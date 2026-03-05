Không cần đợi đến lúc lên sóng, bộ phim cổ trang Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đã sớm trở thành cái tên khiến cộng đồng mê phim Hoa ngữ “đứng ngồi không yên”. Từ trailer, poster cho đến những đoạn hậu trường được hé lộ nhỏ giọt, dự án này liên tục tạo ra những chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tạo hình cổ trang bắt mắt, câu chuyện quyền lực và tình yêu kịch tính cho đến tạo hình như xé truyện bước ra của dàn diễn viên góp phần đưa Trục Ngọc nhanh chóng lọt vào danh sách những bộ phim được mong chờ nhất thời điểm hiện tại.

Sức nóng của phim không chỉ đến từ lời đồn hay hiệu ứng truyền thông. Theo dữ liệu từ các nền tảng phát hành, tổng số lượt đặt trước (reservation) của phim đã vượt mốc 9 triệu, một thành tích rất đáng chú ý với một dự án cổ trang chưa phát sóng tập nào. Cụ thể, tính đến ngày 5/3, trên Tencent Video, phim ghi nhận khoảng 4,884 triệu lượt đặt trước, trong khi trên iQIYI là 4,305 triệu lượt. Cộng lại, tổng số lượt đặt trước đã đạt 9,189 triệu, lập kỷ lục mới so với các dự án phim cổ trang Hoa ngữ chưa phát sóng giai đoạn 2025 - 2026.

Trong đó, nam chính Tạ Chinh do Trương Lăng Hách thủ vai chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả dù phim chưa lên sóng. Nhân vật này được xây dựng với hình tượng vừa điềm tĩnh, mưu lược nơi triều đình, vừa lạnh lùng, quyết đoán trên chiến trường.

Từ tạo hình chiến giáp oai phong cho đến những khoảnh khắc dịu dàng khi ở cạnh nữ chính, nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen khi tái hiện gần như trọn vẹn hình tượng Tạ Chinh mà fan nguyên tác từng tưởng tượng. Có thể nói, Trương Lăng Hách chính là phiên bản Tạ Chinh chuẩn nhất, giúp nam chính Trục Ngọc nhanh chóng đạt hơn 100 triệu điểm nhiệt trên các bảng xếp hạng nhân vật, trở thành cái tên được bàn tán nhiều nhất trước giờ phát sóng.

Về nội dung, Trục Ngọc xoay quanh Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), một nữ đồ tể vì muốn điều tra cái chết bí ẩn của cha mẹ mà buộc phải gánh vác gia đình. Trong một lần tình cờ, cô cứu sống Tạ Chinh đang ẩn danh để chờ ngày rửa mối thù nợ máu kéo dài suốt 17 năm. Hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân giả, nhưng qua những biến cố sinh tử và những tháng ngày kề vai chiến đấu, mối quan hệ ấy dần chuyển thành tình yêu thật sự.

Với lượng đặt trước lên tới 9 triệu, cộng thêm sức hút từ nam chính đang gây bão mạng xã hội, Trục Ngọc đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn cổ trang đáng chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Bộ phim sẽ chính thức được lên sóng vào ngày 6/3.

Nguồn: Sixfast