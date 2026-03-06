Chiều 6/3, ekip phim điện ảnh BUS: Chuyến Xe Một Chiều tổ chức buổi showcase ra mắt dự án, thu hút sự tham dự của đông đảo khách mời, giới truyền thông cùng dàn diễn viên chính của bộ phim. Dự kiến ra mắt vào ngày 20/3, tác phẩm nhuốm màu kỳ bí - kinh dị hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới hậu cao điểm phim Tết. Sự kiện có sự xuất hiện của đạo diễn Luk Vân cùng các diễn viên Vân Trang, Trần Lê Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long. Cả ekip đã cùng chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về quá trình thực hiện cũng như định hướng của dự án trước khi chính thức ra mắt khán giả.

Tại đây, Vĩnh Đam nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật. Anh chàng diện bộ suit đen tối giản, tạo cảm giác phóng khoáng và hiện đại. Thiết kế ôm gọn giúp tôn lên vóc dáng cao ráo, cân đối. Nam diễn viên trẻ để kiểu tóc dài vừa phải, vuốt gọn ra phía sau và đeo kính gọng đen, mang lại hình ảnh tri thức, điềm tĩnh. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng khiến tổng thể visual của nam diễn viên toát lên vẻ nam tính, trưởng thành.

Hơn thế nữa, Vĩnh Đam sở hữu chiều cao lên tới 1m92, nổi bật hẳn giữa dàn khách mời tại sự kiện. Với lợi thế chiều cao ấn tượng này, mỗi khi đứng cạnh đồng nghiệp, nam diễn viên gần như chiếm trọn khung hình, thậm chí khiến bất kỳ ai đứng cạnh anh đều trở nên "tàng hình” vì quá chênh lệch về vóc dáng.

"Nạn nhân" của anh chàng tại buổi showcase là đàn chị Vân Trang. Qua đoạn clip viral, Vân Trang trong bộ váy sang trọng phải e thẹn ngước nhìn lên Vĩnh Đam, tạo nên khoảng cách chiều cao "đến ngại". Không chỉ vậy, bạn diễn Thỏ Ơi!! của Vĩnh Đam là LyLy cũng gặp tình huống tương tự. Mỹ nhân 9x cao 1m58 gần như bị Vĩnh Đam "nuốt chửng" trong khung hình khiến netizen cười bò.

Vân Trang "hỏn lọn" bên cạnh Vĩnh Đam

Thời điểm casting BUS, Vĩnh Đam vẫn chưa nhận vai trong dự án khác. Tuy nhiên sau đó anh tiếp tục được chọn tham gia phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Đạo diễn Luk Vân cho biết ê-kíp hai bên đã trao đổi để tạo điều kiện cho nam diễn viên có thể tham gia cả hai dự án.

Về phía mình, Trần Lê Vĩnh Đam thừa nhận anh vẫn là gương mặt mới trong lĩnh vực điện ảnh và xem BUS là cơ hội quan trọng để chứng minh năng lực. Nam diễn viên cho rằng ngoại hình là lợi thế ban đầu, nhưng điều anh muốn khẳng định là khả năng diễn xuất thông qua từng vai diễn.

Nam diễn viên cũng cho biết việc làm việc với hai đạo diễn khác nhau mang đến những trải nghiệm rất khác biệt. Nếu Trấn Thành nổi tiếng cầu toàn và yêu cầu sự tập trung cao độ trên phim trường, thì đạo diễn Luk Vân lại giúp anh dễ dàng nhập vai hơn nhờ những mô tả chi tiết về nhân vật.

Theo Vĩnh Đam, việc được tham gia hai dự án điện ảnh gần như cùng thời điểm là cơ hội hiếm có. Trong quá trình quay phim, anh phải nỗ lực để không để hai nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm từ ê-kíp.