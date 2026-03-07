Điều lo lắng của Mỹ Tâm

Sau những suất chiếu đầu tiên nhận được nhiều phản hồi từ khán giả, phim điện ảnh Tài tiếp tục hé lộ thêm nhiều câu chuyện hậu trường khi công bố tập BTS thứ hai với tiêu đề “Những màn va chạm đến ngã quỵ (theo đúng nghĩa đen)”. Đoạn video dài hơn 5 phút mang đến góc nhìn rõ ràng hơn về quá trình thực hiện các cảnh hành động – yếu tố được xem là điểm nhấn nổi bật của bộ phim.

Trong tập hậu trường này, ê-kíp lần đầu chia sẻ nhiều sự cố và tình huống căng thẳng phía sau các phân đoạn hành động. Từ những cảnh đối đầu trực diện trên cầu, các màn rượt đuổi trên đường phố cho đến trận đánh lớn tại khu vực cảng, mỗi bối cảnh đều đặt ra yêu cầu kỹ thuật và độ an toàn khác nhau, khiến quá trình ghi hình trở nên phức tạp hơn.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận chính các cảnh hành động là điều khiến cô lo lắng nhiều nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chia sẻ thẳng thắn về cảm giác áp lực khi tham gia sản xuất một dự án điện ảnh có nhiều phân đoạn nguy hiểm. “Tôi không biết thì tôi mới làm. Mà làm rồi mới thấy sợ”, Mỹ Tâm nói, cho biết bản thân vừa hào hứng vừa căng thẳng khi bước vào một dự án đòi hỏi nhiều cảnh va chạm và kỹ thuật phức tạp.

Để có được những thước phim mãn nhãn trên màn ảnh, dàn diễn viên đã phải trải qua nhiều tháng tập luyện trước khi bước vào ghi hình. Theo diễn viên Trần Kim Hải, các buổi tập võ, luyện thể lực và làm quen với đạo cụ được thực hiện liên tục để đảm bảo các cảnh quay vừa chân thật vừa an toàn. Với những cảnh có va chạm thể chất, từng động tác đều phải được tính toán kỹ lưỡng.

Diễn viên Sỹ Toàn cho biết các cảnh hành động đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối của cả đoàn phim. “Những shot hành động quay đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ diễn viên mà toàn bộ ê-kíp. Khi xem lại qua monitor, chúng tôi tin đó là những thước phim rất mãn nhãn”, anh chia sẻ.

Theo lời Sỹ Toàn, đạo diễn Mai Tài Phến dành sự chú ý đặc biệt cho các cảnh đối đầu trực diện. Mỗi phân đoạn có va chạm đều được thử nghiệm nhiều lần trước khi bấm máy. Diễn viên Vinh Râu cũng kể lại trải nghiệm của mình trên trường quay: “Tôi nói với anh Phến cứ đánh đến khi nào tôi không đánh nổi nữa thì thôi. Tôi muốn mọi thứ phải thật nhất nên cứ làm hết sức”.

Tinh thần dấn thân của dàn diễn viên góp phần tạo nên bầu không khí làm việc quyết liệt trên trường quay. Trong đoạn hậu trường, khán giả có thể thấy nhiều phân cảnh đáng chú ý như màn đối đầu giữa nhân vật của Sỹ Toàn với Long Đẹp Trai và Vinh Râu, hay cảnh Mai Tài Phến chiến đấu với hàng chục gã du côn trên cầu. Một chi tiết thú vị khác là cú RKO nổi tiếng trong giới WWE cũng được tái hiện lại trong phim.

Không chỉ các diễn viên nam “bầm dập”, tuyến nhân vật nữ cũng trải qua nhiều thử thách. Nhân vật bà Phúc do NSƯT Hạnh Thúy thể hiện phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm như ngâm mình dưới miệng cống đang xả nước ra sông, bị treo lên xe cẩu hay bị nhốt trong container.

NSƯT Hạnh Thúy cho biết đoàn phim đã chuẩn bị rất kỹ trước mỗi cảnh quay. “Đạo diễn và ê-kíp liên tục hỏi tôi có sợ không gian kín, sợ độ cao hay bóng tối không. Các bạn chăm sóc tôi rất kỹ nên tâm lý của tôi cũng không quá áp lực”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Theo chị, các cascadeur đều thử nghiệm trước để đảm bảo an toàn tối đa cho diễn viên.

Một trong những sự cố đáng nhớ nhất xảy ra với diễn viên Sỹ Toàn khi đang ghi hình. Trong lúc quay, nam diễn viên bất ngờ tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế cấp cứu ngay tại chỗ. Sau khi ổn định sức khỏe, anh tiếp tục quay trở lại trường quay để hoàn thành các phân đoạn còn lại.

Đạo diễn Mai Tài Phến cũng thừa nhận quá trình ghi hình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đặc biệt là phân đoạn quay tại cảng – nơi xảy ra nhiều sự cố ngoài dự tính. Không gian rộng, nhiều thiết bị cơ khí cỡ lớn cùng áp lực hoàn thành cảnh quay trong thời gian ngắn khiến cả đoàn phim rơi vào trạng thái căng thẳng.

Một sự cố khác xảy ra khi đoàn phim sử dụng ô tô để kéo container. Phần đầu khung xe bất ngờ tách khỏi thân xe khiến kế hoạch quay trong đêm đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Trong tình huống đó, Mỹ Tâm cho biết điều khiến cô lo lắng nhất không phải tiến độ quay mà là sự an toàn của toàn bộ ê-kíp.

“Lúc đó ai cũng rối, nhưng tôi mừng vì không ai trong đoàn bị gì”, nhà sản xuất nhớ lại. Sau khi kiểm tra lại tình hình, đoàn phim buộc phải tìm phương án thay thế chiếc xe khác phù hợp để tiếp tục ghi hình. Cuối cùng, ê-kíp đã tìm được phương án và tiếp tục quay vào ngày hôm sau.

Đạo diễn Mai Tài Phến cho biết sự bình tĩnh của nhà sản xuất đã giúp cả đoàn nhanh chóng ổn định tinh thần. “Tôi rất may mắn khi có một nhà sản xuất chất lượng như chị Tâm bên cạnh”, anh chia sẻ.

Qua tập hậu trường thứ hai, ê-kíp Tài mang đến một góc nhìn chân thực về quá trình làm phim. Những cảnh hành động ấn tượng trên màn ảnh được tạo nên từ nhiều tháng luyện tập, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và cả những khoảnh khắc căng thẳng phía sau ống kính.

Tài xoay quanh nhân vật cùng tên – một người đàn ông bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì khoản nợ tiền khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, anh buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá.

Phim điện ảnh Tài do Green Film sản xuất, CGV phát hành và khởi chiếu tại rạp từ ngày 6/3/2026.