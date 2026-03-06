Những năm gần đây, Timothée Chalamet được ưu ái gọi là “chàng thơ Hollywood” khi anh là gương mặt đại diện cho lớp diễn viên trẻ vừa có thực lực, vừa mang khí chất nghệ sĩ nổi bật. Từ những vai diễn giàu cảm xúc trong Call Me by Your Name, Dune hay Wonka, nam diễn viên sinh năm 1995 liên tục nhận được sự yêu mến của khán giả lẫn giới phê bình. Thế nhưng gần đây, Timothée Chalamet bất ngờ vướng vào tâm tranh cãi vạ miệng khiến MXH dậy sóng, thậm chí nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên trẻ vừa tự đá bay cơ hội ghi điểm trước thềm Oscar vì một câu nói bị xem là thiếu tinh tế.

Cụ thể, trong buổi giao lưu CNN & Variety Town Hall diễn ra tại Đại học Texas ở Austin (Mỹ), Timothée Chalamet có cuộc hội ngộ với nam diễn viên Matthew McConaughey để bàn về tương lai của điện ảnh, đặc biệt là cách ngành công nghiệp này giữ chân khán giả trong thời đại nền tảng số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh.

Khi nói về việc liệu Hollywood có cần “cứu” rạp chiếu phim giống như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mất khán giả hay không, Chalamet đã đưa ra một so sánh khiến nhiều người bất ngờ. Nam diễn viên chia sẻ rằng anh không muốn làm việc trong một lĩnh vực mà phải liên tục kêu gọi khán giả ủng hộ chỉ để nó tiếp tục tồn tại.

“ Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet, hay opera hay những thứ kiểu như: ‘Làm ơn hãy giữ nó sống sót đi, dù chẳng còn ai quan tâm nữa’ ,” Chalamet nói trước khán giả. Sau câu nói, anh nhanh chóng thêm rằng mình vẫn “tôn trọng tất cả nghệ sĩ ballet và opera”, nhưng phát ngôn này vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Không lâu sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều nghệ sĩ trong giới biểu diễn đã lên tiếng phản ứng. Một số người cho rằng lời nhận xét của Chalamet mang tính coi nhẹ những loại hình nghệ thuật lâu đời, đặc biệt khi chính anh cũng là một nghệ sĩ. Ca sĩ opera từng đoạt Grammy Isabelle Leonard thẳng thắn bình luận rằng cô “bị sốc khi một người thành công như vậy lại có cái nhìn hẹp về nghệ thuật”.

Điều khiến khán giả tranh cãi hơn là nền tảng nghệ thuật của chính Chalamet. Nam diễn viên từng học tại LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, một ngôi trường nổi tiếng đào tạo nhiều nghệ sĩ sân khấu. Không chỉ vậy, gia đình anh cũng gắn bó với nghệ thuật biểu diễn: chị gái anh, Pauline Chalamet, là một vũ công ballet. Vì vậy, nhiều người cho rằng phát ngôn thể hiện sự vô ơn với chính môi trường nghệ thuật đã góp phần tạo nên anh hôm nay.

Quay lại buổi giao lưu, sau đó, bản thân Chalamet dường như cũng nhận ra câu nói của mình có thể gây tranh cãi. Ngay lập tức, anh đùa rằng: “ Tôi vừa mất thêm vài phần trăm người xem rồi". Dù vậy, phát ngôn này vẫn gây bức xúc và được coi là nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của "chàng thơ Hollywood". Nhất là khi anh đang là một gương mặt được chú ý tại mùa giải năm nay khi tiếp tục nhận đề cử Oscar giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hứa hẹn trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất có 3 đề cử Oscar diễn xuất trong sự nghiệp sau các vai diễn trong Call Me by Your Name, A Complete Unknown và mới nhất là Marty Supreme.

Nguồn: People