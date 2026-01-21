Thị trường phim truyền hình dài tập Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn lạnh giá kéo dài hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây, khán giả chứng kiến hàng loạt cú flop liên tiếp, từ Mùa Đông Phủ Đầy Tuyết Thu của Triệu Hựu Đình - Trương Tử Phong, Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ do Triệu Lệ Dĩnh - Huỳnh Hiểu Minh đóng chính, Ngọc Minh Trà Cốt của Hầu Minh Hạo - Cổ Lực Na Trát cho đến mới nhất là Yết Hí của Trần Tinh Húc - Lư Dục Hiểu.

Niên Thái Bình được kỳ vọng sẽ hâm nóng thị trường phim truyền hình lạnh giá.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút kéo dài của phim Trung Quốc, có thể kể tới như diễn xuất gây tranh cãi, kịch bản lặp lại, cách làm phim mang tính công nghiệp, thiếu đột phá... Tất cả dẫn đến việc chất lượng tổng thể không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Giữa bối cảnh ảm đạm này, Thái Bình Niên được kỳ vọng sẽ "hâm nóng" thị trường, kéo khán giả trở lại màn ảnh nhỏ. Hiện tại, đông đảo khán giả đang đếm ngược đến ngày 23/1 để được thưởng thức bộ phim.

Kinh phí sản xuất nên tác phẩm này được cho là lên tới 300 triệu nhân dân tệ.

Có nhiều lý do khiến Thái Bình Niên nhận nhiều sự quan tâm tới vậy. Thứ nhất, đây là bom tấn truyền hình với kinh phí sản xuất được cho là lên tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 1131 tỷ đồng). Đây là con số khổng lồ trong bối cảnh cả ngành đang thắt chặt chi tiêu.

Thứ hai, phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng, trong đó Bạch Vũ và Chu Á Văn đều là những gương mặt thực lực được giới chuyên môn đánh giá cao, còn Châu Vũ Đồng tuy đi theo hướng lưu lượng nhưng sở hữu ngoại hình sáng cùng diễn xuất ổn định.

Thứ ba, Thái Bình Niên lựa chọn bối cảnh Ngũ Đại Thập Quốc, một giai đoạn lịch sử đầy biến động nhưng ít được khai thác trên màn ảnh. Đây là "con dao hai lưỡi", bởi nếu biên kịch không đủ chắc tay, rất dễ tạo ra một kịch bản rối rắm và khó xem.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Nói thêm về Thái Bình Niên, đây là tác phẩm được được xây dựng dựa trên sự kiện lịch sử có thật "nạp thổ quy Tống", tái hiện thời đại loạn lạc Ngũ Đại Thập Quốc cho đến những năm đầu Bắc Tống, khi Triệu Khuông Dận thống nhất mảnh đất Trung Hoa.

Trong phim, khá giả sẽ thấy hành trình của Ngô Việt vương Tiền Hoằng Thục và Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận - hai vị quân vương cùng chung lý tưởng ổn định giang sơn và mang lại thái bình cho bách tính. Trong phim, Bạch Vũ đảm nhận vai Tiền Hoằng Thục, Chu Á Văn hóa thân thành Triệu Khuông Dận, còn Châu Vũ Đồng vào vai Tôn Thái Chân, chính phi của Ngô Việt vương.