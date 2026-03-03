Vừa mới chào sân, First look của phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn nhanh chóng gây chú ý với bầu không khí u ám và căng thẳng, hé lộ mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa Quốc Trường và Tiểu Vy. Cả hai xuất hiện trong tư thế ôm sát thân mật, nhưng ánh nhìn và ngôn ngữ cơ thể lại gợi cảm giác giằng co, kiểm soát và đối đầu ngầm.

Quốc Trường gây ấn tượng với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và toan tính, khắc họa hình ảnh một người đàn ông mang nhiều góc khuất tâm lý. Trong khi đó, Tiểu Vy đối lập với vẻ ngoài mong manh, mềm mại, ánh mắt luôn ẩn chứa sự đề phòng. Nhân vật của cô dường như bị mắc kẹt giữa khát khao yêu thương và nỗi sợ hãi trước những bí mật chưa được phơi bày. Chi tiết cô đặt một tay lên cổ Quốc Trường, tay còn lại giấu chiếc cốc vỡ sau lưng trở thành điểm nhấn, như lời dự báo cho bi kịch và mối quan hệ yêu - hận nguy hiểm mà hai nhân vật đang che giấu.

Bối cảnh căn phòng tối, phủ hơi nước mưa càng làm tăng cảm giác cô lập và ngột ngạt. Những chi tiết như đèn bàn đổ, ly vỡ, vết máu, khung ảnh nứt vỡ và đồ đạc xáo trộn xuất hiện rải rác, gợi mở chuỗi biến cố bạo lực và những xung đột tâm lý dữ dội sẽ diễn ra trong phim.

Bối cảnh của bộ phim

Tiếp đến, First look teaser tiếp tục đẩy cao bầu không khí bất an. Mở đầu là giọng nói hoang mang của Tiểu Vy: “Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em không hiểu tại sao em lại tỉnh dậy trong cơ thể này”. Ngay sau đó, khung hình chuyển sang cận cảnh ánh mắt nửa sáng nửa tối của Quốc Trường như thể anh đang che giấu một sự thật nguy hiểm. Những lát cắt hình ảnh chớp nhoáng, nhịp dựng dồn dập cùng âm nhạc căng thẳng dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nơi ranh giới giữa thực tại và linh hồn trở nên mong manh.

Cao trào teaser nằm ở khoảnh khắc thân mật đầy ẩn ý giữa Quốc Trường và cô gái bí ẩn trong bóng tối. Ánh sáng mờ ảo chỉ vừa đủ phác họa đường nét gương mặt nhưng lại truyền tải rõ thông điệp về tình yêu độc hại, sự chiếm hữu tiêu cực. Được kỳ vọng là cặp đôi lãng mạn trên màn ảnh rộng, những hình ảnh đầu tiên của Ốc Mượn Hồn lại bất ngờ “bẻ lái”, nhường chỗ cho cảm giác nguy hiểm và đầy bí ẩn. Rất đáng mong chờ cho sự kết hợp lần này của Quốc Trường và Tiểu Vy.

Bên cạnh hai gương mặt chính, Ốc Mượn Hồn còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Phim do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, dự kiến ra rạp ngày 5.6.2026, hứa hẹn mang đến một câu chuyện tâm lý giật gân nhiều lớp và đầy ám ảnh.