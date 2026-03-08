Sau hơn 1 tuần vắng bóng, ekip Thỏ Ơi!! chính thức trở lại các rạp chiếu trên toàn quốc với lịch trình cinetour mới toanh. Trong vòng 18 ngày công chiếu, dự án điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành đã thu về 427 tỷ đồng, vượt mặt doanh thu của Bố Già. Nhờ quyết định quay trở lại cinetour, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan toả hiệu ứng truyền miệng và truyền thông, nhanh chóng chạm mốc 500 tỷ đồng.

Vào tối 7/3, đoàn phim đã có dịp gặp mặt, chia sẻ và đối thoại với các khán giả tới ủng hộ Thỏ Ơi!!. Một đoạn clip đang viral trên TikTok ghi lại khoảnh khắc tương tác giữa Trấn Thành và Khuyến Dương (Chị Phiến) thu hút sự chú ý lớn. Vì đây là lần đầu tiên Khuyến Dương tham gia cinetour Thỏ Ơi!! nên mọi phát ngôn của anh chàng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Anh chàng giới thiệu bản thân là "người đàn ông LGBT có râu", nhân vật anh chàng đảm nhận trong Thỏ Ơi!!. Trấn Thành khen ngợi Khuyến Dương diễn duyên dáng, đồng thời hỏi khán giả nên mời anh chàng đóng phim tết 2027 không thì mọi người đồng thành nói: " Có !". Khuyến Dương nhanh nhảu đáp lại: "Anh ơi, năm sau phải là vai nữ chính thì em mới nhận lời nha".

Trấn Thành hứa giao nữ chính cho Khuyến Dương với một điều kiện gây sốc (Nguồn: @meowentertainment)

Trấn Thành chấp nhận yêu cầu của Khuyến Dương nhưng ra một điều kiện vô lý đùng đùng. Nam nghệ sĩ nói: " Năm sau nếu làm phim, anh sẽ giao cho em vai nữ chính. Nhưng có một yêu cầu đầu tiên là em phải giảm xuống còn 32kg" . Khuyến Dương "chơi" tới bến, miễn không phải vào vai "thợ điện". Trấn Thành thích thú với vẻ duyên dáng của anh Khuyến Dương, hứa sẽ giao nam chính cho Anh Đức để cho 2 người nên duyên.

Khuyến Dương đơ vài giây sau khi nghe yêu cầu của Trấn Thành

Đoạn tương tác hài hước này nhanh chóng lan truyền trên TikTok và thu hút hàng loạt bình luận thích thú từ cư dân mạng. Nhiều khán giả khoái chí trước màn tung hứng không ai chịu thua ai giữa Trấn Thành và Khuyến Dương, cho rằng nam diễn viên phụ dù lần đầu đi cinetour nhưng nói chuyện cực kỳ dí dỏm, bắt miếng nhanh và không hề lép vế trước đàn anh.

Một số bình luận của netizen: - Chị Phiến mà vào vai nữ chính chắc bùng nổ phòng vé quá. - Bom tấn điện ảnh Việt 2027 đây rồi. - Ai dám đóng nam chính với má hả má. - Phiến duyên thật đấy. Tui cũng gặp ekip hôm nay và phải nói ấn tượng với Phiến lắm. - Anh Xìn từ chối khéo quá nha, 32kg thì khỏi đóng phim luôn.

Trong Thỏ Ơi!!, Khuyến Dương chỉ xuất hiện chừng 2 phút nhưng đã khiến vô vàn khán giả cười mệt. Khi Nhật Hạ (Pháo) bỏ khu chung cư cũ để đi sống tại nơi khác, Trần Kim (Trấn Thành) vẫn đến mỗi đêm để gõ cửa tìm cô. Điều này khiến cho người hàng xóm, người đàn ông LGBT có râu, sống cạnh bên tức giận, phải mở cửa quát tháo.