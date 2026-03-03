Mới đây, danh sách Tứ đại mỹ nhân thế hệ mới đã chính thức lộ diện, gọi tên những gương mặt đình đám nhất hiện nay. Trong khi Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi và Tống Tổ Nhi khiến netizen tâm phục khẩu phục với nhan sắc "đỉnh miễn bàn", lấn lướt mọi khung hình, thì Châu Dã lại đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì cho rằng cô "không đủ tầm" để đứng chung mâm với các mỹ nhân còn lại.

Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên sở hữu gương mặt sắc sảo mang vẻ đẹp rực rỡ, sắc nét. Khác với lối đi "ngọt ngào", thanh thuần của các sao nữ khác, cô là một trong số ít tiểu hoa lứa 95 kiên trì theo đuổi phong cách sang chảnh. Với visual sắc sảo này, việc cô thường xuyên được so sánh với đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba là điều dễ hiểu. Xét riêng về ngoại hình, Vương Sở Nhiên thực sự sở hữu ưu thế lấn lướt, luôn là tâm điểm đè bẹp nhan sắc đồng nghiệp mỗi khi sải bước trên thảm đỏ hay xuất hiện trong cùng khung hình.

Sức hút của Vương Sở Nhiên nằm ở chỗ cô "đẹp bất chấp" mọi tạo hình, từ hiện đại cho đến cổ trang. Khán giả từng không ít lần kinh ngạc trước khả năng xử lý nhân vật hoàn hảo về mặt hình ảnh của cô: từ một quý phi lộng lẫy trong, phu nhân thanh nhã trong Liễu Chu Ký cho đến dáng vẻ hoa khôi diễm lệ trong Khánh Dư Niên . Chính vì luôn mang lại cảm giác mãn nhãn, cô được mệnh danh là "nhan sắc gánh team" và là "Nữ thần cổ trang" thế hệ mới trong lòng công chúng.

Đáng chú ý, nhan sắc đỉnh cao này cũng chính là "vũ khí" giúp Vương Sở Nhiên thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục về danh tiếng. Trong giai đoạn 2024 - 2025, với vai diễn Liễu Miên Đường trong Liễu Chu Ký , cô đã thành công xoay chuyển tình thế, lấy lại cảm tình từ khán giả và xóa tan những hình ảnh tiêu cực sau bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi trước đó. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Vương Sở Nhiên không chỉ củng cố vững chắc vị thế về visual trong dàn tiểu hoa 95 mà còn chứng minh được sức hút mãnh liệt của mình mỗi khi tái xuất màn ảnh.

Điền Hi Vi

Khởi đầu từ những bộ web-drama nhỏ với danh xưng "nữ thần thanh xuân", Điền Hi Vi đã có bước chuyển mình ngoạn mục để trở thành một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Kể từ sau cú hích Khanh Khanh Nhật Thường (2022), cô thăng tiến thần tốc, thoát khỏi cái mác diễn viên mạng để vươn lên hàng ngũ sao hạng A có khả năng bảo chứng rating cho mọi dự án mình tham gia.

Sức hút của Điền Hi Vi trước hết đến từ vẻ đẹp "ngọt ngào nhưng u sầu" độc đáo: đôi mắt to tròn đầy linh động kết hợp cùng lúm đồng tiền sâu cực kỳ thân thiện. Với ngũ quan nhỏ nhắn và thanh tú, mỹ nhân họ Điền được đánh giá là gương mặt sinh ra để dành cho các tạo hình cổ trang.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Điền Hi Vi với hàng loạt dự án "bom tấn". Trong siêu phẩm Đại Phụng Đả Canh Nhân , vai diễn công chúa Lâm An của cô đã tạo nên vô số cảnh quay kinh điển, góp công lớn đưa bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất năm. Ngay sau đó, cô tiếp tục gây bão trong Tử Dạ Quy với vai huyện chúa Võ Trinh phóng khoáng. Sức nóng của Điền Hi Vi lớn đến mức các từ khóa về nhan sắc của cô trong phim đạt hàng trăm triệu lượt đọc mỗi ngày, minh chứng cho vị thế "tiểu hoa hot" không thể chối cãi.

Tống Tổ Nhi

Tống Tổ Nhi là một trong số ít những "sao nhí quốc dân" giữ vững phong độ nhan sắc lẫn diễn xuất khi trưởng thành. Được mệnh danh là mỹ nhân "đẹp từ bé đến lớn", Tống Tổ Nhi sở hữu vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng cùng độ nhận diện cao nhất nhì dàn tiểu hoa 95. Không đi theo lối mòn "tiểu mỹ nhân" ngọt ngào, thân thiện, cô mang nét đẹp của một "đại mỹ nhân" rực rỡ, sắc sảo và có chút khoảng cách - một vẻ đẹp khiến người ta phải ngước nhìn và trầm trồ.

Nhiều người khen ngợi gương mặt của Tống Tổ Nhi mang đậm hơi thở của các minh tinh Hong Kong thập niên trước: đại khí, cổ điển và vô cùng cuốn hút. Khí chất đặc biệt này giúp cô "xử đẹp" mọi loại tạo hình mà không lo bị dìm hàng. Vị thế "tuyệt thế giai nhân" của Tống Tổ Nhi càng được khẳng định mạnh mẽ qua dự án cổ trang Khom Lưng (Chiết Yêu) . Vào vai mỹ nhân Tiểu Kiều, Tống Tổ Nhi khiến khán giả phải thốt lên kinh ngạc vì quá đẹp. Nhan sắc của cô thuyết phục đến mức khiến người xem tin rằng: chỉ có gương mặt này mới đủ sức làm nam chính Ngụy Thiệu dù đang mang lòng thù hận sâu sắc cũng phải "sững sờ" ngay từ giây phút đầu chạm mặt.

Từ các dự án cổ trang như Cửu Châu Phiêu Miểu Lục , Khom Lưng đến phim niên đại Những Đứa Con Nhà Họ Kiều , Tống Tổ Nhi luôn tỏa sáng nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa "vẻ đẹp điện ảnh" và khả năng diễn xuất có chiều sâu. Cô không chỉ chứng minh nhan sắc "đẹp không đối thủ" trong mọi tạo hình mà còn khẳng định vị thế "diễn viên thực lực" hiếm hoi của thế hệ 95, trở thành mỹ nhân có chỗ đứng vững chắc nhất trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Châu Dã

Châu Dã là cái tên gây tranh cãi nhất lọt top. Dù được mệnh danh là "công chúa Hòa Tụng" với gương mặt "lạnh lùng cao cấp" và là con cưng của nhà mốt Dior, nhưng khi đặt cạnh Vương Sở Nhiên hay Tống Tổ Nhi, cô vẫn bị nhận xét là có phần lép vế. Dù xuất phát điểm rực rỡ với các vai phụ ấn tượng trong Em Của Thời Thiếu Niên và Sơn Hà Lệnh , Châu Dã lại bộc lộ nhiều lỗ hổng về thực lực khi bước lên hàng nữ chính đóng độc lập.

Thực tế, vị trí dẫn đầu của Châu Dã bị cho là "không xứng tầm" bởi phong độ trồi sụt thất thường. Năm 2023, cô từng được Douban vinh danh là một trong những "thịnh thế mỹ nhan" cùng các đàn chị lớn như Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, nhưng thành tích phim ảnh của cô lại tỷ lệ nghịch với kỳ vọng. Trong dự án Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh đóng cùng Vương Hạc Đệ, dù đề tài được ưa chuộng nhưng rating lại bết bát. Chu Dã bị chỉ trích gay gắt vì diễn xuất "ngũ quan bay loạn", những cảnh khóc gào miệng to nhưng vô hồn, thậm chí bị chê là "xấu lạ" trong các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Bước sang năm 2024 và 2025, tình hình của "công chúa Hòa Tụng" càng trở nên đáng báo động. Các tác phẩm ngôn tình hiện đại như Rất Nhớ Rất Nhớ Anh hay Đừng Rung Động Vì Anh đều flop thảm hại, khiến giới chuyên môn mỉa mai cô là nữ diễn viên có "tỷ lệ phim flop cao nhất lứa 95". Thất bại gần nhất với Cẩm Nguyệt Như Ca càng đẩy cô vào tâm điểm chỉ trích. Với khung xương nhỏ yếu, thiếu lực, màn hóa thân nữ tướng quân Hòa Yến của cô bị khán giả nhận xét là "cưa sừng làm nghé", hoàn toàn không có khí chất của một nữ trung hào kiệt.