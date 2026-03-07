Mới đây, diễn viên Kaity Nguyễn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách đề cử vừa công bố, cô xuất hiện cùng nhiều ngôi sao quốc tế như ca sĩ Ariana Grande, diễn viên Ana de Armas, người mẫu Michishige Saho…

Ngoài Kaity Nguyễn, nhiều nghệ sĩ Việt cũng góp mặt trong danh sách đề cử năm nay của TC Candler như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Hùng Huỳnh và Jack (J97).

Kaity Nguyễn (sinh năm 1999) được xem là “ngọc nữ trăm tỷ” của thế hệ mới trong điện ảnh Việt. Cô chạm ngõ màn ảnh rộng từ khá sớm và nhanh chóng gây chú ý với bộ phim Em chưa 18 . Tác phẩm điện ảnh đầu tay cô tham gia cùng Kiều Minh Tuấn trở thành phim Việt doanh thu cao nhất lúc bấy giờ với 171 tỷ đồng.

Kaity Nguyễn trong phim Em chưa 18

Sau thành công này, Kaity Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật như Hồn Papa, Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Người Vợ Cuối Cùng và gần đây nhất là Tử Chiến Trên Không . Việc góp mặt trong nhiều bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng cùng các vai diễn đa dạng giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong làng điện ảnh Việt.

Nỗ lực của Kaity Nguyễn cũng được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và sự yêu mến của khán giả. Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20 khi mới 17 tuổi. Ngoài ra, Kaity Nguyễn còn hai lần giành giải Nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh vào các năm 2017 và 2021, đồng thời được vinh danh với giải The Actress tại Đẹp Awards 2023...

Kaity Nguyễn sở hữu gia tài điện ảnh đáng ngưỡng mộ với nhiều bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Kaity Nguyễn còn đảm nhận vai trò CEO công ty giải trí - truyền thông KAT HOUSE. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, cô nhận được sự hỗ trợ và cố vấn từ bố trong việc vận hành, phát triển công ty.

Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hoạt động trong ngành điện ảnh khi đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo và nhà đầu tư cho bộ phim Yêu Nhầm Bạn Thân ra mắt dịp Tết 2025. Cô chia sẻ bản thân đang tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, trong đó có việc tham gia lớp học làm phim của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn cho biết cô luôn mong muốn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực điện ảnh.

“Tôi yêu điện ảnh và may mắn có nhiều cơ hội trong nghề. Vì vậy, việc chuyển sang vai trò sản xuất hoặc đầu tư là điều bình thường. Không phải lúc nào diễn viên cũng có những vai diễn phù hợp, nên khi không đóng phim, tôi vẫn có thể gắn bó với nghề ở một vai trò khác.

Tôi muốn tạo ra một môi trường an toàn cho diễn viên… Hy vọng một ngày, khi đảm nhận vai trò sản xuất, tôi có thể giúp các bạn trẻ thỏa sức thể hiện bản thân” , nữ diễn viên chia sẻ.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)