Sau mùa phim Tết sôi động với nhiều cái tên tạo dấu ấn phòng vé, thị trường điện ảnh Việt vẫn chưa hạ nhiệt. Bước sang giai đoạn phim lễ 30/4, đường đua tiếp tục nóng máy, trong đó, sự xuất hiện của Trùm Sò - một tác phẩm hài cổ trang và cũng là dự án mới của Đức Thịnh nhanh chóng gây chú ý.

Trailer chính thức phim Trùm Sò

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, Trùm Sò đã khiến khán giả ấn tượng bởi gam màu rực rỡ cùng loạt biểu cảm hài hước của dàn nhân vật. Teaser poster gây chú ý với khoảnh khắc nhóm nhân vật loạng choạng ngã khỏi một chiếc xe vàng chất đầy của cải, tạo nên khung hình vừa náo loạn vừa tò mò: điều gì đang xảy ra với khối tài sản khổng lồ này?

Poster đồng thời giới thiệu dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt như Phương Nam, Doãn Quốc Đam hay Hoàng Tóc Dài. Đặc biệt, sự xuất hiện của Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành điểm nhấn. Nàng hậu lần đầu thử sức với điện ảnh trong vai Thị Hến, một nhân vật được dự đoán vừa xinh đẹp vừa “lầy lội”, hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước duyên dáng trên màn ảnh.

Theo ê-kíp sản xuất, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ điển tích dân gian Ngao - Sò - Ốc - Hến nhưng được làm mới với cách kể hiện đại hơn. Hình tượng người đàn ông nổi tiếng keo kiệt lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng trong một câu chuyện hài pha yếu tố kỳ ảo, tạo nên màu sắc comedy-fantasy khá hiếm thấy ở điện ảnh Việt.

Đoạn teaser trailer dù có thời lượng ngắn nhưng vẫn kịp cài cắm nhiều mảng miếng gây cười. Mở đầu là cảnh Trùm Sò (Đức Thịnh) rơi vào tình huống lao đao khi bị đưa ra công đường xét xử. Vốn nổi tiếng bủn xỉn và chỉ mê tiền, nhưng người xuất hiện cùng anh trước quan tòa lại là Thị Hến. Tình huống trở nên dở khóc dở cười khi Trùm Sò nhận ra cô bé Hến ngày nào nay đã trưởng thành đầy cuốn hút.

Nhịp phim tiếp tục được đẩy lên khi Tôm Hùm (Phương Nam) xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa và câu giới thiệu gây cười: thời gian qua “biến mất khỏi làng là vì bận đi ăn cướp”. Những thước phim đầu tiên cũng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa bộ ba Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến, cho thấy họ không phải những nhân vật xa lạ mà từng có mối liên hệ thân thiết từ trước.

Ngay sau những tình huống được hé lộ trong trailer, câu chuyện của Trùm Sò dần mở ra với bối cảnh tại Làng Sứa Đỏ quanh năm hạn hán khiến người dân sống trong cảnh nghèo khó. Trớ trêu thay, giữa ngôi làng khốn khó lại có Trùm Sò - kẻ giàu nứt đố đổ vách nhưng nổi tiếng keo kiệt, sống tách biệt với mọi người. Biến cố xảy ra khi gã bất ngờ bị mất một số vàng lớn. Vì tiếc của, Trùm Sò buộc phải lao vào hành trình truy tìm số vàng thất lạc, từ đó bị cuốn vào một vụ cướp chấn động cùng hai người bạn thuở nhỏ: góa phụ Thị Hến và tay lãng tử giang hồ Tôm Hùm, mở ra chuỗi tình huống tréo ngoe xuyên suốt bộ phim.

Bên cạnh yếu tố hài hước, Trùm Sò còn gây ấn tượng với bối cảnh được thực hiện tại vùng Ninh Chữ (Phan Rang) đầy nắng gió. Ê-kíp khai thác mạnh vẻ đẹp tự nhiên của núi đá, xương rồng và địa hình đặc trưng nơi đây, mang lại màu sắc hình ảnh mới lạ cho bộ phim.

Sau thành công của Trạng Quỳnh, việc Đức Thịnh quay trở lại với thế mạnh hài dân gian khiến Trùm Sò nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4/2026, Trùm Sò được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn món ăn tinh thần "ngon miệng" cho khán giả trong dịp lễ 30/4 năm nay.

