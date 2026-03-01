Theo trang 163, chỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2026, ba nền tảng Hồng Quả, Kuaishou, Douyin đã ra mắt tới hơn 1000 bộ phim ngắn khác nhau. Trong đó, có 5 tác phẩm đạt 1 tỷ lượt xem sau một tuần. Gây chú ý nhất là bộ phim Bà Cố 18 tuổi Giá Đáo, Chấn Hưng Gia Tộc phần 4 (gọi tắt là Bà Cố 18 tuổi 4) đạt 1 tỷ lượt xem chỉ sau 3 ngày lên sóng. Sau 7 ngày, phim đạt 2 tỷ lượt xem, sau 12 ngày đạt 3 tỷ, liên tục phá vỡ các mức lượt xem nhanh nhất trên nền tảng Hồng Quả.

Sự ra mắt của Bà Cố 4 lập tức gây bùng nổ MXH

Bà Cố 18 tuổi 4 thu hút khán giả với dàn diễn viên đẹp mặt gồm nữ chính Lý Kha Dĩ, các diễn viên nam Khuất Cương, Thái Hân Dương, Tăng Huy, Triệu Đình Nghĩa, Vương Đạo Thiết, Trần Thiêm Tường, Vương Bồi Duyên đóng chính. Phim kể về hành trình của nữ chính chữa trị bệnh cho người chồng cùng xuyên không về quá khứ của mình.

Trước đó, ba phần phim của Bà Cố 18 Tuổi đạt tới 12 tỷ view, trong đó chỉ tính phần một đã đạt 5 tỷ lượt xem. Nhờ đó, giúp Lý Kha Dĩ trở thành diễn viên thuộc dòng phim ngắn có tổng lượt xem cao nhất năm 2025 và Bà Cố 18 Tuổi cũng trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất lịch sử của nền tảng phát sóng Hồng Quả. Lý Kha Dĩ là diễn viên có nhiều phim ngắn vượt mốc 100 triệu nhất trên nền tảng này.

Lý Kha Dĩ được khen ngợi là ngôi sao có nhan sắc xinh đẹp thuần khiết, khí chất sang trọng như thiên kim cành vàng lá ngọc. Đặc biệt, cô mặc xường xám rất quyến rũ, cuốn hút, mang lại nét quý khí như tiểu thư Thượng Hải ở thập niên trước. Chính điều này khiến khán giả chăm chú theo dõi phim Bà Cố 18 Tuổi 4 để chiêm ngưỡng những bộ trang phục của Lý Kha Dĩ.

Lý Kha Dĩ lập nhiều kỷ lục nhờ phim Bà Cố 18 Tuổi 4

Theo 163, Bà Cố 18 Tuổi 4 còn lập kỷ lục phim có nhiều người đặt trước nhất với hơn 10,27 triệu lượt. Vì vậy, khi phim ra mắt, thành tích view liên tục tăng chóng mặt. Hiện tại, phần thứ 5 đã nhận được hơn 500.000 lượt đặt xem trước cả khi bấm máy. Ngay trong ngày đầu, chủ đề liên quan đến Bà Cố 18 Tuổi 4 đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem, trở thành một tác phẩm mang tính chuẩn mực trong thị trường phim ngắn. Sự kiện ra mắt phim cũng được hàng triệu khán giả mong chờ, không khác gì một tác phẩm đại bạo của dòng phim truyền hình dài tập truyền thống.

Nguồn tin phân tích thêm thị trường phim ngắn Trung Quốc đang phát triển rầm rộ. Năm 2025, thị trường này ước tính đạt 90 tỷ NDT, tăng 78% so với 50,5 tỷ NDT năm 2024, vượt mặt cả thị trường điện ảnh với tổng doanh thu 51,8 tỷ NDT (khoảng 7,4 tỷ USD). Các ngôi sao như Lý Kha Dĩ được trả lương không kém gì các nghệ sĩ lớn như Bạch Lộc, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên.

Lý Kha Dĩ giờ là ngôi sao được săn đón nhất ở thị trường phim ngắn

Cô cũng nhận mức thù lao cao

Lượng người yêu thích Lý Kha Dĩ cũng tăng nhanh trên các nền tảng thống kế. Cô là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trên Hồng Quả với 2,5 triệu người. Trước đó, Lý Kha Dĩ cũng là người đầu tiên vượt mốc 1 triệu và 2 triệu lượt theo dõi. Trên Douyin, cô có 4,85 triệu người hâm mộ, trở thành nữ diễn viên có nhiều fan nhất trong thể loại phim ngắn.

Thành công của phim cũng giúp Lý Kha Dĩ giành giải Diễn viên xuất sắc nhất năm thể loại phim ngắn do nền tảng iQiYi trao. Tháng 11/2025, người đẹp sinh năm 2000 cũng được chọn vào nhóm Diễn viên trẻ tiêu biểu của chương trình Tinh Thần Đại Hải 2025. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ca ngợi màn trình diễn của cô là "sự kết hợp giữa năng lượng tuổi trẻ với phẩm chất trưởng thành và tinh tế".

Lý Kha Dĩ diễn xuất tự nhiên, ấn tượng

Trang 163 đánh giá Lý Kha Dĩ có ngoại hình dễ thương, ngọt ngào, nhưng cô có thể diễn tốt các vai lạnh lùng. Nữ diễn viên không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng có lối diễn xuất tự nhiên, bộc lộ sức cuốn hút khó cưỡng. Thậm chí, dù sở hữu gương mặt có phần trẻ thơ, Lý Kha Dĩ vẫn diễn tốt các phân cảnh phụ nữ trung niên hay cụ già trong Bà Cố 18 Tuổi.

Nguồn: 163