyển Ân). Bên ngoài là du lịch nhưng trên thực tế, đây là một chuyến tham gia gameshow mà Phương lừa cả nhà tham gia. Vừa đi du lịch, cả nhà phải tham gia vượt qua thử thách do chương trình đặt ra. Từ đây, mọi rắc rối bắt đầu.

Điểm khác biệt rõ nhất của phim so với nhiều tác phẩm cùng đề tài nằm ở việc gia đình không bị giữ trong không gian quen thuộc của căn nhà chật, con hẻm cũ hay khu chung cư xuống cấp. Họ bước ra ngoài. Họ đến miền Trung, họ hòa vào thế giới, thiên nhiên. Và chính sự dịch chuyển này làm thay đổi cách câu chuyện vận hành.

Khi không còn bị kẹt trong những bức tường, mâu thuẫn cũng không bị đẩy lên theo hướng căng thẳng cực độ. Đạo diễn Trần Đình Hiền chọn một nhịp kể tĩnh hơn. Các vết thương được mở ra từ từ. Đủ để người xem nhận ra. Đủ để nhân vật có thời gian hiểu nhau. Tinh thần "đi xa để thương gần" trở thành trục cảm xúc xuyên suốt.

Hành trình du lịch cũng là hành trình người còn tìm lại tình thương gia đình

Phương là một chuyên gia du lịch. Cô đi rất nhiều nơi với người ngoài nhưng chưa từng có một chuyến đi đúng nghĩa với gia đình. Khi hành trình bắt đầu, điều thay đổi không phải là cảnh sắc mà là cách cô nhìn những người thân của mình.

Giữa thiên nhiên rộng mở, niềm vui của mẹ, sự bình thản của bà, sự âm thầm của ba và cả sự trưởng thành bất ngờ của cậu em trai khiến lớp phòng vệ của Phương dần hạ xuống. Những xung đột cũ không biến mất ngay. Nhưng chúng được đặt vào một không gian đủ rộng để thở.

Chương trình thực tế Angel Deals (Phi Vụ Thiên Thần) tạo ra những thử thách mang tính giải trí, những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng phía sau lớp vỏ đó lại là áp lực tham vọng của Phương, người luôn nghĩ mình phải thành công. Và cuối cùng nhận ra điều mình cần chỉ là được nhìn nhận như một đứa con.

Phim gia đình đúng nghĩa dành cho mọi thành viên cùng đi xem

Tại các suất cinetour, một chi tiết dễ nhận ra là số lượng khán giả nhỏ tuổi xuất hiện khá đông đảo đối với một phim không phải thể loại hoạt hình, nhắm tới khán giả trẻ em. Phản ứng của các em rất rõ ràng: Có những khán giả nhí xem xong về nhà còn khóc và được ba mẹ thích thú chia sẻ với đạo diễn thông qua mạng xã hội.

Điều này không đến từ những mảng miếng hoạt hình hay tình huống gây cười đơn thuần. Nhà Mình Đi Thôi có thiên nhiên, có nhịp đi chậm, có nhân vật bé Kook như một điểm chạm năng lượng, đồng cảm. Không gian mở và cảm xúc ấm làm bộ phim trở thành trải nghiệm mà trẻ nhỏ có thể cảm nhận bằng trực giác cùng với đó, khiến Nhà Mình Đi Thôi trở thành tác phẩm khiến mọi thành viên trong gia đình có thể thưởng thức cùng nhau.

Khi câu chuyện xoay quanh việc được ở cạnh gia đình, phản ứng của trẻ em trở thành một chỉ dấu thú vị. Nghĩa là cảm xúc trong phim đủ trực tiếp. Đủ trong trẻo để chạm đến những khán giả chưa quen với cấu trúc kịch tính phức tạp, kéo theo đó là vô vàn phản ứng vô cùng đáng yêu, chân thành.

Những chia sẻ từ khán giả Cinetour

Không ít người chia sẻ rằng họ hiếm khi ra rạp. Nhưng họ chọn xem Nhà Mình Đi Thôi vì cảm giác đây là một bộ phim "dành cho nhà mình".

Điểm được nhắc đến nhiều nhất không phải là cú twist hay một cảnh gây sốc. Mà là cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và sau khi xem xong muốn gọi điện về cho gia đình. Đó dường như là cảm xúc chính mà đạo diễn Trần Đình Hiền muốn truyền tải.

Phần nhạc phim đóng vai trò như một lớp dẫn cảm xúc song song với hình ảnh. Các ca khúc không xuất hiện để minh họa tình huống, mà thường đến ở những đoạn chuyển, khi nhân vật không nói gì.

Giai điệu mang màu sắc nhẹ, chậm và có độ "ở lại", giúp nối dài dư âm của từng phân đoạn thay vì đẩy cao trào. Nhạc phim vì thế trở thành thứ khán giả mang ra khỏi rạp cùng mình. Nó giống như cảm giác trên chuyến xe rời quê sau Tết. Không có gì quá dữ dội, chỉ là một nỗi trống trải rất quen, đủ để người ta muốn mở lại một bài hát và nghĩ đến việc gọi điện về nhà.

Nhà Mình Đi Thôi đang chiếu tại rạp từ ngày 26/02/2026.