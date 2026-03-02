Nguyên mẫu chị Bờ Vai trong Thỏ Ơi!! ngoài đời thực là ai?

Giữa đường đua phòng vé mùa Tết, Thỏ Ơi!! chính là gương mặt dẫn đầu với lượng suất chiếu, doanh thu và độ thảo luận vượt xa mọi đối thủ. Sau gần hai tuần công chiếu, bộ phim đã dần tiến đến cột mốc 400 tỷ đồng, phủ sóng khắp mạng xã hội với đủ loại meme, câu quote "thấm" lẫn những thông tin liên quan đến các nhân vật trong Thỏ Ơi!!. Gần đây, dân tình bắt đầu lan truyền về một thuyết âm mưu liên quan đến nguyên mẫu Chị Bờ Vai.

Nói về Chị Bờ Vai, đây cũng là nhân vật trung tâm của Thỏ Ơi!!. Hải Linh (LyLy) là một MC đình đám hoạt động dưới nghệ danh Chị Bờ Vai. Cô là gương mặt chủ chốt của talkshow cùng tên, mỗi tập phát sóng là một lát cắt đời sống tình cảm: từ yêu đương chông chênh đến hôn nhân rạn nứt, tất cả đều được bóc tách qua những cuộc trò chuyện giữ nữ MC và người tham gia giấu mặt

Chương trình đạt rating cao ổn định, trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của khán giả truyền hình giờ vàng. Nhờ đó, Hải Linh không chỉ nổi tiếng mà còn được xem như biểu tượng phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, độc lập, thành công trong sự nghiệp và đặc biệt sắc sảo trong việc thấu hiểu tâm lý người khác.

Từ đây, không ít khán giả nhanh chóng nhận ra hình tượng này gợi nhớ đến một biểu tượng từng rất nổi tiếng trên sóng truyền hình Việt hơn 10 năm trước. Chị Bờ Vai được cho có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh Anh Bờ Vai, nam MC giấu mặt của talkshow đình đám một thời Lần Đầu Tôi Kể.

Talkshow này lên sóng từ tháng 10/2011 và nhanh chóng tạo tiếng vang nhờ format trò chuyện đời tư táo bạo. Hơn 60% sự kiện và chi tiết trong chương trình được quảng bá là “chưa từng tiết lộ”, đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả thời điểm đó. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Trấn Thành, Ngọc Trinh… từng xuất hiện và chia sẻ những câu chuyện gây xôn xao dư luận. Nhưng điều khiến chương trình trở nên “không đụng hàng” lại nằm ở chính người dẫn dắt.

MC của Lần Đầu Tôi Kể sử dụng nickname Anh Bờ Vai gần như không bao giờ lộ mặt trên sóng truyền hình. Thay vào đó, anh xuất hiện với chiếc mũ tròn đội trên đầu, quay lưng về phía máy quay. Góc máy chỉ ghi lại bờ vai và dáng ngồi đối diện khách mời. Suốt hơn 3 năm phát sóng, khán giả liên tục đặt câu hỏi: “Anh Bờ Vai là ai?”. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ chỉ biết danh tính thật của nam MC khi chính thức tham gia ghi hình.

Có thời điểm, cộng đồng mạng “dậy sóng” khi Thủy Tiên đăng tải bức ảnh hậu trường chụp cùng một người đàn ông mặc trang phục đen và chia sẻ đó là thầy giáo cũ của cô, đạo diễn Lê Hải. So sánh vóc dáng, trang phục và phong thái trong ảnh với hình ảnh trên sóng truyền hình, nhiều khán giả cho rằng đây có thể chính là Anh Bờ Vai. Theo tìm hiểu khi đó, Lê Hải từng là gương mặt quen thuộc của chương trình Trong nhà ngoài Phố.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin này chủ yếu dừng ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Danh tính Anh Bờ Vai chưa từng được công bố chính thức một cách rầm rộ trên truyền thông đại chúng. Chính sự mập mờ đó lại càng khiến hình tượng này trở thành một ký ức truyền hình đặc biệt của thế hệ khán giả 8x–9x.

Ekip Thỏ Ơi!! cũng chưa từng xác nhận bất kỳ sự liên hệ trực tiếp nào giữa nhân vật Hải Linh và hình tượng Anh Bờ Vai. Tất cả những so sánh, đối chiếu trên mạng xã hội đều chỉ là thuyết âm mưu của khán giả dựa trên vài điểm trùng hợp.