Trong làng giải trí Hoa ngữ, nếu phải gọi tên một nhan sắc có thể đại diện cho khái niệm "thần tiên tỷ tỷ", công chúng gần như mặc định đó là Lưu Diệc Phi. Không chỉ là cái tên bảo chứng rating truyền hình suốt hơn hai thập kỷ, cô còn là hình mẫu sắc đẹp kinh điển - nơi đường nét thanh tú hòa quyện cùng khí chất thanh cao, tạo nên một tổng thể vừa mong manh vừa kiêu kỳ.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại loạt ảnh được chụp từ năm 2000, thời điểm Lưu Diệc Phi mới 13 tuổi. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện tại một đám cưới người quen. Dù chỉ đứng lặng lẽ ở một góc khung hình, chất lượng ảnh không hề sắc nét, song gương mặt thiếu nữ ấy vẫn nổi bật đến mức khó rời mắt.

Ở tuổi 13, Lưu Diệc Phi đã sở hữu những đường nét được ví như “đúc từ khuôn vàng”: sống mũi cao thẳng, đôi mắt trong veo, khuôn miệng nhỏ xinh và tổng thể ngũ quan hài hòa đến mức hiếm thấy. Mái tóc dài buông tự nhiên càng tôn lên vẻ mềm mại, thuần khiết. Không cần trang điểm cầu kỳ, không ánh đèn sân khấu, cô vẫn toát ra thần thái khác biệt, kiểu khí chất rất “con nhà gia giáo”, nền nã nhưng không hề nhạt nhòa.

Nhiều netizen nhận xét rằng chỉ cần nhìn những bức ảnh năm 13 tuổi ấy cũng đủ hiểu vì sao tương lai cô gái này khó có thể bình thường. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Chỉ hai năm sau, Lưu Diệc Phi chính thức bước chân vào làng giải trí với vai diễn trong Kim Phấn Thế Gia, rồi nhanh chóng bứt phá nhờ vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và đặc biệt là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” cũng từ đó mà gắn chặt với tên tuổi cô suốt nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm cổ trang kinh điển, Lưu Diệc Phi còn mở rộng sự nghiệp sang điện ảnh và cả thị trường quốc tế. Năm 2020, cô đảm nhận vai chính trong phiên bản live-action của Mulan do Disney sản xuất - một bước ngoặt cho thấy vị thế và sức ảnh hưởng của cô vượt khỏi phạm vi châu Á.

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ, màn tái xuất của Lưu Diệc Phi với Mộng Hoa Lục đã tạo nên cơn sốt lớn, giúp cô củng cố lại địa vị “đỉnh lưu thực lực”. Tiếp đó, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng lại cho thấy một khía cạnh khác: trưởng thành, trầm tĩnh và giàu chiều sâu hơn. Dù đã hơn 24 năm kể từ những bức ảnh thiếu nữ năm nào, nhan sắc của cô gần như không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn thêm phần mặn mà, sang trọng theo thời gian.

Điều đặc biệt ở Lưu Diệc Phi không chỉ nằm ở vẻ đẹp thuần khiết, mà ở sự ổn định đáng kinh ngạc của cô giữa một showbiz đầy biến động. Từ cô bé 13 tuổi đứng nép mình trong một góc ảnh cưới đến biểu tượng sắc đẹp của cả một thế hệ, hành trình ấy dường như đã được “báo trước” ngay từ những đường nét đầu tiên trên gương mặt.