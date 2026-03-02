Được truyền thông tung hô là mỹ nhân đẹp nhất hành tinh trong nhiều năm, Amber Heard sở hữu thứ vũ khí mà Hollywood luôn thèm khát: một gương mặt gần như hoàn hảo theo tỷ lệ kim cương. Theo Unilad, dựa trên kỹ thuật lập bản đồ gương mặt, Amber Heard đạt mức trùng khớp tới 91,85%, nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng nhan sắc. Nhưng nghịch lý ở chỗ, chính biểu tượng sắc đẹp từng đưa Amber Heard lên đỉnh cao lại không thể cứu Amber Heard khỏi cú rơi tự do sau phiên tòa ồn ào với chồng cũ.

Sinh năm 1986 tại Texas, Amber Heard bước vào Hollywood bằng những vai phụ trước khi dần gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái của một mỹ nhân. Sự nghiệp của Amber Heard thực sự thăng hoa khi góp mặt trong vũ trụ siêu anh hùng DC với vai Mera trong Justice League và đặc biệt là Aquaman. Bộ phim đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu, đưa Amber Heard từ một diễn viên hạng B trở thành sao hạng A được săn đón, nhận hàng loạt lời mời đóng phim và hợp đồng quảng cáo.

Thời điểm đó, Amber Heard không chỉ được nhắc đến như “bóng hồng của Aquaman” mà còn là biểu tượng sắc đẹp mới của Hollywood. Các bài phân tích thẩm mỹ ca ngợi cấu trúc gương mặt của Amber Heard gần chạm mức lý tưởng tuyệt đối. Amber Heard xuất hiện dày đặc trên thảm đỏ, bìa tạp chí, sự kiện thời trang. Hào quang gần như phủ kín mọi khía cạnh sự nghiệp.

Song song với thành công điện ảnh là chuyện tình đình đám với Johnny Depp. Cặp đôi chung sống từ năm 2012 đến 2016 trước khi ly hôn trong ồn ào. Ban đầu, Amber Heard được nhìn nhận như người phụ nữ đứng lên tố cáo bạo lực gia đình. Năm 2018, Amber Heard viết bài trên Washington Post kêu gọi phản đối bạo lực tình dục và ám chỉ Amber Heard từng là nạn nhân. Dù không nêu đích danh, Johnny Depp vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, bị mất nhiều dự án lớn.

Cuộc chiến pháp lý sau đó biến thành “phiên tòa thế kỷ” được phát sóng rộng rãi năm 2022. Johnny Depp kiện Amber Heard 50 triệu USD vì phỉ báng, Amber Heard kiện ngược 100 triệu USD. Từng lời khai, từng biểu cảm của Amber Heard bị phân tích, cắt ghép, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hình ảnh của Amber Heard thay đổi chóng vánh: từ nạn nhân được cảm thông thành tâm điểm chế giễu.

Giữa tâm bão của phiên tòa, một luồng quan điểm gây tranh cãi khác cũng xuất hiện: không ít người cho rằng việc công chúng, trong đó phần đông là phụ nữ, quay lưng với Amber Heard không đơn thuần chỉ đến từ các tình tiết pháp lý, mà còn bị chi phối bởi yếu tố cảm xúc và định kiến vô hình xoay quanh nhan sắc.

Một cây bút người Anh, đồng thời là bạn thân của Amber Heard, từng bày tỏ quan điểm khá gay gắt về điều này. Theo ông, Amber Heard, với vẻ đẹp được truyền thông nhiều lần ca ngợi là “nguyên mẫu” và gần chạm tỷ lệ vàng, dễ trở thành mục tiêu công kích trong một xã hội vốn khắt khe với phụ nữ đẹp. Ông cho rằng những người có lòng tự tôn thấp có thể xem Amber Heard như “cái gai trong mắt”, và thay vì thừa nhận cảm giác ghen tị trước một hình mẫu sắc đẹp nổi bật, họ chọn cách phủ nhận hoặc công kích.

Vị cây bút này lập luận rằng việc công kích Amber Heard đôi khi không chỉ là phán xét hành vi, mà còn là phản ứng với quyền lực mềm mà sắc đẹp mang lại. Trong góc nhìn của ông, một bộ phận phụ nữ có thể vô thức biện minh cho những định kiến của mình bằng cách quay lưng với một người phụ nữ hội tụ cả nhan sắc lẫn vị thế từng rất cao tại Hollywood. Ông thậm chí cho rằng việc phủ nhận hay hạ thấp Amber Heard cũng là cách để một số người tự xoa dịu cảm giác thua kém hoặc bất an của chính họ.

Tháng 6/2022, bồi thẩm đoàn tuyên Amber Heard thua kiện, buộc Amber Heard bồi thường cho Johnny Depp 10,35 triệu USD. Sau thương lượng, Amber Heard đồng ý trả 1 triệu USD để khép lại tranh chấp. Nhưng thiệt hại lớn nhất không nằm ở con số tiền bạc, mà ở danh tiếng.

Ngay sau phán quyết, làn sóng tẩy chay bùng nổ dữ dội. Bản kiến nghị trên Change.org yêu cầu loại bỏ Amber Heard khỏi phần tiếp theo của Aquaman vượt mốc 4,6 triệu chữ ký, một trong những kiến nghị lớn nhất nền tảng này. Với một diễn viên đang tham gia bom tấn trăm triệu USD, việc hàng triệu người công khai đòi cắt vai là cú giáng mạnh vào sự nghiệp. Trong phần hậu truyện, thời lượng xuất hiện của Amber Heard bị cho là giảm đáng kể, kịch bản cũng có nhiều điều chỉnh.

Từ đỉnh cao phòng vé, Amber Heard rơi vào trạng thái gần như bị “đóng băng” tại Hollywood. Các hãng phim và thương hiệu tỏ ra dè dặt vì hình ảnh gây tranh cãi của Amber Heard. Không còn những hợp đồng quảng cáo xa xỉ, không còn dày đặc thảm đỏ quốc tế, Amber Heard dần biến mất khỏi trung tâm giải trí Mỹ.

Sau phiên tòa, Amber Heard rời Mỹ, đưa con gái sang Tây Ban Nha sinh sống. Tại Madrid, Amber Heard sống trong căn nhà được cho là trị giá khoảng 1,5 triệu euro, tìm kiếm cuộc sống yên bình tránh xa truyền thông. Những hình ảnh hiếm hoi cho thấy Amber Heard dành phần lớn thời gian chăm con và hòa nhập với cộng đồng địa phương. So với thời kỳ sải bước giữa ánh đèn flash, cuộc sống hiện tại của Amber Heard gần như tách biệt hoàn toàn khỏi Hollywood.

Trong suốt thời gian ở châu Âu, Amber Heard không tham gia dự án điện ảnh lớn nào. Chỉ gần đây, Amber Heard mới gây chú ý khi tái xuất với vai chính trong vở kịch Spirit of the People tại Liên hoan Williamstown Theatre Festival, màn lấn sân sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sân khấu kịch khó có thể so sánh với ánh hào quang và mức độ ảnh hưởng của các bom tấn Hollywood từng đưa Amber Heard lên đỉnh cao.

Sự hết thời của Amber Heard không chỉ thể hiện ở số lượng dự án sụt giảm, mà còn ở cách công chúng nhìn nhận Amber Heard. Nếu trước đây, tên Amber Heard gắn liền với cụm từ “tỷ lệ vàng”, “biểu tượng nhan sắc”, thì nay lại thường đi kèm “tẩy chay”, “phiên tòa”, “tranh cãi”. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, hình ảnh cá nhân là tài sản lớn nhất của một ngôi sao. Khi tài sản ấy sứt mẻ, việc phục hồi gần như là hành trình dài và đầy bất định.

Từ nữ diễn viên sở hữu gương mặt được cho là đẹp nhất thế giới đến người bị hàng triệu người ký tên yêu cầu loại bỏ khỏi bom tấn, Amber Heard trở thành minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của Hollywood: nhan sắc có thể mở ra cánh cửa danh vọng, nhưng không đủ để giữ nó mãi mãi rộng mở. Hào quang từng rực rỡ đến đâu, cũng có thể vụt tắt chỉ sau một scandal, và trong trường hợp của Amber Heard, cú tắt đèn ấy diễn ra nhanh, mạnh và gần như triệt để.