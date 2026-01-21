Tối ngày 21/1, ekip bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã chính thức ra mắt khán giả tại buổi showcase ở TP. Hồ Chí Minh. Sau những thông tin úp mở, những poster, trích đoạn giấu mặt diễn viên chính, cuối cùng 6 gương mặt chủ chốt trong phim cũng được hé lộ bao gồm: Trấn Thành - Pháo - Lyly - Vĩnh Đam - Quốc Anh và Văn Mai Hương. Bên cạnh đó dàn diễn viên phụ bao gồm: Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Ngọc Nguyễn, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Hoa. Ngay lập tức những hình ảnh, thông tin liên quan đến dàn cast tại showcase cũng như poster chính thức của phim được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng MXH.

Công bố dàn cast Thỏ Ơi!!

Tại thảm đỏ công bố dự án, bộ 6 diễn viên chính khiến khán giả choáng ngợp bởi nhan sắc của mình. Đặc biệt, cặp nữ chính Lyly - Pháo xuất hiện với những bộ cánh quyến rũ, khoe vòng 1 nóng bóng khiến cả thảm đỏ "ngợp thở".

Quốc Anh - Văn Mai Hương - Vĩnh Đam - Lyly - Trấn Thành - Pháo

Lyly và Pháo diện trang phục khoe body gợi cảm

Vốn dĩ ở trailer công bố trước đó, Trấn Thành - Lyly đã lộ diện với những vai trò chủ chốt, Pháo dù còn giấu mặt nhưng khán giả đã hoàn toàn đoán ra sự xuất hiện của cô trong tác phẩm này. Vĩnh Đam - Quốc Anh vốn đã được đồn đoán sẽ xuất hiện trong phim cũng từng lộ diện trong những clip hậu trường. Chỉ riêng Văn Mai Hương là một nhân tố hoàn toàn mới, được ekip giấu kín đến tận buổi showcase. Tại sự kiện, Trấn Thành cũng đặc biệt dành những lời khen có cánh cho Văn Mai Hương, anh chia sẻ: "Với dàn cast chính, năm nay chúng tôi có mời một nhân vật đã quá nổi tiếng ở mảng của bạn ấy, là một ngôi sao hạng A rồi nhưng lần đầu tiên mon men đến với điện ảnh và khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ đây sẽ là một ẩn số của năm nay, xin giới thiệu ca sĩ Văn Mai Hương."

Văn Mai Hương tại showcase Thỏ Ơi!!

Trấn Thành dành nhiều lời khen cho Văn Mai Hương

Thỏ Ơi!! lấy bối cảnh một talk show nơi "chị Bờ Vai" Lyly là người dẫn dắt. Tại đây những khách mời giấu mặt sẽ xuất hiện, chia sẻ những biến cố, bí mật của mình. Thỏ (Pháo) là một khách mời đặc biệt với câu chuyện bị người yêu (Trấn Thành) kiểm soát, áp đặt, thậm chí có vẻ như cô còn bị bạo hành. Ngoài bộ 3 kể trên thì iện tại, vai diễn của Quốc Anh - Vĩnh Đam - Văn Mai Hương vẫn là những ẩn số đang chờ được khán giả giải đáp.

Poster hé lộ 6 diễn viên chính trong phim

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Trấn Thành

Lyly

Trấn Thành - Pháo

Quốc Anh - Văn Mai Hương

Vĩnh Đam - Lyly

Quỳnh Anh Shyn

Anh Đức

Pháp Kiều

Ali Hoàng Dương