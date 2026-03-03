Tối 2/3, có thông tin bộ phim truyền hình Lôi Đình Lệnh với sự tham gia của nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã được thông qua quá trình kiểm duyệt nội dung. Đáng nói, Viên Băng Nghiên bị cấm sóng từ năm 2022 vì hành vi trốn thuế, thậm chí, dự án khác của cô phải thay nữ chính mới có thể lên sóng. Như vậy, việc Lôi Đình Lệnh được thông qua và Viên Băng Nghiên không bị cắt vai hoặc thay thế, là một tín hiệu cho thấy nữ diễn viên đang mở đường quay lại giới giải trí.

Phim Lôi Đình Lệnh được sản xuất từ năm 2020, đến nay mới được thông qua

Trong phim Viên Băng Nghiên đóng vai cảnh sát. Đây là cơ hội để cô quay lại giới giải trí như Tống Tổ Nhi

Bên cạnh đó, cũng có thông tin Tổng cục quản lý nghệ thuật Trung Quốc sẽ "ân xá" cho nhiều diễn viên từng vướng scandal trong quá khứ, các ngôi sao trốn thuế hoặc vướng tai tiếng sẽ có cơ hội trở lại màn ảnh. Đây chắc chắn sẽ là sự thay đổi mang tính chấn động, bởi nhiều ngôi sao được yêu thích như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Trương Triết Hạn cũng luôn nỗ lực chờ thời cơ để được gặp lại người hâm mộ.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, từng là diễn viên được đánh giá rất tiềm năng của lứa tiểu hoa đán 90. Cô nổi tiếng với các tác phẩm như Chúc Khanh Hảo, Lưu Ly, Lão Cửu Môn, Tương Dạ ... Viên Băng Nghiên có vẻ đẹp dịu dàng man mác buồn, cảnh khóc được đánh giá tốt, rất phù hợp với các vai diễn nữ chính phim ngôn tình. Năm 2020, nhân vật Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly của cô đứng thứ 2 trong top những vai diễn hot nhất trên Douyin với 11,8 lượt bình luận. Chỉ xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba với 12,2 tỷ và vai Bạch Phượng Cửu. Có thể thấy, thời điểm đó Viên Băng Nghiên đang có những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Viên Băng Nghiên từng được đánh giá cao, thậm chí được gọi là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh"

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng Viên Băng Nghiên không phải ngôi sao tài năng tới mức giới giải trí không thể thiếu. Cô từng bị bắt gặp phải sử dụng đạo cụ "thuốc nhỏ mắt" để quay cảnh khóc. Bên cạnh đó, Viên Băng Nghiên khá hạn chế vai diễn do ngoại hình xinh đẹp nhưng thiếu sự mạnh mẽ, quyền lực, sắc sảo.

Hơn nữa, việc tha thứ cho các ngôi sao từng mắc sai lầm, sẽ khiến người nổi tiếng cảm thấy họ có đặc quyền, dù phạm pháp cũng vẫn dễ dàng trở lại giới giải trí, kiếm được số tiền khổng lồ nhưng ít phải chịu trách nhiệm nặng nề, từ đó tạo nên tiền lệ xấu, khó kiểm soát người nổi tiếng. Nhiều người không ủng hộ Viên Băng Nghiên trở lại vì coi đó chẳng khác gì "ngày tàn của showbiz".

"Nghệ sĩ phạm pháp lại được quay lại kiếm những khoản tiền khổng lồ, còn có công lý trên đời nữa không", "Vậy hóa ra chỉ cần ở ẩn mội thời gian là xóa hết mọi scandal, ngày tàn của showbiz đến rồi", "Nghệ sĩ được đối xử ở một đẳng cấp khác hẳn. Ai cho họ cái quyền đứng ngoài vòng pháp luật", "Nếu Viên Băng Nghiên được trở lại thì luật cấm chẳng khác nào trò hề", netizen bức xúc.

Khán giả cho rằng việc trở lại của Viên Băng Nghiên giống như "mở cánh cửa địa ngục", khi những người vướng scandal lớn vi phạm pháp luật cũng vẫn được hoạt động nghệ thuật.

Trong 4 năm qua, thỉnh thoảng Viên Băng Nghiên cũng xuất hiện, đăng bài trên trên mạng xã hội. Nhưng cô không nhận được dự án phim nào vì bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ.

Theo QQ, nếu được trở lại đóng phim, Viên Băng Nghiên có thể tiến vào thị trường phim ngắn đang rất hot thời gian gần đây.

Tháng 7/2022, công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên là đại cổ đông, giám đốc điều hành và quản lý, bị phạt 978.000 tệ (hơn 3 tỷ đồng) vì trốn thuế. Ai ngờ nữ diễn viên này đã sớm tháo chạy, bỏ tất cả chức vụ, để người khác đứng tên và chịu trách nhiệm thay.

Viên Băng Nghiên không chỉ bị chỉ trích vì trốn thuế mà còn vì thái độ thiếu trung thực khi điều tra của cô

Ngay sau khi tin tức nổ ra, Viên Băng Nghiên mất toàn bộ hợp đồng đại diện thương hiệu chỉ sau 2 giờ, đài truyền hình thông báo cắt sóng và xóa mặt cô. Sự nghiệp "bay màu" khiến nữ diễn viên từng có thời gian rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Cô nhốt mình trong phòng khách sạn ở Hoành Điếm (Trung Quốc). Cha mẹ người đẹp này phải túc trực chăm sóc để giúp con gái vực dậy tinh thần.