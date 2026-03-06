“Jisoo (BLACKPINK) không biết xấu hổ à?”

Ngày 6/3, nền tảng trực tuyến Netflix chính thức phát hành trọn bộ 10 tập của bộ phim Boyfriend on Demand, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và khán giả yêu thích phim Hàn trên toàn cầu. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất trên màn ảnh nhỏ của chị cả BLACKPINK, Jisoo. Bộ phim từng được kỳ vọng sẽ khuấy động làng phim truyền hình Hàn Quốc, đồng thời là cơ hội để nữ thần tượng cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất sau nhiều năm lấn sân sang lĩnh vực này.

Tuy nhiên, chỉ vừa "cập bến" vài tiếng, Jisoo đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên MXH, vấp phải nhiều lời chê bai từ giới phê bình lẫn khán giả. Trên các trang review phim ảnh ở Hàn Quốc, không ít cây bút cho rằng diễn xuất của Jisoo vẫn bộc lộ những hạn chế quen thuộc từng xuất hiện trong các dự án trước. Bài báo nhận định rằng đã 6 năm kể từ khi Jisoo bắt đầu được gọi là “nữ diễn viên”, nhưng năng lực diễn xuất của cô không có nhiều thay đổi đáng kể.

Cụ thể, một số người cho rằng điểm yếu lớn nhất của Jisoo vẫn nằm ở cách phát âm và khả năng xử lý lời thoại. Chất giọng mũi hơi nghẹt khiến cô gặp khó khăn trong việc bắt kịp nhịp độ với bạn diễn một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, nữ thần tượng cũng bị nhận xét là chưa mang đến một màn trình diễn đủ mạnh mẽ để bù đắp cho những điểm yếu này. Trong các đoạn thoại mang màu sắc rom-com, Jisoo còn khá cứng, thiếu sự linh hoạt trong cách nhả thoại cũng như bộc lộ biểu cảm. Khả năng tận dụng ngôn ngữ hình thể để tạo hiệu ứng hài hước cũng chưa thật sự hiệu quả. Từ những yếu tố đó, bài báo cho rằng lỗ hổng diễn xuất của cô phần nào được “che lấp” chủ yếu nhờ ngoại hình xinh đẹp.

Sau khi bài báo được đăng tải, cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng để lại nhiều bình luận khá gay gắt. Một số người cho rằng nếu nhận được sự ủng hộ từ khán giả, Jisoo đáng lẽ nên xem đó là động lực để cải thiện kỹ năng diễn xuất. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên khi sau 6 năm hoạt động với tư cách diễn viên và đã đảm nhận nhiều vai chính, cô vẫn chưa có bước tiến rõ rệt. Thậm chí có người còn hỏi ngược lại Jisoo: "Không biết xấu hổ?".

Bên cạnh đó, một số khán giả nhận xét rằng khi xem phim, họ vẫn cảm thấy đang nhìn thấy một “Jisoo của BLACKPINK” thay vì một nhân vật trong phim. Tuy nhiên, cũng có ý kiến thừa nhận diễn xuất của cô đã khá hơn so với thời điểm mới lấn sân sang lĩnh vực này, dù phần giọng nói và cách thoại vẫn là rào cản lớn. Trong bối cảnh các idol chuyển hướng sang diễn xuất thường phải đối mặt với tiêu chuẩn khắt khe hơn từ công chúng, Jisoo lại cho thấy khoảng cách lớn giữa một diễn viên chuyên nghiệp và idol đá chéo chân.

Một số bình luận của netizen: - Ngoại lệ của showbiz: Jisoo - Toàn được đóng vai chính, PR thì rầm rộ nhưng diễn thì dở quá. - May Jisoo được cái xinh đấy, không thì trời độ cũng không nổi. - Bà này không biết xấu hổ là gì à? - Không có tí cải thiện nào luôn, xem phim tụt mood ngang.

Lấy bối cảnh môi trường công sở hiện đại, Boyfriend on Demand kể về Mi Rae (Jisoo), một nhà sản xuất webtoon đang dần kiệt sức vì guồng quay công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Để thoát khỏi cảm giác đơn điệu ấy, cô tìm đến một chương trình hẹn hò thực tế ảo, nơi người dùng có thể trải nghiệm những câu chuyện tình yêu được “thiết kế riêng” theo hình mẫu lý tưởng của mình.

Từ đây, Mi Rae bắt đầu bước vào hàng loạt thế giới tình yêu khác nhau. Khi thì cô gặp một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, lúc lại sống lại cảm xúc của mối tình đầu trong trẻo, rồi có lúc rơi vào mối quan hệ với một bác sĩ quyến rũ hay thậm chí là một ngôi sao hạng A. Mỗi tập phim mở ra một “vũ trụ tình yêu” với màu sắc thể loại riêng, buộc nhân vật nữ chính phải liên tục thay đổi cảm xúc và cách phản ứng tâm lý.

Ý tưởng trung tâm của bộ phim đặt ra giả định thú vị: nếu việc đăng ký một mối quan hệ cũng dễ dàng như đăng ký dịch vụ giải trí trực tuyến thì sao? Đằng sau lớp vỏ lãng mạn và mộng mơ, câu chuyện còn gợi lên câu hỏi sâu xa hơn về ranh giới giữa thực và ảo - liệu những cảm xúc ta trải qua là thật, hay chỉ là ảo ảnh do chính mình tạo nên.