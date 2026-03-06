Giữa thời điểm phim ảnh ngập tràn những cặp đôi visual chuẩn idol thì gần đây, một đoạn phim từ 20 năm trước bỗng dưng viral lại trên MXH nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không cần kỹ xảo cầu kỳ, không cần góc quay hoàn hảo, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến người xem phải tua đi tua lại nhiều lần để "feel" theo cảm xúc của nhân vật cũng như ngắm thật kỹ visual và khí chất của cặp đôi này.

Cảnh phim Của Hồi Môn từ 20 năm trước bỗng dưng lại viral



Phân cảnh này thuộc bộ phim Của Hồi Môn do Lưu Chí Cương và Vương Tử Văn thủ vai chính, diễn ra trong không gian tối tạo cảm xúc mờ ám. Nhân vật nam xuất hiện với thân hình trần ướt đẫm, cơ bắp nổi rõ dưới ánh sáng mờ, đứng đối diện nữ chính trong khoảng cách rất gần. Cô nhìn anh với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa dè dặt, bầu không khí giữa hai người gần như đông cứng trong vài giây ngắn ngủi.

Máy quay sau đó đặc tả gương mặt nữ chính với đôi mắt to, trong trẻo, biểu cảm lẫn lộn giữa bối rối và tò mò. Nhưng điều khiến khán giả nín thở là khoảnh khắc Lưu Chí Cương bất ngờ cúi xuống và trao nàng một nụ hôn. Hành động dứt khoát khiến phân đoạn trở nên táo bạo và đầy cảm xúc. Không cần nhiều lời thoại, chỉ bằng ánh mắt và sự tiếp xúc thân mật đã tạo nên một cảnh phim ấn tượng của phim truyền hình những năm 2000.

Một trong những lý do khiến cảnh phim này được nhắc lại sau nhiều năm chính là ngoại hình của nam chính Lưu Chí Cương. Trong khung hình, anh xuất hiện với bờ vai rộng, cơ bắp rắn chắc và thân hình cân đối, tạo cảm giác mạnh mẽ như tượng tạc. Đây là kiểu nam tính rất đặc trưng của thế hệ diễn viên trước: khỏe khoắn, phong trần và có phần thô ráp, khác hẳn hình tượng mỹ nam thanh tú đang phổ biến trên màn ảnh hiện nay.

Tuy nhiên, nếu chỉ có nam chính nổi bật thì cảnh phim khó có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ như vậy. Phần còn lại của sức hút nằm ở Vương Tử Văn - “bạch nguyệt quang đời đầu” của màn ảnh đời đầu với những vai diễn trong phim Thu Lạnh, Hằng Nga, Sinh Tử Kiều... Trong phân đoạn này, Vương Tử Văn chỉ cần đứng yên, nhìn đối phương với đôi mắt tròn cũng đủ khiến khung hình trở nên mềm mại hơn. Vẻ đẹp của nữ diễn viên mang nét mong manh, tinh khôi, đúng chuẩn nữ chính ngôn tình mềm mại khi đứng cạnh nam chính cao to, mạnh mẽ.

Vương Tử Văn là bạch nguyệt quang màn ảnh 1 thời

Có lẽ vì vậy mà sau hơn 2 thập kỷ, chỉ cần một phân đoạn ngắn được chia sẻ lại trên mạng xã hội cũng đủ khiến khán giả bàn tán rôm rả. Người khen nhan sắc, người tiếc nuối phong cách làm phim ngày xưa, cũng có người thẳng thắn nhận xét rằng rất khó để tìm lại một cặp đôi tạo ra sức hút tự nhiên như vậy trên màn ảnh hiện nay.

"Gu của khán giả không thay đổi, chỉ là gu của đạo diễn thay đổi. Thích nam nhi phớt má hồng môi đỏ", "Size gap đúng đỉnh", "Thế này mới đã cái nư chứ", "Đàn ông là phải như vầy, chứ ai ốm trơ xương gầy nhom", "Vương Tử Văn lột tả cảm xúc nhân vật đỉnh của đỉnh luôn, xem chị diễn Âm Dương Sư Rình Nhã Tập 1 lần nhớ chị cả đời", "Nam chính thì phải thế mới đủ đô" ..., dân tình bình luận phía dưới đoạn phim.

Nguồn: Cbiz Station V Trạm 2.0