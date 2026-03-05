Sau hơn 40 năm, Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên lại gây sốt

Phiên bản mới của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, dựa trên bộ sách nổi tiếng của nữ tác giả Laura Ingalls Wilder, sẽ ra mắt vào ngày 9/7 tới đây. Đồng thời, mùa 2 của phim cũng tiếp tục sản xuất. Bộ phim lần đầu tiên được Netflix công bố và đặt hàng sản xuất vào tháng 1/2025 và là một trong những trọng điểm phát triển nội dung của nền tảng trực tuyến này.

Tóm tắt nội dung phim được Netflix công bố: “Là sự kết hợp giữa câu chuyện gia đình đầy hy vọng, câu chuyện sinh tồn sử thi và nguồn gốc của miền Tây nước Mỹ, phiên bản chuyển thể mới mẻ này từ loạt sách bán tự truyện nổi tiếng mang đến một cái nhìn đa chiều về những khó khăn và thành công của những người đã định hình nên vùng biên giới”.

Hình ảnh ban đầu được hé lộ từ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên do Netflix sản xuất mang đến cảm giác hoài niệm và nhiều kỳ vọng cho khán giả (Ảnh: Netflix)

Dàn diễn viên bao gồm Alice Halsey trong vai Laura Ingalls, Skywalker Hughes trong vai Mary - chị gái của Laura, Luke Bracey trong vai người cha Charles Ingalls tháo, nhân hậu, và Crosby Fitzgerald trong vai người mẹ dịu dàng, đảm đang Caroline Ingalls.

Các diễn viên tham gia phiên bản làm lại Ngôi nhà nhỏ trên thảm nguyên trong buổi đọc kịch bản phim (Ảnh: Netflix)

Luke Bracey và Crosby Fitzgerald vào vai vợ chồng Charles và Caroline Ingalls (Ảnh: Netflix)

Loạt phim gốc Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã được phát sóng với 9 mùa trên kênh NBC từ năm 1974 đến năm 1983. Loạt phim gốc có sự tham gia của cố diễn viên Michael Landon, Karen Grassle và Melissa Gilbert trong vai nữ chính Laura Ingalls, cùng nhiều diễn viên khác.

Phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên từng gây tiếng vang lớn trong những năm 70-80 (Ảnh: NBC)

Jinny Howe, người đứng đầu bộ phận phim truyền hình có kịch bản của Netflix tại Mỹ và Canada, đã gọi loạt phim chuyển thể mới là "tuyệt đẹp" và cho biết dịch vụ phát trực tuyến này "rất vui mừng" khi đã gia hạn hợp đồng cho mùa thứ 2. "Tác phẩm xuất sắc của Rebecca Sonnenshine cùng toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim trong mùa 1 đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc kể chuyện trong nhiều năm tới" - ông nói. "Với tinh thần lạc quan và sự chân thực về mặt cảm xúc, chúng tôi tin tưởng rằng Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sẽ mang đến nhiều hơn nữa những điều mà người hâm mộ thực sự yêu thích".

Netflix vẫn chưa xác nhận liệu chương trình có sự tham gia của bất kỳ diễn viên nào trong dàn sao góp phần làm nên thành công vang dội của phần phim gốc hay không.

Trong một buổi hỏi đáp vào tháng 12 tại lễ kỷ niệm 50 năm của chương trình, Trip Friendly và con gái Rebecca Friendly đã thảo luận về loạt phim mới và hết lời khen ngợi diễn viên nhí Alice Halsey - người đóng vai Laura - vì diễn xuất "xuất sắc" của cô. "Cô bé vừa tròn 11 tuổi, và rất trưởng thành, rất tài năng" - Rebecca nói. "Cô bé đã thực sự nhập vai nhân vật Laura một cách trọn vẹn".

Alice Halsey vào vai nhân vật nữ chính Laura Ingalls (Ảnh: JOANNA DEGENERES)

Laura là một cô bé tinh ý, dịu dàng, mạnh mẽ và nóng tính. Cuộc sống của một đứa trẻ lớn lên ở thế kỷ 19 đầy rẫy những thử thách: những niềm vui nhỏ nhặt và những tranh chấp tầm thường giữa anh chị em xen lẫn với những kỳ tích sinh tồn và lòng dũng cảm thực sự. Laura tò mò, lạc quan và không sợ hãi như cha mình; tháo vát, chăm chỉ và trung thực như mẹ.

Trước đó, vào tháng 2/2025, ngôi sao của loạt phim gốc - Melissa Gilbert - đã nói với tạp chí People rằng phiên bản làm lại sẽ bám sát hơn vào các cuốn sách so với loạt phim gốc và còn nhiều nhân vật vẫn chưa được kể trong phiên bản phim thập niên 70, 80.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một trong những dự án chuyển thể được Netflix rất coi trọng với tầm nhìn rằng những giá trị kinh điển, nhân văn sâu sắc, sức hấp dẫn từ những câu chuyện giản dị của tiểu thuyết và phim vẫn có sức hút mạnh mẽ trong bối cảnh truyền hình cạnh tranh gay gắt về xu hướng nội dung mới. Nielsen gần đây đã báo cáo rằng loạt phim gốc với tuổi đời lên tới 40 năm lại là một trong những tựa phim được xem nhiều nhất trong năm 2024, thu hút 13,25 tỷ phút xem trên nền tảng trực tuyến Peacock trong suốt năm đó.