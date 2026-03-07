Bộ phim Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi lên sóng ngày đầu tiên với thành tích bùng nổ tạo bất ngờ cho khán giả. Theo đó, phim vừa ra mắt đã có 1.100 chủ đề tìm kiếm nóng trên các trang MXH. Phim cũng nhanh chóng vượt qua các mốc nhiệt độ 23.000, 24.000, 25.000 và trở thành tác phẩm đạt điểm độ hot 26.000 nhanh nhất trên Tencent Video năm 2026.

Đồng thời, Trục Ngọc cũng chiếu song song trên nền tảng iQiYi và đạt mức điểm nhiệt độ 7.600 là mức cao so với các phim đã lên sóng.

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bùng nổi trong ngày đầu lên sóng

Sau 5 tập đầu, khán giả khen ngợi phim quay đẹp, giúp các diễn viên như Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách phô diễn những đường nét tinh xảo trên gương mặt. Đây có thể coi là tác phẩm có phần hình ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp của hai diễn viên.

Bên cạnh đó, khán giả còn thích thú với hành trình "nhặt chồng" của cô gái thôn quê Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi đóng). Vì si mê nhan sắc của Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) mà Trường Ngọc bất chấp nguy hiểm, không quan tâm gia cảnh nghèo nàn quyết tâm mang Tạ Chinh về nuôi dưỡng. Sau đó, để giúp Trường Ngọc giữ lại gia sản của cha mẹ, Tạ Chinh quyết định kết hôn và ở rể nhà họ Phàn.

Nhiều khán giả khen ngợi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trông rất đẹp đôi bên nhau, tạo chemistry mạnh mẽ. Điền Hi Vi thể hiện sự si mê, yêu thích với trai đẹp rất đáng yêu. Trong khi đó, Trương Lăng Hách thể hiện khá tốt những rung động nhẹ nhàng tinh tế của chàng tướng quân với cô thôn nữ có tính cách trong sáng nhiệt tình. Vì vậy, dù hôn lễ của hai người là giả nhưng lại khiến khán giả xuýt xoa thích thú.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đẹp đôi trên phim nhưng ngoài đời lại không có nhiều tương tác

Cả hai liên tục hạ bệ đối phương để tranh giành nhiều quyền lợi hơn

Theo Sina , Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi tạo tương tác ngọt ngào ăn ý trên màn ảnh, nhưng thực tế, ngoài đời hai diễn viên liên tục có những tranh cãi về phiên vị (thứ tự xuất hiện trong phim) và những quyền lợi kèm theo.

Ngay từ thời điểm Trục Ngọc khai máy, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đã bị soi ra việc hầu như không giao lưu, không cười nói thân thiết như thường thấy ở các đoàn phim ngôn tình khác. Trong buổi chụp ảnh lưu niệm, cả hai đứng cách nhau rõ rệt, ngay cả khi chụp hình chung cũng không tháo khẩu trang. Hiếm có dự án nào mà ngay từ lễ khởi quay, nam nữ chính đã để lộ cảm giác "không hợp tác" một cách rõ ràng đến vậy.

Khi khai máy, hai diễn viên không cởi khẩu trang không giao lưu. Khi đóng máy, họ cũng không có ảnh chụp chung

Theo tiết lộ từ Sina , nguyên nhân sâu xa nằm ở vấn đề phiên vị – yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong các dự án phim Hoa ngữ. Dù Trương Lăng Hách được công bố là diễn viên đứng đầu, phía Điền Hi Vi lại không chấp nhận cách sắp xếp này. Cả hai bên đều lo ngại quyền lợi, đất diễn và vị thế cá nhân bị ảnh hưởng, dẫn đến việc không ai chịu nhường ai.

Cuộc tranh chấp này đã âm ỉ từ khoảng hai tháng trước khi Trục Ngọc chính thức bấm máy. Fan của hai diễn viên liên tục công kích lẫn nhau, trong khi đoàn phim bị chỉ trích vì cách xử lý mập mờ, không đưa ra thông báo rõ ràng, khiến dự án sớm chìm trong thị phi. Thậm chí, khi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, hai diễn viên còn không thèm nhìn mặt nhau.

Điền Hi Vi được khen ngợi nhờ vẻ ngoài như búp bê, trong phim Trục Ngọc vô cùng xinh đẹp

Trương Lăng Hách cũng được khen đẹp hơn các dự án trước

Ngoài ra, theo Sina , quản lý của hai diễn viên cũng không ưa nhau. Điền Hi Vi là "gà cưng" của "ông bầu" Công Ngọc Hàm, người từng dốc sức nâng đỡ nhiều cái tên đình đám như Đặng Luân, Lý Thấm,...

Còn Trương Lăng Hách được dẫn dắt bởi Từ Dĩ Nhược, người đứng sau công ty Chúng Tinh Thời Đại tích cực lăng xê cho loạt nghệ sĩ trẻ như Lý Nhất Đồng, Lư Dục Hiểu. Công Ngọc Hàm và Từ Dĩ Nhược thường xuyên tranh giành tài nguyên cho "gà nhà" nên không ưa nhau. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi vì vậy cũng không thể giao tiếp một cách tự nhiên.