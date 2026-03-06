Hàng loạt dự án phim ảnh hứa hẹn của họ hợp tác cùng "ông lớn" Netflix hiện vẫn đang trong tình trạng "án binh bất động", ngâm giấm hết năm này qua tháng nọ.

Tình trạng lấp lửng này không chỉ khiến giới trong nghề ngán ngẩm mà còn đặt tương lai của bản hợp đồng béo bở giữa nhà Sussex và gã khổng lồ trực tuyến vào một vòng nguy hiểm.

Giấc mộng điện ảnh trầy trật và sự bối rối của Hollywood

Nếu thường xuyên theo dõi tin tức về cặp đôi này, hẳn bạn còn nhớ vào khoảng tháng 8 năm 2023, vợ chồng Sussex từng vô cùng hồ hởi tuyên bố công ty truyền thông Archewell Productions của họ sẽ sản xuất một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách Meet Me at the Lake của tác giả Carley Fortune.

Thời điểm đó, Netflix đã bạo chi khoảng 3 triệu đô la chỉ để mua bản quyền cuốn sách này, mở ra một kỳ vọng rất lớn về một tác phẩm lãng mạn oanh tạc màn ảnh. Thế nhưng, đời không như là mơ. Gần ba năm trôi qua kể từ cái ngày công bố rầm rộ ấy, dự án này được cho là vẫn đang giậm chân tại chỗ ở giai đoạn "phát triển".

Bộ phim chưa hề nhúc nhích được bước nào đáng kể, không có đạo diễn cầm trịch, cũng chẳng có lấy một gương mặt diễn viên nào được lựa chọn. Việc một dự án được đầu tư mạnh tay lại bị bỏ ngỏ quá lâu đã khiến những người thạo tin ở Hollywood phải gãi đầu bối rối.

Một nguồn tin nội bộ cấp cao trong ngành giải trí đã thẳng thắn nhận định rằng, đối với một bộ phim như thế này tại Netflix, việc mất đến ba năm trời chỉ để nằm trên giấy thực sự là một tín hiệu không hề tốt đẹp chút nào.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở một bộ phim. Hồi tháng 9 năm ngoái, họ lại tiếp tục công bố việc chuyển thể một cuốn tiểu thuyết lãng mạn khác mang tên The Wedding Date của Jasmine Guillory. Và bạn đoán xem? Số phận của dự án này cũng hẩm hiu y hệt, tiếp tục bị xếp vào kho "đang phát triển" của Netflix mà không có ngày ra mắt.

Để hiểu rõ hơn về tình thế của Harry và Meghan, chúng ta cần biết về cách hoạt động của thỏa thuận "first look" (ưu tiên xem trước) mà họ đã ký. Hiểu một cách mộc mạc, các studio sẽ trả một khoản tiền giữ chỗ cho nhà sản xuất để họ có đặc quyền được xem xét và mua lại các ý tưởng dự án đầu tiên. Nếu studio chốt mua và dự án được tiến hành, nhà sản xuất mới thực sự kiếm được khoản tiền lớn.

Hiện tại, không ai rõ thỏa thuận ưu tiên này của nhà Sussex còn thời hạn bao lâu, nhưng một người trong ngành đã rỉ tai nhau rằng nếu cặp đôi không sớm tung ra được một sản phẩm nào ra hồn để chứng minh năng lực, thật khó để tưởng tượng Netflix sẽ gật đầu gia hạn hợp đồng.

Thậm chí, ngay cả khi họ cố gắng mang bộ phim tài liệu mới toanh Cookie Queen (nói về những chiếc bánh quy của hội nữ hướng đạo sinh) đến ra mắt tại Liên hoan phim danh giá Sundance và nhận được những lời khen ngợi, thì cho đến nay, tác phẩm này vẫn bơ vơ vì chưa lọt vào mắt xanh của bất kỳ nhà phân phối hay nền tảng trực tuyến nào.

Hào quang quá khứ không cứu nổi hiện tại: Phim xịt, show bị khai tử

Quay ngược lại thời điểm tháng 9 năm 2020, Harry (hiện 41 tuổi) và Meghan (44 tuổi) đã từng là những cái tên hot nhất nhì làng giải trí khi đàm phán thành công một hợp đồng độc quyền trị giá nhiều triệu đô la với Netflix, ngay sau khi họ dứt áo rời khỏi hoàng gia.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bộ phim tài liệu kể hết mọi thâm cung bí sử Harry & Meghan đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, trở thành một cú hit khổng lồ mang lại lượng người xem kỷ lục cho nền tảng này. Nhưng cái bóng của sự thật hoàng gia dường như quá lớn khiến những bước đi sau này của họ trở nên chông chênh.

Những dự án tiếp theo hoàn toàn không đạt được kỳ vọng, nếu không muốn nói là thất bại. Điển hình là bộ phim tài liệu về môn thể thao "Polo" của Harry ra mắt trong sự ghẻ lạnh của khán giả, chìm nghỉm mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Đáng buồn hơn, như những nguồn tin độc quyền trước đó đã tiết lộ, chương trình về phong cách sống của Meghan mang tên With Love, Meghan đã chính thức bị Netflix "rút ống thở", không được ký tiếp mùa thứ ba do tỷ suất người xem tụt dốc không phanh.

Giữa lúc mảng phim ảnh và truyền hình đang rối như tơ vò, Meghan dường như đang phải xoay trục chiến lược, ngậm ngùi lùi bước để tập trung nhiều hơn vào thương hiệu phong cách sống cá nhân của mình mang tên As Ever , một thương hiệu được xây dựng song song với mối quan hệ hợp tác cùng Netflix.

Từng có những lời đồn râm ran rằng cô nàng có thể sẽ sản xuất một loạt các chương trình đặc biệt dành riêng cho các dịp lễ lớn như Lễ Tình nhân (Valentine) hay Quốc khánh Mỹ (4/7) để cứu vãn tình hình, nhưng cho đến phút này, chưa có bất kỳ dự án nào được bật đèn xanh. Mặc dù đối mặt với hàng loạt rắc rối và hoài nghi từ dư luận, những người thân cận với tổ chức Archewell vẫn đang cố gắng vẽ nên một bức tranh lạc quan. Họ khẳng định rằng hiện vẫn có một số dự án, cả phim có kịch bản lẫn chương trình thực tế, đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau và đang đi theo đúng quy trình sáng tạo thông thường. Nhóm này cũng không quên nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa nhà Sussex và Giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos vẫn cực kỳ tốt đẹp.

Họ kiên quyết bảo vệ quan điểm rằng cả Meet Me at the Lake và The Wedding Date vẫn đang được triển khai, đồng thời tái khẳng định Archewell vẫn đang duy trì một mối quan hệ hợp tác tích cực với nền tảng này, một ý kiến dường như cũng được vài nhân vật nội bộ của Netflix hùa theo. Nhưng dù lời nói có hoa mỹ đến đâu, thực tế ba năm không có một sản phẩm phim ảnh nào ra lò vẫn là một con số biết nói, minh chứng cho một giấc mơ Hollywood đang ngày càng trở nên nhọc nhằn đối với cặp đôi hoàng gia một thời này.