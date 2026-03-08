Boyfriend On Demand đang là một trong những bộ phim Hàn được bàn tán nhiều nhất thời gian gần đây khi nhanh chóng leo lên top 1 Netflix Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi concept hẹn hò thực tế ảo độc đáo, bộ phim còn khiến khán giả đứng ngồi không yên nhờ sự góp mặt của "nữ thần" Jisoo cùng dàn nam thần đông đảo toàn visual đỉnh cao.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim gần như là thiên đường ngắm trai đẹp, nữ chính liên tục gặp gỡ những hình mẫu bạn trai hoàn hảo khác nhau trong thế giới ảo. Mỗi nhân vật lại mang một phong cách riêng, từ lạnh lùng, trưởng thành đến đáng yêu, tinh nghịch khiến người xem nhiều lúc cũng phải tự hỏi: nếu là mình thì chọn ai?

Boyfriend On Demand nhanh chóng "hạ cánh" ở top 1 Netflix Việt Nam

Seo In Guk: Bạn trai đời thực khó đoán

Seo In Guk đảm nhận vai Park Gyeong Nam, đồng nghiệp của nữ chính ngoài đời. Không hào nhoáng như các bạn trai ảo, nhân vật này lại gây tò mò vì vẻ ngoài có phần lạnh lùng và khó gần. Chính sự không hoàn hảo của nhân vật này tạo nên điểm thú vị: trong khi các bạn trai ảo đều lý tưởng đến mức phi thực tế thì người đàn ông ngoài đời lại bình thường nhưng chân thành, là người có thể trở thành tình yêu thật sự của cô.

Kim Sung Cheol: Tình đầu khó quên

Vốn dĩ Mi Rae vẫn chưa vượt qua được nỗi đau tan vỡ từ mối tình đầu. Cô và Kim Se Jun (Kim Sung Cheol) gặp nhau ở trường đại học và có một mối tình ngọt ngào nhưng đã tan vỡ khi cả hai trưởng thành. Nam diễn viên gây ấn tượng với tạo hình sáng sủa và nhẹ nhàng.

Seo Kang Joon: Hình mẫu mối tình đầu quốc dân

Seo Kang Joon xuất hiện trong bối cảnh trường đại học với hình tượng tiền bối hoàn hảo điển hình: ấm áp, dịu dàng và mang vibe tình đầu. Có thể nói anh là người bạn trai ảo đáng nhớ nhất của Mi Rae. Mặc dù mối tình thời đại học của họ bị gián đoạn nhưng khoảng thời gian Mi Rae ở bên Eun Ho đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô.

Lee Soo Hyuk: Tài phiệt lạnh lùng

Nhân vật Choi Si Woo (Lee Soo Hyuk) xuất hiện với hình tượng chaebol thế hệ thứ ba giàu có và bí ẩn. Anh phải lòng nữ chính sau khi cô cứu anh khỏi chết đuối. Với visual sắc lạnh và khí chất vương giả, anh đại diện cho kiểu “bad boy tài phiệt” quen thuộc trong phim Hàn, là mẫu đàn ông khiến khán giả vừa thích vừa rén.

Lee Jae Wook: Bác sĩ trưởng thành, đáng tin

Không quá phô trương, nhân vật của Lee Jae Wook đại diện cho kiểu bạn trai trưởng thành và ổn định. Không cần quá nhiều lời thoại hay tình huống phức tạp, chỉ riêng phong thái điềm tĩnh của nhân vật cũng đủ khiến nhiều khán giả đổ gục, là hình mẫu chồng tương lai mà nhiều chị em theo đuổi.

Ong Seong Wu: Điệp viên bí ẩn

Trong câu chuyện hẹn hò thực tế ảo gay cấn nhất của Mi Rae, Ong Seong Wu vào vai một đặc vụ bí mật cố gắng tiêu diệt khủng bố giữa không trung. Nhân vật này xuất hiện trong những phân cảnh mang màu sắc hành động và phiêu lưu, tạo cảm giác như bước ra từ một bộ phim điện ảnh với tạo hình lịch lãm và khó đoán.

Kim Young Dae: Mỹ nam cổ trang

Kim Young Dae lại khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong bối cảnh cổ trang thời Joseon. Với tạo hình hanbok cùng phong thái điềm đạm, anh mang đến cảm giác như một nhân vật xé truyện bước ra, tạo nên một trong những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều trên mạng.

Lee Hyun Wook: Thẩm phán quyền uy

Trong khi đó, Lee Hyun Wook lại xuất hiện với hình tượng thẩm phán quyến rũ trong thế giới hẹn hò thực tế ảo của Mi Rae. Dù chỉ là một cameo ngắn, nhân vật này vẫn đủ khiến người xem chú ý nhờ phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ và quyền lực.

Jay Park: Bạn trai top star

Việc Jay Park, một nghệ sĩ hiphop bất ngờ góp mặt trong bộ phim khiến nhiều khán giả thích thú. Nhân vật này luôn mang vẻ ngoài hào nhoáng, nổi bật., đại diện cho tình huống hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng mà không ít người từng tưởng tượng.

Với hàng loạt gương mặt nổi tiếng cùng xuất hiện, Boyfriend On Demand gần như biến mỗi tập phim thành một “trạm dừng nhan sắc” cho khán giả. Mỗi nhân vật nam đại diện cho một kiểu tình yêu khác nhau từ mối tình đầu ngọt ngào, tài phiệt lạnh lùng đến bác sĩ dịu dàng hay ngôi sao nổi tiếng. Chính vì vậy, hành trình của nữ chính không chỉ là câu chuyện tình cảm mà còn đưa khán giả "phiêu lưu", gặp gỡ nhiều mẫu bạn trai hoàn hảo, visual tràn màn hình, xem mà thấy thổn thức trong lòng.

Nguồn: Marie Claire