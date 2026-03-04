Mới đây, một đoạn video hai diễn viên Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi xuất hiện trong buổi họp báo phim Thiên Long Bát Bộ (2003) gây chú ý với khán giả vì nhan sắc của hai nghệ sĩ quá đẹp. Cả Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều là tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt là Lâm Chí Dĩnh thời trẻ là người tình trong mộng của hàng triệu cô gái. Nhiều người nhận xét, trong khung hình này, Lâm Chí Dĩnh nổi bật hơn hẳn Lưu Diệc Phi.
Thời điểm này, Lâm Chí Dĩnh đã bước sang tuổi 29, Lưu Diệc Phi mới chỉ là thiếu nữ 16 tuổi, nhưng cả hai dường như không có nhiều khoảng cách tuổi tác. Không phải vì Lưu Diệc Phi già dặn mà do Lâm Chí Dĩnh trẻ trung hơn độ tuổi thực rất nhiều. Nam diễn viên sinh năm 1974, trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, anh luôn được khen ngợi là "ngôi sao không tuổi", "nam thần trẻ mãi không già" khiến các đồng nghiệp cùng lứa phải xấu hổ khi đứng chung.
Đường nét trên khuôn mặt của Lâm Chí Dĩnh cũng được đánh giá cao khi vừa tuấn tú thư sinh, lại sang trọng thư sinh, khi anh nở nụ cười tươi rất có sức hút với khán giả.
Yếu tố giúp Lâm Chí Dĩnh trở thành cái tên hàng đầu Hoa ngữ chính là ngoại hình. Phải nói rằng, anh có khả năng "gây thương nhớ" cực mạnh với ngoại hình điển trai, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng đến mức khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh. Với nụ cười thân thiện, tính cách vui vẻ hiền lành, anh còn được mệnh danh là người tình trong mộng của mọi thiếu nữ châu Á. Không chỉ có công chúng yêu mến Lâm Chí Dĩnh, kể cả các nghệ sĩ quyền lực như Lâm Tâm Như, Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ, MC Tạ Na cũng đều là fan cứng của tài tử Thiên Long Bát Bộ.
Khi nhìn video buổi họp báo Thiên Long Bát Bộ, nhiều khán giả còn bình luận: "Tôi không biết phải ngắm ai nữa, Lưu Diệc Phi đẹp nhưng Lâm Chí Dĩnh cũng chẳng kém", "Lâm Chí Dĩnh quá điển trai, giờ hiếm có gương mặt có thể so sánh với anh ấy", "Không phải ngẫu nhiên anh ấy là Đoàn Dự đẹp nhất lịch sử màn ảnh",...
Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật rất sớm. Khi mới 16 tuổi, nhờ vẻ ngoài cuốn hút xuất chúng, anh đã được những nhà tìm kiếm tài năng nghệ thuật phát hiện. Năm 17 tuổi, Lâm Chí Dĩnh đã phát hành ca khúc đầu tay, trở thành làn sóng càn quét khắp làng giải trí Đài Loan. Nhờ vẻ ngoài và tài năng xuất chúng, anh được mệnh danh là "Tiểu Thiên Vương" cùng với các nam thần màn ảnh huyền thoại khác như Kim Thành Vũ, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Nói về tác phẩm phim ảnh tiêu biểu làm nên tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh, chắc chắn không thể không nhắc đến Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Truyền Định Mệnh, Thiếu Lâm Tiểu Tử, Bá Vương Học Đường, Tuyệt Đại Song Kiêu hay Liêu Trai.
Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh thành công, Lâm Chí Dĩnh còn là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất giới giải trí châu Á. Nam diễn viên rất mát tay trong đầu tư. Anh mở thương hiệu thời trang riêng, thành lập công ty giải trí, đầu tư bất động sản, có hẳn một đội đua xe riêng... Những hoạt động kinh doanh đa dạng và tiền cát-xê cao giúp anh có được thu nhập khổng lồ. Lâm Chí Dĩnh được cho là đã chạm mốc 1,5 tỷ USD (hơn 35.000 tỷ VNĐ). Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lâm Chí Dĩnh được đánh giá là nghệ sĩ giàu có bậc nhất.
Tháng 10/2003, Lâm Chí Dĩnh được chính quyền bang San Francisco trao tặng giải International Outstanding Youth Award (Người trẻ tuổi xuất sắc thế giới). Anh là người Hoa đầu tiên trong lịch sử nhận được giải thưởng này.
Tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn nghiêm trọng khiến đầu xe của anh nát và bốc cháy. Vụ tai nạn khiến Lâm Chí Dĩnh bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, chấn thương sọ não còn con trai anh bị thương nhẹ. Ngôi sao Thiên Long Bát Bộ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật gắn thanh titan vào cánh tay phải và tái tạo xương mặt.
