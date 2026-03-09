"Jisoo (BLACKPINK) đừng tự biến mình thành trò cười nữa"

Sau nhiều năm lấn sân sang diễn xuất, Jisoo (BLACKPINK) vẫn chưa thoát khỏi những ý kiến trái chiều quen thuộc về năng lực đóng phim. Gần đây, nữ idol một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn Hàn Quốc sau khi bộ phim mới Boyfriend On Demand được công chiếu.

Boyfriend On Demand đánh dấu lần trở lại màn ảnh mới nhất của Jisoo trong vai Mirae - một nhà sản xuất webtoon tham gia dịch vụ hẹn hò thực tế ảo để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán. Đây là vai nữ chính mới nhất của Jisoo sau nhiều dự án gây tranh cãi trước đó. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng bằng nội dung hay diễn xuất, bộ phim lại khiến khán giả chú ý vì một cảnh khóc gây tranh cãi của người đẹp.

Cảnh khóc viral của Jisoo trong Boyfriend On Demand

Trong đoạn clip đang lan truyền, nhân vật Mirae bật khóc khi nghĩ rằng nam chính bị thương vì mình. Đây là một phân đoạn mang sắc thái vừa lo lắng vừa hài hước để khiến người xem cảm thấy tính cách đáng yêu của nhân vật. Nhưng sau khi xem cách Jisoo diễn, phản ứng của khán giả lại hoàn toàn khác. Nhiều người cho rằng diễn xuất của Jisoo không thể hiện được cảm xúc cần thiết mà chỉ thấy gượng gạo, cố nặn ra nước mắt, chứ chưa nói đến chuyện lên hình đẹp xấu.

Không ít bình luận thẳng thắn: "Thật lòng mà nói, tôi mong cô ấy dừng đóng phim", "Cảnh này đáng lẽ phải dễ thương, nhưng vì diễn xuất yếu nên chẳng cảm được gì", "Diễn xuất thực sự rất tệ… nghiêm túc đấy", "Ôi, đã lâu rồi tôi mới thấy một cảnh diễn xuất khóc mà lại thiếu cảm xúc đến thế", "Cô ấy chưa bao giờ khóc vì chuyện như thế trong đời sao? Dù vậy, nếu có chút khả năng quan sát thì cũng sẽ đỡ hơn đấy", "Ngũ quan trộn lẫn vào nhau à?", "Jisoo đang tự biến mình thành trò cười đấy à? Tại sao không học diễn xuất rồi hẵng đóng phim?"...

Nói cảnh diễn này không cảm xúc cũng không hề sai

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, một lần nữa kéo cái tên Jisoo vào cuộc tranh luận quen thuộc về diễn xuất của một idol. Đáng nói, không dừng lại ở cảnh khóc viral, Jisoo tiếp tục trở thành đề tài bàn tán khi tham gia show Hyell’s Club của Hyeri cùng bạn diễn Seo In Guk mới đây.

Trong chương trình, cô đã có vài chia sẻ về ngày quay cuối cùng của Boyfriend On Demand. Theo lời Jisoo, nhiều người trong đoàn phim bao gồm cả đạo diễn đã xúc động đến mức bật khóc khi bộ phim chính thức đóng máy. Tuy nhiên, bản thân cô lại không có cảm xúc tương tự.

Jisoo và Seo In Guk trong show Hyell’s Club

" Tôi thấy các đạo diễn khóc rất nhiều nên chỉ an ủi họ rằng mọi người đã vất vả rồi. Nhưng tôi thì không khóc. Tôi đã cố nghĩ xem điều gì buồn, nhưng thật sự không hiểu vì sao lại buồn. Tôi còn khá phấn khích nữa ", nữ chính Boyfriend On Demand bộc bạch. Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng phát ngôn của Jisoo phần nào cho thấy cô chưa thực sự gắn bó với dự án.

"Bây giờ thì tôi hiểu vì sao diễn xuất của cô ấy lại như vậy", "Có vẻ như cô ấy không thật sự nhập tâm vào vai diễn", "Đó là một phát ngôn khá bất cẩn", "Thôi đừng tự biến mình thành trò cười nữa" ..., dân tình bình luận.

Dù sở hữu visual xinh lung linh nhưng thứ khán giả để ý hơn hẳn khi xem phim vẫn là khả năng diễn xuất

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Jisoo. Một số khán giả cho rằng cảm xúc của mỗi người trên phim trường là khác nhau, và việc không khóc không có nghĩa là thiếu tôn trọng dự án. Trong đó, một bình luận được nhiều người đồng tình: " Không khóc thì hoàn toàn bình thường. Nhưng việc cô ấy nói rằng mình không hiểu vì sao mọi người buồn thì hơi kỳ lạ. Không cần phải ‘đào sâu cảm xúc’ mới hiểu vì sao cả đoàn phim có thể xúc động khi kết thúc một dự án ".

Tranh luận lần này gay gắt bởi đây không phải lần đầu Jisoo bị chỉ trích về diễn xuất. Năm 2021, cô có vai chính đầu tiên trong bộ phim Snowdrop. Dù dự án gây chú ý lớn nhờ sự tham gia của một thành viên BLACKPINK thì diễn xuất của Jisoo vẫn nhận nhiều ý kiến tiêu cực, đặc biệt là về cách thoại và biểu cảm.

Jisoo từng nhận nhiều tranh cãi khi đóng Snowdrop

Sau đó, cô tiếp tục cầm vai chính trong Newtopia. Tuy nhiên, các phản hồi không hay gần như vẫn lặp lại, chủ yếu xoay quanh lối diễn thiếu tự nhiên, cảm xúc chưa thuyết phục. Một vài cảnh khóc của Jisoo cũng bị coi là khó xem, ba phim như một. Chính vì vậy, ngay từ trước khi Boyfriend On Demand lên sóng, không ít người đã bày tỏ lo ngại. Và khi bộ phim phát hành, những tranh cãi quen thuộc lại xuất hiện.

Sang đến Newtopia cũng không khá hơn

Giữa làn sóng chê bai, nhiều cư dân mạng cho rằng Jisoo nên tạm dừng việc đóng phim để tập trung rèn luyện diễn xuất một cách nghiêm túc. Một số người thẳng thắn bày tỏ: " Nếu thật sự muốn làm diễn viên, cô ấy nên học diễn xuất trước " hay " Cứ tiếp tục thế này chỉ khiến bản thân trở thành trò cười ". Tuy vậy, vẫn có những khán giả cho rằng Jisoo đang từng bước cải thiện và cần thêm thời gian để phát triển trong lĩnh vực mới.

Tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là khi Jisoo là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất Kpop trong thời điểm hiện tại thì việc mọi bước đi của cô nàng trên màn ảnh bị soi xét kỹ lưỡng cũng là điều khó tránh khỏi. Song, cũng không thể phủ nhận rằng việc chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên luôn là hành trình nhiều áp lực. Một vai diễn chưa thuyết phục hay một phát ngôn gây tranh cãi có thể khiến mọi nỗ lực trước đó bị nghi ngờ. Nhưng với sự chú ý lớn từ công chúng, mỗi dự án mới của Jisoo cũng đồng nghĩa với thêm một cơ hội để cô chứng minh khả năng của mình.

Cuối cùng, liệu Jisoo có thể vượt qua những hoài nghi để được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ hay những tranh cãi về diễn xuất sẽ tiếp tục bám theo cô trong các dự án tiếp theo, có lẽ chỉ thời gian và những vai diễn sau này mới có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

