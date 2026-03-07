Phim Huyền tình Dạ Trạch không còn suất chiếu nào trên toàn quốc từ ngày 6/3, rời rạp với mức doanh thu rất thấp là gần 480 triệu đồng. Phim của đạo diễn Tôn Văn chìm nghỉm giữa những tác phẩm gây chú ý như Thỏ ơi, Báu vật trời cho, Mùi phở.

Trước sức ép từ các đối thủ quá sừng sỏ, Huyền tình Dạ Trạch trụ rạp chưa nổi một tháng. Cuộc đua phim điện ảnh mùa Tết vẫn quá khốc liệt với tên tuổi mới như đạo diễn Tôn Văn. Đề tài lịch sử cũng khó ganh đua được với dòng phim về chủ đề gia đình, tình yêu, drama.

Đạo diễn Tôn Văn (phải) và diễn viên Lâm Vỹ Dạ ở bối cảnh.

Tuần đầu ra rạp - thời điểm vàng để chiếm lợi thế doanh thu - phim cũng đối mặt với tình trạng có những suất chiếu không khán giả. Thành tích kém ở phòng vé đẩy Huyền tình Dạ Trạch vào nhóm phim có doanh thu bết bát năm 2026.

Huyền tình Dạ Trạch kể lại câu chuyện tình nổi tiếng giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Nguyễn Trọng Trinh (vai vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Viết Liên, nghệ sĩ Chiều Xuân, Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Minh Tiệp.

Ở buổi công bố dự án, nhà sản xuất khẳng định phim không đặt mục tiêu thương mại, chú trọng lan tỏa những giá trị văn hóa Việt. Nội dung hướng vào chiều sâu của truyền thống, huyền sử và bản sắc nguồn cội.

Huyền tình Dạ Trạch ra mắt thời điểm cận Tết nhưng có suất chiếu hạn chế, khó tiếp cận khán giả.

"Sứ mệnh của bộ phim khi tôi được giao thực hiện, không phải để tạo ra những con số doanh thu ấn tượng mà muốn chạm được vào niềm tự hào về cội nguồn Việt, tái hiện một không gian sống gần đúng nhất của các bậc tiền nhân tài hoa.

Về mặt doanh thu, có thể phim chưa đạt được như kỳ vọng. Nhưng về mặt tạo dựng hình dung thẩm mỹ từ trang phục, trang sức đến thần thái nhân vật, tôi tin bộ phim đã phần nào làm được", đạo diễn nói.

Phim có nhiều cảnh để diễn viên nam cởi trần, khoe thân hình săn chắc. Thay vì chỉ dựa trên yếu tố kỳ ảo, phim kết hợp giữa truyền thuyết và các tham luận khảo cổ về nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương thứ 18, tạo nên không gian văn hóa Việt cổ sống động.