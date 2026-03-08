Bộ phim cổ trang Công Chúa Chiêu Dương do Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị thể hiện vai chính vừa đóng máy. Nhà sản xuất đã chiêu đãi khán giả bằng loạt hình ảnh đẹp của Khổng Tuyết Nhi. Trong tạo hình công chúa, nữ diễn viên sinh năm 1996 khiến khán giả không ngừng thốt lên kinh ngạc với nhan sắc kiều diễm kiêu sa, khí chất cao quý trác tuyệt.

Khổng Tuyết Nhi gây ấn tượng mạnh với tạo hình công chúa kiêu sa quyền quý trong phim mới

Nữ diễn viên được khen ngợi có tư thế cổ trang chuẩn mực

Những bộ trang phục của công chúa Chiêu Dương đều được thiết kế tỉ mỉ lộng lẫy, vải dệt thượng hạng càng làm nổi bật khí chất cao quý của nàng. Khổng Tuyết Nhi với vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc không bị quần áo "nuốt chửng" mà càng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng quyền quý hiếm có.

Quả thực, nhìn Khổng Tuyết Nhi trong vai công chúa Chiêu Dương, khán giả nhớ tới những câu chuyện cổ xưa "vì mỹ nhân mà đốt cháy ba tòa thành", "vì người đẹp mà có thể phụ cả thiên hạ chứ không thể làm nàng mất vui", hay mỹ nhân khuynh thành thậm chí dẫn tới họa quốc. Ngay khi tới phim trường và thử tạo hình mới, Khổng Tuyết Nhi đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Weibo với ngoại hình nổi bật, tư thế dáng điệu đóng phim cổ trang rất chuẩn mực, vẻ đẹp như bước ra từ tranh cổ.

Trang phục cung đình của dự án này được đánh giá cao

Mỗi tạo hình của Khổng Tuyết Nhi đều được khán giả khen ngợi

Khổng Tuyết Nhi vốn là ca sĩ thần tượng, có nền tảng múa ba lê của Trường Nghệ thuật Vũ Hán đã giúp cho những động tác của cô vẻ duyên dáng và uyển chuyển tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, Khổng Tuyết Nhi còn sở hữu đường nét khuôn mặt chuẩn, với làn da sáng mịn, sống mũi cao và tỉ lệ xương hài hòa, rất hiếm khi có bức ảnh kém sắc. Vẻ đẹp thanh thoát và ngũ quan sắc sảo giúp cô nổi bật trong tạo hình cổ trang, nhiều lần "gây bão" với ảnh chụp tự nhiên.

Trong năm 2025, với vai diễn Mộ Tuyết Vi trong phim Ám Hà Truyện , khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho dáng điệu cử chỉ của Khổng Tuyết Nhi trong các bộ phim cổ trang. Khi lớp mạng được tháo xuống, gương mặt lạnh lùng, tinh tế của cô gây sốt, tạo hình này của Khổng Tuyết Nhi được ví như "Ngọc Diện Quan Âm", “Thần Nữ Lưu Ly hạ phàm"... Với chiều cao 1m68, dáng người mảnh mai cùng phong cách trang điểm nhẹ kiểu Trung Hoa hiện đại, cô thể hiện nét đẹp cổ điển đậm đà khí chất phương Đông, rất phù hợp với hình tượng "không vướng bụi trần" mà thể loại tiên hiệp hướng đến.

Vẻ đẹp kinh diễm của Khổng Tuyết Nhi khiến khán giả phải thốt lên "không gì sánh bằng nàng"

Người xem cho rằng các nhân vật "mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành" rất hợp với Khổng Tuyết Nhi

Đây là dự án nữ chủ quan trọng của Khổng Tuyết Nhi

Trước đó, trong dự án Khom Lưng , Khổng Tuyết Nhi được giao vai diễn Trịnh Sở Ngọc, là đối thủ tình trường, được đánh giá đẹp không kém nữ chính Tống Tổ Nhi. Nhờ vai diễn này, cô nhận được giải thưởng Diễn viên truyền hình tiềm năng của năm tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Sắp tới, khán giả sẽ gặp cô trong phim cổ trang Trục Ngọc với vai diễn Du Thiển Thiển.

Trong Công Chúa Chiêu Dương , Khổng Tuyết Nhi vào vai nữ chính Lý Thuật, vốn là một nàng công chúa nhưng lại bị đày vào lãnh cung theo mẹ. Lý Thuật vốn là người thông minh sáng suốt, quyến rũ, có khí chất cao quý. Từ hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nhờ sự tính toán khôn khéo và nỗ lực không ngừng, công chúa Lý Thuật từng bước tỏa sáng, giành lấy địa vị quyền lực và sự tôn trọng của người khác.

Trong hành trình đấu tranh với hoàng quyền, công chúa gặp gỡ chàng Trạng Nguyên xuất thân nhà nghèo Thẩm Hiểu (Lý Hoành Nghị đóng). Từ chỗ hiểu nhầm Thẩm Hiểu là một người dùng thân xác để trèo cao, cả hai dần nhận ra họ có chung lý tưởng và nảy sinh cảm xúc với nhau.

Dù đeo nhiều trang sức đắt giá, nữ diễn viên trẻ cũng không bị trang phục "nuốt người"

Ngược lại, vẻ đẹp của Khổng Tuyết Nhi còn làm tôn thêm trang phục

Mô-típ "công chúa nơi lãnh cung" và "trạng nguyên nhà nghèo" được khán giả khen thú vị. Đặc biệt, cả Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị đều có ngoại hình đẹp, được đánh giá đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Khổng Tuyết Nhi Khổng Tuyết Nhi sinh năm 1996, nổi tiếng sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2.