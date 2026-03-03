Trong khi không ít đồng nghiệp cùng lứa phải chật vật tìm cơ hội được đóng phim, làm nghề thì Uyển Ân lại có một xuất phát điểm quá hoàn hảo cho sự nghiệp của mình: phim của anh trai. Nhưng cũng chính xuất phát điểm ấy lại khiến cô mắc kẹt trong chiếc bóng quá lớn mang tên anh trai mình - Trấn Thành

Nhà Bà Nữ không chỉ là dự án đưa Uyển Ân đến gần khán giả đại chúng, mà còn là bước ngoặt khiến danh xưng “em gái Trấn Thành” gắn chặt với cô. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn thắng lớn về doanh thu, gây tranh luận dữ dội và tạo ra hiệu ứng truyền thông hiếm thấy. Từ một gương mặt hoạt động âm thầm nhiều năm, không tạo được tiếng vang, Uyển Ân trở thành ngôi sao phòng vé mới. Nhưng ánh hào quang ấy không hoàn toàn thuộc về cô, khi bước ra khỏi quỹ đạo của anh trai, hành trình chứng minh năng lực trở nên "khó cứu" hơn bao giờ hết.

Hai cú nổ phòng vé và định danh "em gái Trấn Thành"

Trước Nhà Bà Nữ, Uyển Ân đã có thời gian dài làm nghề với phim truyền hình, web drama, điện ảnh… Tuy nhiên, những dự án đó không đủ sức tạo cú hích. Chỉ đến khi xuất hiện trong phim của anh trai, cô mới thực sự được khán giả nhìn thấy. Vai Ngọc Nhi giúp Uyển Ân ghi dấu ấn nhờ hình tượng cô gái trẻ bốc đồng, nhiều tổn thương, chịu áp lực lớn từ gia đình, khoảng cách thế hệ. Dù diễn xuất vẫn gây tranh cãi, không thể phủ nhận cô có đất diễn và cơ hội thể hiện cảm xúc rõ ràng.

Nhà Bà Nữ

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Mai. Dù chỉ đóng vai phụ, đây lại là bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của cả hai anh em. Hai cú nổ liên tiếp, đều dưới trướng Trấn Thành, giúp Uyển Ân có một "bản CV" đáng mơ ước với một diễn viên trẻ. Nhưng cũng chính vì vậy, hình ảnh của cô gần như bị đóng khung với phim Trấn Thành. Chỉ với 2 phim nhưng khán giả lại định hình việc nhìn Uyển Ân như một phần trong mọi dự án của anh trai hơn là một diễn viên độc lập có định hướng rõ ràng. Thành công quá lớn ngay từ đầu vô tình tạo áp lực khủng khiếp và định danh "em gái Trấn Thành" vừa là bệ phóng cũng vừa là rào cản của Uyển Ân - chí ít là trong mắt khán giả.

Hình ảnh trong phim Mai

Nỗ lực thoát bóng anh trai nhưng chưa thể

Sau giai đoạn thành công nhờ các dự án gia đình, Uyển Ân bắt đầu xuất hiện trong những bộ phim không do Trấn Thành cầm trịch. Tuy nhiên, đây cũng là lúc sự nghiệp cô bộc lộ nhiều vấn đề. Cái Giá Của Hạnh Phúc được xem là phép thử quan trọng. Cô đóng cùng những cái tên đình đám như Thái Hòa, Xuân Lan,... và có cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất bên cạnh các đàn anh đàn chị. Nhưng bộ phim nhanh chóng bị xếp vào hàng ngũ những bom xịt thất vọng nhất của điện ảnh Việt 2024. Doanh thu khoảng 26 tỷ đồng, không thể hòa vốn. Quan trọng hơn khi nhân vật của Uyển Ân không đủ sức tạo thảo luận, gần như chìm nghỉm giữa những lời chê bai kịch bản.

Cái Giá Của Hạnh Phúc

Đến Cô Dâu Hào Môn, cô có vai chính đầu tiên sau Nhà Bà Nữ. Phim đạt doanh thu khá cao nhờ dàn diễn viên toàn ngôi phòng vé, nhưng lại bị chê vì kịch bản và motif cũ kỹ. Nhân vật của Uyển Ân bị nhận xét có màu sắc tương đồng với vai diễn trước đó trong Nhà Bà Nữ: cô gái trẻ trong gia đình nghèo và tình yêu với thiếu gia giàu có. Sự lặp lại này khiến Uyển Ân dù nỗ lực nhưng vẫn chẳng thể ghi được dấu ấn trong mắt người xem. Tình hình sau đó còn khó khăn hơn với Chị Ngã Em Nâng. Dù được PR rầm rộ, phim chỉ thu về hơn 15 tỷ đồng và rơi vào tình trạng thua lỗ.

Cô Dâu Hào Môn

Chị Ngã Em Nâng

Tác phẩm mới nhất, Nhà Mình Đi Thôi, cũng đang đứng trước nguy cơ tương tự khi phản ứng khán giả không quá tích cực, doanh thu bị Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bỏ xa, chưa kể áp lực cạnh tranh từ các phim Tết vẫn đang giữ nhiệt. Khi những dự án độc lập liên tiếp chật vật như vậy, khán giả đặt ra câu hỏi lớn cho sự nghiệp của Uyển Ân, rằng không lẽ ngoài anh trai thì không ai có thể "cứu" được nữ diễn viên này.

Nhà Mình Đi Thôi mới ra mắt và hiện có doanh thu không quá khả quan

Nhìn lại sự nghiệp kể từ sau cú đúp Nhà Bà Nữ - Mai, dự án có lãi hiếm hoi của Uyển Ân lại là Bộ Tứ Báo Thủ và một lần nữa, đó vẫn là phim do Trấn Thành cầm trịch. Tuy nhiên, chính bộ phim này lại bị đánh giá là bước lùi trong sự nghiệp đạo diễn của anh trai cô. Khách quan mà nói thì Uyển Ân biết diễn xuất, ngoại hình tuy không xếp vào hàng mỹ nhân nhưng cũng ngày càng thăng hạng visual và vấn đề không chỉ nằm ở chuyện thoát mác em gái nữa. Uyển Ân phải đối mặt với câu chuyện đau đầu hơn là khả năng chọn kịch bản và xây dựng hình tượng để khán giả có thể nhớ tới cô với danh xưng "diễn viên Uyển Ân" thay vì một định danh nào đó.